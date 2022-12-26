"Инструкции могут быть неполными или устаревшими": безопасно ли в Литве пить воду из-под крана

И это правильно. Любая страна должна отстаивать свои интересы, как это сделала Литва, и интересы своих граждан, как это сделали США.

При этом к критике CDC все-таки стоит прислушаться.

Дело в том, что идеально чистая вода – это дистиллированная вода, которую можно встретить в химических лабораториях и которая на вкус совершенно "безвкусная", каковой ей и положено быть. Вкусовые рецепторы нашего языка совершенно индифферентны и к "Аш", и к "два", и к "О". А совершенно чистая, дистиллированная вода содержит только молекулы Н2О.

Любая вода, которую нам приятно (или неприятно) пить, содержит примеси. В нормальной питьевой воде – это минеральные соли. Питьевую воду даже специально обогащают этими солями, а на курорты с минеральной, то есть сильно обогащенной этими солями водой, люди ездят лечить хронические заболевания.

Вода в водоносных слоях Литвы тоже содержит неорганические включения. От этих примесей водопроводную воду очищают в рамках действующих инструкций. И с точки зрения этих инструкций и проверок, осуществляемых по другим инструкциям, вода в Литве безопасна.

Проблема в том, что инструкции могут быть неполными или устаревшими.

В не таком уж далеком прошлом на территории Литвы располагалось большое количество военных частей и ракетных баз. А на этих базах хранилось, протекало и разливалось значительное количество всевозможных канцерогенных и токсичных веществ.

Сколько и каких канцерогенов и ядов было пролито на землю в процессе функционирования базы, сколько попало в грунт и грунтовые воды из проржавевших емкостей после ухода советских войск не знает никто. Но сомнений в том, что это вполне могло происходить, не может быть разве что у наивного ребенка.

За много лет опасные молекулы вполне могли достигнуть водоносных слоев, откуда в Литве берут питьевую воду.

И токсины, и канцерогены (вещества, провоцирующие возникновение онкологических заболеваний) являются довольно небольшими по размеру молекулами, легко преодолевающими почвенный дренаж и простейшие фильтры, призванные отсеять песок и иные крупные примеси из водопроводной воды.

И проверить воду на такие экзотические токсины и канцерогены надо не ради американских туристов, а ради собственного спокойствия, ради здоровья жителей Литвы.

Кроме этого, воду в Литве, как и в любой европейской стране, проверяют на микробиологическую безопасность. Дело в том, что микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие грибы) есть везде. Бактерии есть даже в нефтеносных слоях, залегающих гораздо глубже водоносных слоев Литвы. Да и все, по чему вода проходит, начиная от фильтров, насосов и труб и заканчивая домашними кранами, нестерильно. Да и не ставилось никогда и нигде задачи сделать путь воды из скважины до кухни стерильным. Это и не нужно. Нужно лишь понимать, что по пути от скважины до дома вода протекает мимо множества микроорганизмов. Подавляющее количество этих микроорганизмов безопасны для человека, но не все. Именно поэтому на литовских "водокачках" есть лаборатории, которые проверяют микробиологическую безопасность воды. Проверяют как положено, по инструкции. Проблема в том, что эта проверка уже не вполне соответствует потребностям, реалиям и возможностям 21-го века.

Когда-то бактериологический посев, с помощью которого проверяется микробиологическая безопасность воды, был наиболее передовым и надежным методом. Когда-то. Во времена Пастера. В начале 20-го века. Но с появлением ПЦР бактериологические методы безнадежно устарели. Дело в том, что для этого метода, прежде чем идентифицировать бактерию, определить ее опасность или безопасность, ее нужно вырастить. А вырастают далеко не все. Более того, далеко не все возможные бактерии пытаются вырастить из-за особенностей данной методики и трудоемкости. А ведь есть еще болезнетворные вирусы и масса других микроорганизмов, обнаружение которых в рутинном бактериологическом посеве невозможно. В итоге вода проверяется на весьма ограниченный спектр опасных возбудителей болезней.

Определение патогенных микроорганизмов методом ПЦР стало обычной практикой лабораторий по всему миру уже почти 20 лет назад. Это определение точнее, быстрее и способно выявить большее количество угроз, чем старомодный посев. В итоге мы пьем воду, которая по инструкции проверена, но проблема в том, что эта инструкция не гарантирует, по мнению CDC, достаточный для 21-го века уровень безопасности.

Возможно, отстаивая перед CDC интересы престижа Литвы, будет не лишним провести аудит инструкций и правил проверки водопроводной воды, модернизировать лаборатории, а может быть даже привлечь к сотрудничеству ведущие токсикологические центры Европы.

Что касается туристов, то если их и волнует вопрос, можно ли пить воду из-под крана или нет, то далеко не в первую очередь. О гигиенической обстановке в Индии туристам всего мира прекрасно известно, тем не менее поток туристов в эту страну не ослабевает. Значит, дело не в воде. И если мы хотим, чтобы в Литву приезжало больше туристов, то нам надо развивать туристическую инфраструктуру, создавать национальные парки, рекреационные зоны, находить и рекламировать то, чем Литва отличается от других стран, то, чем она может заинтересовать потенциальных туристов.