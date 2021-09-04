Как ни странно, но ответ на него существует давным-давно. И для этого не требуется просить кредит, повышать налоги, грабить банк или наниматься на вторую и третью работу. Нужно просто посмотреть, откуда появляются деньги у некоторых других стран Центральной Америки и Европы.

Экономисты считают, что основой для формирования «длинных» инвестиционных денег в экономике являются пенсионные фонды, фонды страховых компаний и долгосрочные вклады населения.

Одним из источников таких «длинных» денег может стать «пенсионная иммиграция» - постоянное проживание в Литве людей пенсионного возраста из третьих стран.

Экономике Литвы это даст увеличение количества долгосрочных вкладов в банках и увеличение капитала страховых компаний Литвы. При этом «пенсионные иммигранты» не будут создавать нагрузку на больничную кассу, социальные выплаты и пенсионный фонд Литвы, так как пенсию и социальные выплаты они будут получать в стране своего гражданства.

В настоящий момент пенсионеры из третьих стран могут приезжать в Литву согласно правилам туристической визы С максимум на 3 месяца в течение полугода.

Постоянно проживать на территории Литвы, не работая, не создавая бизнес или не поступая в учебные заведения Литвы, люди пенсионного возраста из третьих стран не могут.

При этом в Литве есть весьма значительный санаторно-курортный потенциал, на который пенсионеры-иностранцы с удовольствием бы тратили свои накопления.

Для того, чтобы накопления иностранных пенсионеров непрерывно поступали в экономику и бюджет Литвы, нужно предоставить им право проживания в Литве на основании продлеваемой национальной долговременной визы Д, выдавая ее на год, три или пять лет с правом постоянного проживания на территории Литвы в течение всего этого времени, при соблюдением некоторых особых условий.

1. Такая виза может быть выдана только лицам, достигшим возраста 65 лет и старше.

2. Гражданин третьей страны, претендующий на получение такой визы должен получать пенсию в стране своего гражданства.

3. Лицо, претендующее на получение долговременной национальной визы Д должно иметь медицинскую страховку литовской страховой компании с большим страховым покрытием.

4. Иностранец, претендующий на долгосрочную национальную литовскую визу Д должен иметь достаточные средства на счету в литовском банке для жизни в течение года.

При соблюдении этих условий, литовская экономика получит дополнительные деньги для оплаты труда работников, уплаты налогов и инвестирования.

Иностранный пенсионер будет арендовать или покупать недвижимость в Литве, тратить свои накопления, привезенные из другой страны, на ремонт, мебель, иное обустройство в Литве, а так же совершать ежедневные траты. В итоге в бизнесы и экономику Литвы поступят дополнительные финансы.

Важно еще раз отметить, что наличие у иностранного пенсионера расширенной платной медицинской страховки в Литве и пенсии в стране гражданства позволит не только экономить фонды литовской больничной кассы и СОДРЫ, но и пополнять их налогами которые будут поступать в бюджет в результате различных трат иностранца.

Больничная касса не будет тратить деньги на лечение пенсионера. Иностранный пенсионер с визой Д не будет иметь права на «больничную кассу» и будет оплачивать свое лечение и санаторную реабилитацию из своих накоплений или из купленного в Литве страхового полиса.

Виза Д, которая даст возможность иностранному пенсионеру дожить свою жизнь в Литве, позволит пожилому иностранцу продать в третьей стране все свои движимые и недвижимые активы, а деньги перевести в литовский банк.

Таким образом, этот новый житель будет выгоден литовским банкам и страховым компаниям, бюджету, частным медицинским фирмам и санаториям, а так же риэлтерам, ремонтникам, таксистам, парикмахерам, другим мастерам и предпринимателям, а так же любым магазинам и другим литовским производителям и продавцам товаров и услуг.

Подобные программы пенсионной иммиграции существуют в Болгарии и некоторых странах Центральной Америки. А значит, у Литвы есть шанс получить хорошие бонусы на международном иммиграционном рынке в этом пока еще довольно свободном сегменте.