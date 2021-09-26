Иллюзии минимальной зарплаты

Законы, нарушающие права человека всегда наносят вред экономике. Право на труд, согласно Декларации прав человека, является столь же неотъемлемым, как право на жизнь и здоровье. Но это право на труд нарушает придуманное законодателями, разумеется, для «блага людей», одно весьма популистское понятие называемое минимальной зарплатой.

Почему это нарушает право человека на труд? Разберем на простом примере, взятом из экономической книжки.

Допустим, некоему хозяину нужно скосить лужайку возле дома. Это работа на один час. У него есть на оплату данного труда одна монета.

Есть сосед, который готов выполнить эту работу за одну монету.

Есть закон, утверждающий, что за один час минимальная зарплата составляет три монеты.

Какие есть варианты решения данной задачи для хозяина и соседа, поскольку изменить закон они не могут.

1. Сосед косит лужайку ночью, когда чиновник-инспектор спит. Получает одну монету. Все довольны. Вот только налоги с этой монеты не уплачены, поскольку заплатить их законным образом было невозможно.

2. Хозяин может нанять фирму, чтобы скосить лужайку. Фирма просит 5 монет (3 на зарплату, 1 на налоги, 1 – доход фирмы). Хозяин не может потратить 5 монет на этот заказ. Лужайка зарастает.

3. Хозяин может нанять соседа и заплатить ему три монеты, но тогда он не сможет заплатить по кредиту и лишится дома. Хозяин не платит три монеты. Лужайка зарастает.

4. Хозяин может скосить траву сам, но у него нет косилки, нет навыка и нет времени, поскольку ему нужно зарабатывать деньги на выплату кредита за дом. Лужайка зарастает.

5. Хозяин не косит лужайку, приходит чиновник и штрафует хозяина на одну монету за нескошенную лужайку. Хозяин просит соседа скосить лужайку за половину монеты, которые он сэкономил на еде. Сосед соглашается - половина монеты - тоже деньги, и косит лужайку ночью, когда чиновник спит.

Разумеется, разумный хозяин и разумный сосед сразу выберут первый вариант, игнорируя положения закона. Они же разумные, в отличие от закона. Ведь цена на труд определяется не словами законодателя, а законами рынка. И если труд на рынке стоит одну монету, то он будет продаваться и покупаться за одну монету.

Если же появиться более богатый хозяин, который предложит соседу 2 монеты за лужайку, то труд будет стоить 2 монеты. Но не три.

Если же чиновник все-таки доведет хозяина до банкротства, то останется один на один с соседом. И будет выплачивать и хозяину, и соседу социальное пособие в размере трех, а то и шести монет, ибо так велит закон.

Вот только за этими «социальными» монетами чиновник пойдет к еще не разорившимся хозяевам. И разорит их тоже.

Не стоит полагать, что данный пример умозрителен и представляет лишь теорию. Многие фирмы и многие работники вынуждены использовать вариант 1 в той или иной степени. Например, сетевые магазины могут отмечать в ведомости не 8 часов работы, а всего шесть. А работник при этом может работать десять часов. Аналогично поступают почти все фирмы, которые не могут платить своим работникам столько, сколько требует закон. Ведь прежде чем заплатить, нужно заработать!

Остается открытым вопрос - зачем нужно принимать закон о минимальной оплате и лишать, таким образом, человека возможности легального заработка? И что это как не лишение права на труд в законодательном порядке? Какую пользу принес экономике закон о минимальном уровне оплаты труда, если единственный его результат - уход бизнеса в «тень»?

В разных странах минимальная зарплата устанавливается разными способами. Где-то - за час работы, где-то за месяц. Сути это не меняет.

Большинство стран Европы имеют законодательно установленный размер минимальной зарплаты. Но не все. Например, в Норвегии, Исландии, Дании, Италии, Швейцарии, Австрии, Финляндии и Швеции нет «минималки». И это не мешает их работникам жить не хуже, чем во Франции или Германии.

Исторически минимальная зарплата была придумана как средство от «произвола капиталистов». Впрочем, с этим «произволом» вполне успешно справлялись такие явления как «конкуренция», «производительность труда» и т.д. Именно поэтому в разгар «произвола капиталистов» Генри Форд вместо урезания зарплат, увеличивал их и, таким образом, переманивал к себе лучших рабочих, увеличивая собственную прибыль.

И никакой «минималки» не надо было. Экономика с помощью конкуренции за трудовые ресурсы вполне успешно справляется с проблемой повышения зарплат.

С тех давних пор к вопросу повышения зарплат подключились профсоюзы. Потом появились пособия по безработице и множество иных механизмов, создающих давление на «капиталистов», вынуждающих их повышать зарплату, например, выше (значительно выше) пособия по безработице.

С точки зрения экономики, наличие законодательно установленной минимальной зарплаты – нонсенс. Экономическое недоразумение.

Зарплата – это то, что возникает при производстве какой-то работы, товара, услуги. Чего-то, за что заплатили. И если это «что-то» стоит, допустим, 500 евро, то зарплата никак не может быть 700 евро, поскольку есть еще налоги, аренда, себестоимость, иные статьи расходов, прибыль, наконец, доход владельца бизнеса.

Следовательно, чтобы заплатить 700 евро «минималки», товар будет выставлен на продажу не за 500 евро, а за 1500. Ведь если «минималка» 700, то только на зарплатные налоги уйдет еще более 300 евро.

Т.е. повышение «минималки» означает лишь одно – рост цен. Причем этот рост для многих людей будет опережающим.

Бюджетники, чиновники и депутаты, сидящие на шее налогоплательщиков, особо роста цен не заметят. Они смогут купить на свою зарплату столько же, сколько могли и раньше. Не больше и не меньше. Но десятки тысяч людей, работающие в частном бизнесе – те, кто как раз и производит налоги – зарплату бюджетников – уже не смогут купить на свою зарплату столько сколько раньше.

Т.е. повышение минимальной зарплаты в реальности делает беднее значительное количество жителей страны и никого не делает богаче.

Так кому же в итоге выгодно повышение минималки? Всего лишь отдельным депутатам, которые за счет банкротства бизнеса, за счет угнетения экономики, зарабатывают себе популистские политические очки в глазах людей, которые не могут понять, что повышение «минималки» сделает их в итоге беднее.

Может быть проблема в том, что большинство законодателей и чиновников «в глаза не видели» реальный бизнес? Может быть имеет смысл ввести ценз «обязательного опыта в бизнесе», прежде чем заступать на госслужбу или идти в депутаты? Может быть тогда законы начнут учитывать не только интересы бюджетников и чиновников, но и тех, кто их кормит – бизнесов налогоплательщиков.