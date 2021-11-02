Их там… есть. Как миссия ОБСЕ оказалась в заложниках на Донбассе

Работа наблюдателей на оккупированной территории никогда не была простой: часто их не допускают на некоторые объекты, да и сам тот факт, что в городе появляются люди, которые говорят на английском, вызывает подозрения "а не НАТОвские ли это шпионы?". Но это на бытовом уровне, в целом же миссия годами, хоть и с трудностями, но работала.

17 октября ОБСЕ впервые с начала конфликта официально сообщила, что прекращает свою миссию на Донбассе. Этому предшествовал ряд событий. 13 октября украинские военные на Луганщине военные задержали гражданина РФ Андрея Косяка. Его обвинили в разведывательной деятельности в пользу врага. При себе Косяк имел военный билет "ЛНР" с отметкой о получении российского паспорта, оружие (пистолет) и боеприпасы. Занимался он вблизи украинских позиций якобы разминированием и имел повязку Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК) – органа более, чем сомнительного.

Дело в том, что СЦКК создавалась из кадровых военных украинской и российской армий для контроля за прекращением режима прекращения огня. Однако в 2017-м России в одностороннем порядке вывела своих представителей из Комиссии, а уже в 2019-м, когда начался очередной этап разведения войск, в демилитаризированной зоне стали появляться люди в военной форме с повязками "СЦКК", представляющие "ЛНР". Киев участия самопровозглашенных республик в Комиссии не признает, потому любая их деятельность сама по себе незаконна, не говоря уже о разведке с оружием в руках. Версия российской стороны (и лидеров "ЛНР") следующая: украинские военные задержали безоружного наблюдателя от СЦКК, следовательно, ОБСЕ должна обеспечить его освобождение. Собственно, с такими требованиями и была блокирована миссия в Донецке, которая провела четыре дня на осадном положении.

МИД РФ выдвинул Киеву ноту протеста в связи с задержанием гражданина России без уведомления консульства. "Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других", - так оценили действия Киева в Москве.

Кроме вышеупомянутого "кейс" Андрея Косяка интересен рядом обстоятельств. Во-первых, он уроженец и вероятно житель Алчевска (Луганская область), гражданство России он получил как и другие 700 тысяч "соотечественников" на оккупированном Донбассе.

Во-вторых, в изъятом телефоне Косяка есть видеозаписи, где этот "наблюдатель" ведет огонь из миномета по украинским позициям.

В-третьих, как сообщает Служба безопасности Украины, Косяк подозревается в совершении тяжкого преступления (умышленного убийства) в 2010-м году. Сейчас он арестован по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях: следствием установлено, что с 2017-го Косяк был в рядах так называемого "6 мотострелкового казачьего полка имени Платова", принимал участие в боевых операциях, а с июля этого года он выполняет обязанности "офицера-наблюдателя" в "СЦКК ЛНР". Украинский МИД заявил, что готов допустить к арестованному Андрею Косяку представителей Красного Креста.

Есть в этой истории еще одно важное обстоятельство. Задержание Косяка произошло непосредственно во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш так охарактеризовал поведение российской стороны на том заседании: "Российская сторона откровенно хамит уже не только украинской делегации, но и ОБСЕ. Последнее заседание было беспрецедентным на моей памяти, по уровню хамства и давления на ОБСЕ со стороны российских представителей из ОРДЛО. Но давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить".

По мнению Гармаша, главной целью Москвы является влияние на ОБСЕ: летом этого года произошла ротация кадров в мониторинговой миссии, и на нынешний состав Кремль имеет меньше рычагов влияния. Следовательно, дискредитация либо блокада (что собственно и произошло в Донецке) могут привести к изменениям (в том числе кадровым) среди миссионеров ОБСЕ на Донбассе.

Логика требований к ОБСЕ, чтобы та заставила Украину отпустить Андрея Косяка, труднообъяснима. Мандат мониторинговой мисси таких полномочий не предусматривает. В конце концов Косяк остается в украинском СИЗО, а блокада с гостиницы, в которой проживали наблюдатели в Донецке, снята, возобновлено патрулирование ОБСЕ линии разграничения. Митингующие не добились своего, а вот акция устрашения удалась: наблюдателям в очередной раз напомнили, что гарантии безопасности на оккупированном Донбассе – вещь относительная, если в ОБСЕ забыли, как боевики в 2014-м захватывали в плен представителей организации, мол, "можем повторить".

Повлияет ли это на главное – работу и отчеты мониторинговой миссии? Читаем сообщение ОБСЕ от 19 октября: "Продолжается блокирование офиса Миссии в Донецке. СММ не удалось отправить оттуда ни одного патруля для выполнения предусмотренных ее мандатом задач, что ключевым образом влияет на качество ее работы. Однако Миссии удалось зафиксировать 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных за пределами установленных районов отвода ". Нарушения Минских договоренностей с российской стороны не остаются незамеченными. Руководство ОБСЕ, представители ведущих стран в этой организации осудили блокирование миссии в Донецке.

Вряд ли Андрей Косяк представляет большую ценность для "ЛНР", и тем более для Москвы. В его истории интересно другое: он – не "доброволец" из России, не кадровый офицер Вооруженных сил РФ (каковыми были плененные на Луганщине спецназовцы Александров и Ерофеев, которых в 2016-м обменяли на Надежду Савченко), а местный житель, получивший российский паспорт. Гражданство РФ есть у подавляющего большинства "ополченцев", следовательно, каждый из них в случае попадания в плен может рассчитывать на заступничество российского МИДа. Как видим, оно не дает быстрых результатов, но хотя бы дает хоть какое-то подтверждение расхожей фразе, что "русские своих на войне не бросают". Вряд ли пребывание Косяка в украинской тюрьме будет длительным, скорее всего он будет обменян при первой же возможности (кстати, обменов пленными не было почти два года – с декабря 2019-го).

В целом ситуация на Донбассе остается напряженной. Количество обстрелов нарастает, Москва настойчиво лоббирует идею прямых переговоров Киева с самопровозглашенными республиками, встреча в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) вряд ли возможна в ближайшее время. Под вопросом даже те немногие усилия про деэскалации конфликта, имевшие место в последние два года. Как отметил недавно Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, что места разведения войск в Луганской области сейчас превратились в настоящие «горячие точки». Это говорит о том, что в ближайшее время воплощение каких-либо мирных инициатив(новых разведений войск, открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения) маловероятно.