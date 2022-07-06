Хорошая новость для бизнес-иммигрантов: важное изменение в процессе получения ПМЖ в Литве

Дело в том, что для получения статуса постоянного жителя Литвы (ПМЖ), иностранец, имеющий статус "временного жителя" (ВНЖ) должен находиться в Литве определенное количество дней в году. Если количество дней, проведенных вне Литвы, больше чем 10 месяцев в течение 5 лет, то на статус постоянного жителя иностранец претендовать не может.

В результате не столь уж редкая ситуация, когда семья бизнес-иммигранта, постоянно проживающая в Литве – жена, дети - имеют право просить о ПМЖ, а сам бизнесмен – не может, поскольку много ездил в командировки, в то время как дети ходили в литовскую школу, а жена заботилась о семейных делах в Литве.

Но при этом именно благодаря командировкам, бизнес иммигранта в Литве рос и генерировал налоговые платежи. И раньше бизнесмен вынужден был делать выбор – снижать интенсивность командировок и, следовательно, сдерживать развитие предприятия, или постоянно находиться в статусе временного жителя, что тоже доставляет много хлопот.

Дело в том, что статус ВНЖ в Литве продлевается каждый год. Документы собираются и подаются заранее, за несколько месяцев до окончания текущего срока. В итоге у бизнес-иммигранта остается "светлый промежуток" чуть более 6-ти месяцев, когда ему не нужно думать о документах для миграционной службы и ждать решения о продлении. Все это плохо сказывается и на нервах, и на потраченном времени, и, конечно, на бизнесе.

Разумным решением было бы пойти по пути некоторых других стран, членов ЕС, и выдавать ВНЖ не на год, а на 2-3 года. Это увеличило бы "светлый промежуток" и уменьшило бы нервотрепку для бизнес-иммигрантов. Впрочем, нагрузку на работников Миграционной службы это бы тоже уменьшило. Хотя проблему командировок, т.е. фактического отсутствия в Литве и права получения статуса ПМЖ не решило бы.

Но пока ВНЖ выдают лишь на год, а не на 2-3, а вот проблема с командировками решена. Теперь закон позволяет бизнес-иммигранту проводить столько времени в командировках, сколько это требуется для его литовского бизнеса, без "потери стажа" для получения ПМЖ.

Инициатором данной поправки стала Ассоциация бизнес-иммигрантов и инвесторов, а изменения в законопроект подготовил и внес депутат от Либеральной партии Арминас Лидяка.

В процессе предварительных голосований и обсуждений в комитетах Сейма законопроект получил поддержку правительства и Министерства внутренних дел.

В последнем, окончательном голосовании за принятие данной поправки проголосовали 83 депутата, воздержались 14 и лишь 7 депутатов оказались против.

Это фактически первый шаг за последние почти 10 лет в сторону смягчения миграционного законодательства Литвы.