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Cегодня одиозная дата советско-российского календаря. День бывшей Советской Армии бывшего СОВКА, ставший сегодня, по наследству, российским днём Защитника Отечества.
Хона Лейбовичюс. 23 февраля - одиозная дата советско-российского календаря
© DELFI / Orestas Gurevičius

Какое отношение к этому имею лично я, мои знакомые ребята, друзья и приятели, отдавшие свой "священный долг" в рядах агрессивной империалистической армии виновной в развязывfнии Второй мировой войны, в оккупации государств Восточной Европы, аннексии части их земель и территорий Балтийских стран, кровавого подавлении народного волеизъявления Венгрии и Чехословакии?

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Только то, что волею судьбы нам выпал несчастливый жребий отбывать воинскую повинность в чужой армии чужой страны? Неужели ещё кто-то, положа руку на сердце, ощущает своё единение с тем драконом?

В те наши молодые годы нас пытались под трескучие велеречивые лозунги "борьбы за мир" зомбировать закамуфлированно-бесчеловечной пропагандой. Бандитская власть бандитской страны пыталась внедрить в наши головы, что наша "Родина", наше "Отечество" - СССР.

Многих таки зомбировать удалось, и сегодня эти недоумки среди нас и продолжают нести этот анахронизм, эту полвека назад навязанную им бредовую навязчивую идею.

Кого они защитники? Защитниками какого "отечества" они были и видят себя сегодня? Под каким флагом сегодня празднуют эти наследники кровавой "боевой славы" своё единство со страной ПОБЕДИВШЕГО ФАШИЗМА? Не под тем ли, что висит в Приднестровье, под тем, что бандиты повесили в отторгнутых от Грузии территориях, под тем, что отторгли от Украины Крым и ОРДЛО – Лугандонию и в эти последние дни шантажируют весь мир, и под ним пошли войной на Украину?

Позор всем тем гражданам Литвы, кто видит в этом доблесть, славу и считает эту нечисть своей!

Chona Leibovičius
Chona Leibovičius
© Asmeninis albumas

Ко Дню 23 февраля

Никогда, как бы его ни изображали в литературе, искусстве и в особенности в кино, день ухода призывника в ряды советских вооружённых сил не был праздником. Напротив, был днём печали и разлуки.

Печаль разлуки надолго оставалась с провожавшими, а провожаемые попадали в такую бешеную круговерть, что уж было не до печали – надо было выживать.

В день этот - день печали и разлуки водка лилась рекой: дома и в военкоматах, на призывных пунктах и по пути следования в воинские части, в вагонах, битком набитых мальчишками из городов и деревень. Возлияния начинались в виде прощальных вечеринок с друзьями и девушками, компанейскими и любимыми, с родителями, бабушками и дедушками, сёстрами и братьями, тётками и дядьями, всей остальной роднёй и соседями.

Там, на вечеринках под воздействием винных паров, они весёлые и бесшабашные отчаянно пели и плясали. На своём "пиру во время чумы" они становились в собственных глазах очень значимыми, хотели быть правильными и справедливыми непременно сегодня, настаивая на этом, как будто навсегда уходили из жизни, и уже никогда для них не будет завтра.

А какие давались клятвы верности и любви! А какие невиданной щедрости и самоотвержения подарки делались тем, кто оставался, кто провожал! С вечеринок, которые могли продолжаться чуть ли не до утра, когда невыспавшиеся и похмельные, частенько с трудом соображая, подгоняемые родными, не дай Б-г опоздать, парнишки должны были впрягаться в ярмо.

Утром все солидарно провожали на пункт сбора и даже оттуда на ж.д. вокзал. Организовывался похмел, передавали деньги, напитки, еду. Да, на призывных пунктах и ж.д. вокзалах играли духовые оркестры! Эта бравурная музыка неотступно распаляла тревожные ожидания угоняемых в неизвестность мальчишек, только нагнетала тоску, которую они гнали от себя прочь потому, что "так надо".

Нередко юноши чувствительные, с тонкой психикой не выдерживали и сбегали. Возможно, где-то в деревнях и пользовались призывом, как возможностью из них вырваться, освободиться из идиотизма советской деревенской жизни. Поэтому на широких просторах Империи для сельскохозяйственных крепостных и бывало не так всё трагично. Однако, в "колониальной" Прибалтике праздника в этот день никогда не наблюдалось.

Люди Литвы никогда не мыслили своей родиной Советский Союз.

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