Годовщина эпидемии. О хорошем. Ступенька в 21-й век

Коронавирусная эпидемия внесла значительные изменения и коррективы в размеренный ход жизни Литвы и привычки ее жителей. Некоторые из этих изменений имеет смысл оставить на пост-эпидемическое время, взять с собой в будущее.

Поэтому сегодня – о хорошем.

Начнем с простого.

Эпидемия научила нас мыть руки и хоть немного заботиться о своем здоровье. Маски в общественных местах и уменьшение контактов способствовали минимизации сезонных простудных заболеваний. И у взрослых, И у детей.

Запрет на привычные развлечения заставил искать новые формы отдыха. Кто-то потратил его на прогулки, кто-то на саморазвитие и самообучение. Кто-то все профукал. Но ведь не эпидемия в этом повинна. Природа дала нам шанс измениться и изменить мир вокруг себя. Кто-то воспользовался этим шансом, а кто-то его пропил. Но так было всегда. Кто-то в изменившихся условиях искал возможность создавать, а кто-то причину ничего не делать.

Непривычное всегда по началу тяготит. Как маска на лице. Но со временем привыкаешь и начинаешь видеть плюсы. Маски уберегли многих не только от коронавируса, но и от банальных простуд и гриппа. И привычку носить маску в общественных местах во время сезонных простудных эпидемий имеет смысл взять с собой в будущее. Корейцы или японцы делают это уже много лет. Берегут свои легкие от вирусов и от пыли.

Так же как и маски, многих в этом году тяготило дистанционное обучение. Во всяком случае, по началу.

Однако футурологи считают, что будущим поколениям придется постоянно учиться и переучиваться – осваивать новые навыки и знания. «Быстро бежать», чтоб не отстать от времени и быть успешными в жизни и на рынке труда. И большая часть этого обучения будет дистанционной.

Поэтому опыт дистанционного обучения, который получили ученики и студенты во время эпидемии, им очень пригодится в будущем. Да и преподавателям – тоже.

Дистант разрушил миф о сакральности очного обучения. Оказалось, что для получения знаний нет необходимости ходить в школу. Да и школьная форма оказалась совершенно не нужной. А ведь ее требовали носить. На нее приходилось тратить семейный бюджет.

Многие дети и родители обнаружили, что на дистанте учиться удобнее и проще. Хотя бы потому, что можно избежать буллинга, шума и школьной толкотни. Да и нормально поесть на переменке дома удобнее, сытнее и полезнее, чем «на бегу» в школе.

Поэтому было бы разумным на будущее оставить частично дистанционное обучение в школе и после эпидемии. Например, в виде одного-двух дней в неделю. Это будет полезно и для здоровья и для психологического состояния школьников. Кроме этого обучение в 21-м веке должно быть разным. Ведь кто-то лучше усваивает знания на дистанте, а кто-то на очном обучении. И надо учитывать интересы и тех и других. Школа 21-го века не имеет права быть столь же однобокой, как школа 20-го века.

Столь же сакральным, как и «ходить в школу», до эпидемии считалось «ходить на работу». И во многих случаях это оказалось мифом. Оказалось, что многие сотрудники успешно работают из дома, а многие начальники спокойно управляют бизнесом, не появляясь в офисе. Оказалось, что можно сберечь пару часов в день, вместо того, чтобы тратить их на сборы и дорогу на работу. Что можно обойтись без дресс-кода, офисной суеты, перекусов всухомятку и слякоти по дороге на работу.

Оказалось, что необходимость физического присутствия на работе в офисе, так же как очное школьное или институтское обучение, не более чем привычка и стереотип, не имеющий никакой ценности.

Выяснилось как много времени, усилий и денег мы тратили впустую, потакая своим и чужим иллюзиям и стереотипам, боясь свернуть с традиционной дорожки.

Эпидемия дала нам удивительную возможность остановиться и немножко разобраться в себе и в жизни.

Оказалось, что важно не то, сколько ты зарабатываешь и в какой ресторан ходишь, а с кем ты живешь и к кому возвращаешься домой. Это банально, но как-то забывается в суете жизни среди фантомов престижа и инстаграмных фоток.

И оказалось, что нам нужно не так уж много. Что можно заменить шопинг прогулкой, а офисную болтовню разговором с родными. А если можно обойтись без шопинга, то значит можно не «рвать пупок» за большую зарплату. Не пропадать на работе сутками. А побыть с семьей, с близкими.

И выяснилось, что не все «близкие» - наша семья. Оказалось, что часть супругов и детей давно превратились в соседей, которые едва терпят друг друга.

Но разве это хорошо? Да, хорошо. Честность – это всегда хорошо. А ложь – плохо.

Поэтому то, что эпидемия внесла коррективы в семейные отношения «выведя их на чистую воду» - это хорошо.

А у тех, кто не стал соседями, а остался семьей, супругами, благодаря эпидемии, появилось больше времени на общение друг с другом и детьми.

Вирус не обманешь. Эпидемия, как лакмусовая бумажка выявила плюсы и минусы семьи, учебы, работы.

И год полукарантинного существования дал нам время задуматься, оглянуться по сторонам. Заставил сделать паузу, чтобы подумать над своей жизнью. Поправить то, что покосилось. И начать заново.