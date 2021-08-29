Года Мантиене. "Кто их такими воспитал?!"

Почему у прекрасных интеллигентных родителей вырастают отвратительные дети? Кто их такими воспитывает?

Давайте разбираться.

Биологи доказали, что на поведение человека в большей степени влияют не гены, а окружение и среда. Сначала ближайшее окружение младенца - родители и родственники. В 1-2 года (в три в лучшем случае) ребенка отдают в детский сад, не всегда интересуясь ценностями и познаниями воспитателя. В результате, как повезет. Кто-то попадет к талантливому педагогу и в три года будет мастерить воздушных змеев, а кто-то «социализироваться», таская за волосы соседа, пока воспитательница с няней пьют чай. В группе 15 - 30 детей. Сил едва хватает на то, чтобы следить, как бы дети не поубивали друг друга.

Вечером после работы у родителей остается не так много времени на общение с ребенком. Кто-то успевает поиграть или почитать книжки перед сном, а у кого-то энергии хватает только на ужин перед телевизором. В результате ребенка воспитывает экран.

Годы до школы — это по большей части смесь телевизионной пропаганды с разборками без правил с себе подобными. Контакт со взрослым, возможность наблюдать разумное поведение, впитать родительские взгляды сводится к минимуму.

Основным инструментом воспитания у родителей становятся либо замечания, либо вседозволенность, желание баловать, ведущее к эгоизму и не умению заботиться о других.

В школе тоже не до воспитания, у учителей основная задача — сдать аттестацию, вызубрить с детьми программу, чтоб не ударить в грязь лицом перед проверяющими. Педагогические команды мало чем отличаются от казарменных: «Лукас, сядь на место!»

И вот уже школа позади. Дела, дела, суета, беготня. Успеть заработать, успеть потратить. Ребенок вырастает, становится финансово независимым, его больше нельзя шантажировать отобранным смартфоном и карманными деньгами. Теперь шантажировать может он. Ему это по силам и по средствам. И он будет с удовольствием отыгрывать усвоенные модели поведения на старых родителях. А чего мы ждали? Именно к этому его и готовили, как это не печально.

Можно ли что-то изменить? Да. Себя. Определитесь со своими ценностями. Поймите, что для вас важнее: заработать побольше и купить на эти деньги айфон последней модели или сократить рабочий день и провести время с ребенком? С детьми нужно общаться сейчас, пока они маленькие и у них есть в этом потребность. А иначе они вырастут и будут возвращать вам то, что вы в них вложили: равнодушие, постоянную занятость и отсутствие в их жизни.

Будьте таким человеком, с которым ребенку будет интересно общаться, к которому не страшно обратиться за советом. Создавайте комфортную, уютную среду, чтобы ребенку хотелось вернуться домой не потому, что он должен, а потому что здесь любовь и тепло.