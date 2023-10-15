Гибридный креатив как средство против гибридной политики режима Лукашенко

Читая комментарии по поводу одного из моих предыдущих текстов на Delfi, мне бросилась в глаза фраза о том, что выходя на протесты в 2020 г. многие белорусы были не готовы к тому, что через небольшой промежуток времени для тысяч людей это приведет к реальным тюремным срокам. Такая постановка вопроса включает в себя столкновение двух крайностей. С одной стороны, либерализация режима, о которой много говорилось после 2015 г., возможно, косвенно сыграла с многими людьми злую шутку. Человеческая память избирательна, а многие сознательно хотят помнить лишь что-то положительное либо отталкивают неприятные мысли до тех пор, пока это напрямую не затронет их самих или их близких. А кто-то действительно не верил, что режим Лукашенко пойдет на крайности в целях сохранения собственной власти. С другой стороны, режим существует с 1994 г. и именно его адаптивность и изворотливость позволила ему удержаться и эволюционировать в то, чем он является сейчас.