Я не забыл и все эти смутные дни не забывал о том, ктó по первой профессии Владимир Зеленский, президент сражающейся Украины. И это знание помогло мне вспомнить, чтó в сходных обстоятельствах декларировал его предшественник, величайший комик, один из ярчайших людей, символов ХХ века.

Я вспомнил несколько его обращений и по их мотивам, воспроизведя их почти дословно, однако вставив в нужных местах слова «Украина», «украинцы» и т.д., составил следующее воззвание:

"На полях сражений Украины решается ныне вопрос, восторжествует демократия или погибнет.

Мы окажемся в отчаянном положении, если Украина будет побеждена.

Чего мы ждём? Украинцам, как воздух, нужна помощь. Они просят нас открыть второй фронт. Мы слышим в ответ, что союзники не желают идти на риск открытия второго фронта, боясь возможного поражения. Они не желают рисковать до тех пор, пока не будут полностью готовы. Но можем ли мы позволить себе ждать до тех пор, пока будем полностью готовы и уверены в победе? Можем ли мы позволить себе роскошь играть наверняка? На войне не бывает гарантий.

Люди задают себе вопросы. Мы знаем о крупных силах, расквартированных в Европе, слышим о том, что многие рвутся в бой. Так чего же мы ждём в столь тяжкий для Украины час?

Украина сражается у последней черты. И эта черта — последний оплот союзников. Мы не можем позволить себе потерять Украину, потому что там проходит последняя линия фронта защиты демократии. Когда рушится наш мир, наша жизнь, наша цивилизация, мы обязаны пойти на риск.

Остерегайтесь умиротворителей — они выползут из своих нор и станут требовать заключения мира с агрессором-победителем и скажут: «К чему жертвовать нашими жизнями — мы можем договориться с ним по-хорошему».

Берегитесь ловушки! Волки напялят овечью шкуру, они предложат нам выгодные условия мира, и, не успев опомниться, мы окажемся в плену у людоедской идеологии. И тогда мы сделаемся их рабами. Они отнимут у нас свободу и будут контролировать наши мысли. Гестапо будет управлять миром. Прогресс человечества будет приостановлен. Права меньшинств, права работников, гражданские права — всё это уйдет в прошлое.

Узурпатор много раз шёл на риск. И самым рискованным предприятием было его вторжение в Украину. Он рисковал всем и пошёл на этот риск. Но если он может рисковать, неужели же мы не сможем? Давайте действовать!

Давайте немедленно откроем второй фронт!

Поставим себе целью добиться победы этой же весной. Вы, граждане мира, — давайте все работать и бороться во имя этой цели. И вы, официальные представители Вашингтона, Парижа и Лондона, — пусть вашей целью будет победа этой весной. Если мы будем работать с этой мыслью, жить с этой мыслью, она умножит нашу энергию и ускорит победу.

Давайте стремиться к невозможному! Вспомните, что все великие свершения в истории человечества были победами над невозможным.

Я не украинец, я просто человек и думаю, что мне понятна реакция любого другого человека. Украинцы такие же люди, как мы. Если они теряют руку или ногу, то страдают так же, как и мы, и умирают они точно так же, как мы. Мать украинца — такая же женщина, как и всякая мать. Когда она получает трагическое известие о гибели сына, она плачет, как плачут другие матери. Чтобы её понять, мне нет нужды быть украинцем. Достаточно быть просто человеком…

Украинцы — наши союзники, и они борются не только за свою страну, но и за нашу. Американцы же, сколько я их знаю, не любят, чтобы за них дрались другие. Давайте немедленно откроем второй фронт!

Эти слова произнёс в 1942 году Чарльз Спенсер Чаплин.

От себя я хочу добавить, что нынешняя нерешительность западных лидеров очень походит на малодушие и трусость.

Только лишь замедленно отвечая на очередные выходки, вылазки, провокации и преступления Путина, — цивилизованный мир обрекает себя на будущие неизмеримые жертвы и, возможно, на поражение.

Агрессор должен быть атакован — в разных местах и по-разному.

В Украине, где уже сражаются добровольцы со всего света, оккупантам должны быть нанесены удары, соизмеримые с его ракетными и бомбовыми залпами. И пусть они втягиваются в города. Там их ждёт неминуемый, заслуженный ад.

И пусть не уйдёт домой ни один из несдавшихся.

Пусть не помогут им никакие вопли, переговоры и обещания.

Сейчас, когда русские танки стоят под Киевом, — я вижу и славлю разгром самой бесчеловечной из всех империй. Полный и безоговорочный.

Не дадим же им увернуться. Раздавим ядовитую гадину.

Позволим родиться новой России.

Смерть захватчикам!

Позор и презрение трусам!

Слава Украине!

Надо немедленно открыть второй фронт!