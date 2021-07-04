Эпидемия. Почему осенью возможны новые проблемы?

Не хотелось бы повторить эту ошибку грядущей осенью.

Почему осенью возможны новые проблемы?

1. Коронавирус продолжает изменяться. Этот процесс происходит спонтанно. В результате появляются новые штаммы – более заразные и более находчивые – ускользающие от иммунитета, полученного при вакцинации или после болезни. И речь не только о индийском (дельта) штамме.

В странах, где вакцинирована незначительная часть жителей, появление новых агрессивных разновидностей вируса наиболее вероятно. И в какой-то момент может появиться такой штамм, от которого сегодняшние вакцины защитить не смогут.

2. Летнее снижение заболеваемости свойственно всем респираторным инфекциям, но это не значит, что вирус пропадает из популяции. Просто больше встречается легких случаев, меньше людей заражается, но вирус никуда не уходит и продолжает существовать на территории страны.

А уж если новый штамм придет из жарких стран (Индии, Бразилии, ЮАР) то очевидно, что литовское лето никак не затормозит его распространение.

3. Появившись в любой точке мира, в какой-то момент в Литву может быть привезен очередной опасный штамм. Невозможно полностью изолироваться от внешнего мира. Так или иначе, новые опасные штаммы будут проникать в страну.

4. Самые лучшие прививки не дают 100% защиты, а значит, пока вирус циркулирует в стране и мире, необходимо соблюдать такие меры безопасности, как маски, обработка рук, дистанция, ограничение контактов и количества людей в помещениях.

5. И привитые люди, и легко переносящие инфекцию могут быть переносчиками вируса, а значит, могут заражать окружающих. И как бы не была мала такая вероятность, она остается, следовательно, остается еще один фактор, который может привести к новой вспышке заболеваемости.

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Ни один ответственный врач или эпидемиолог не сможет гарантировать, что осенью не начнется новый подъем заболеваемости. Поэтому зарекаться в плане отмены дистанционного обучения или работы было бы опрометчиво. Будущее трудно предсказывать, а на приказы оно не реагирует.

Вероятно, если мы хотим избежать повторения сценария прошедшего года, то нам следует быть осторожными и ответственно подготовиться к осени. Как говорится в крестьянской пословице – готовь сани летом.

Для того чтобы минимизировать риск осеннего инфекционного шторма, необходимо:

1. Сделать как можно больше прививок – это пока что самый эффективный способ защиты.

И возможность сделать прививку должна быть максимально облегчена. Информация о том, куда и когда можно спокойно прийти и сделать прививку должна быть «на каждом фонарном столбе».

При этом надо помнить о том, что прививка – это не танк и не железобетонный бункер. Скорее – это аналог бронежилета, который предохраняет от ножа или попадания пули в сердце и легкие, но не защищает ни колени, ни руки, ни голову.

И с появлением новых штаммов прививочный бронежилет становится все тоньше и тоньше.

2. Поэтому сделанная прививка не отменяет таких мер пассивной безопасности, как маски, дистанция, обработка рук и ограничение количества и времени контактов.

Перефразируя известную поговорку – на прививку надейся, а сам не плошай.

3. Нужно понимать, что вирус может распространяться через людей любых возрастов, а значит нужно предусмотреть автономность и самостоятельность для директоров школ, институтов, детских садов, любых учреждений и предприятий. Дать им право самим принимать решения о введении полного или частичного дистанта.

Каждое образовательное или иное государственное учреждение, каждый бизнес и каждый человек в стране должны быть готовы к возможному негативному осеннему сценарию. И должны иметь все права и полномочия для того, чтобы ввести свой личный маленький карантин и самоизоляцию, не дожидаясь команды или разрешения сверху.

4. Учитывая непредсказуемость будущего и двухлетний карантинный форс-мажор для бизнеса, необходимо снижение налоговой нагрузки «по всем фронтам», начиная от НДС и подоходного налога и заканчивая налогами на фонд заработной платы. Идеально было бы ввести полный налоговый мораторий хотя бы на 6 месяцев, обнулить все налоги, чтобы дать возможность бизнесу восстановиться, а людям вздохнуть немного свободнее.

Это может потребовать государственных заимствований, но есть и иной способ – минимизировать расходы бюджета. Например, воздержаться от обновления автопарка или строительства очередного офиса для чиновников. Посмотреть, а нужно ли стране столько распорядителей и контролеров, получающих зарплату из бюджета, но не приносящих экономике никакой пользы.

Подать личный пример солидарности с жителями и проявить лидерскую позицию, как это произошло зимой, когда депутаты, Президент и члены правительства демонстративно сделали себе прививку «опасной» вакциной. Таким же прекрасным личным примером было бы стать самоограничение зарплат и прочих расходов со стороны депутатов и правительства. Это было бы достойно и солидарно с жителями страны. В итоге возрос бы и авторитет, и популярность таких политиков.