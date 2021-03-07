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В случае катаклизма лучше выбирать надежных спутников. К сожалению, российский Спутник не может быть отнесен к категории надежных.
Эпидемия и вакцина: выбирая надежного спутника
© Zuma Press / Scanpix

Вряд ли кто-то станет отрицать, что в России испокон веков рождаются Левши, которые могут делать уникальные вещи. Ярким свидетельством этого являются ученые российского или советского происхождения и нобелевские лауреаты последних лет с российскими именами и фамилиями. Правда все они почему-то живут и работают за пределами России.

Возможно, опытная партия вакцины Спутник действительно сделана грамотно. Ведь не все Левши еще уехали. Кто-то, возможно, остался.

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Однако возникают четыре проблемы.

Первая - скомпрометированные поспешностью публикаций доказательства эффективности. «Поспешишь – людей насмешишь» - гласит русская пословица. В погоне за первенством и приоритетом, в случае с вакциной Спутник произошло именно это.

Вторая - непрозрачность клинических исследований, ставящих вопрос о качестве соблюдения протокола и надежности исследований. Требования к научным публикациям и исследованиям на Западе очень высокие. Любые цифры и доказательства рассматриваются научным сообществом весьма пристально. И любые нестыковки мгновенно приводят к дискредитации статьи, лекарства, лаборатории, института или конкретного ученого.

Третья - проблема масштабирования. Никто не будет спорить, что в России могут создать прекрасный штучный опытный образец. Вот только все, что поступает в массовое производство - телевизоры, холодильники, лекарства или автомобили, - оказываются на порядок хуже по качеству.

При переходе от опытного к массовому производству, возникают различные технические проблемы. И российская экономика вряд ли может похвастаться примерами удачных переходов. Если, конечно, не считать таковым автомат Калашникова. Но вакцина - не автомат и ее производство на порядки технологичнее и сложнее.

Четвертая проблема – доверие. Когда лекарство используется как способ рекламы государства, то доверие к препарату снижается. Людей интересует здоровье, безопасность и эффективность вакцинации, а не величие или статус страны, в которой оно было создано или производится.

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