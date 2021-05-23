Для многих фирм бизнес-иммигрантов в Литве эпидемия обернулась не просто форс-мажором, а самым настоящим кошмаром. Ведь в отличие от предприятий, которым управляют граждане Литвы, фирмы, которыми управляют иммигранты с временным видом на жительство, обязаны ежемесячно, вне зависимости от состояния дел в бизнесе, оборота или прибыли предприятия, иметь в своем штате граждан Литвы и выплачивать им совокупно не менее двух средних заработных плат. А это сейчас, в 2021-м пандемическом году, составляет 1641 евро на зарплаты и еще 1110 евро совокупных налогов на этот фонд заработной платы.

Такая налоговая нагрузка и законодательное обременение было тяжелым грузом и до эпидемии, а в последний год стало и вовсе неподъемным.

С приходом пандемии, фирмы многих бизнес-иммигрантов в Литве постигла та же участь, что и множество литовских предприятий, поставив их на грань банкротства.

И если для всего мира очевидно, что эпидемия и карантинные ограничения являются форс-мажорными обстоятельствами, то для миграционной службы Литвы они таковыми не являются. И если предприятие бизнес-иммигранта не выполняет требования статьи 45.1 Закона о правовом положении иностранцев, то владельцы бизнеса теряют право на проживание в Литве.

И законопослушный иммигрант, который работал много лет без нареканий, исправно плативший все эти годы налоги в литовский бюджет, создававший здесь рабочие места, в мгновение ока становится персоной нон-грата.

Но если литовский гражданин, закрыв фирму, может пойти на биржу труда или устроится на работу по найму, то иностранный бизнесмен должен покинуть страну.

А это значит, что из Литвы миграционная служба выгоняет не только самого бизнесмена, но и его семью, детей. И в данном случае, учитывая, ситуации в Беларуси, Украине или России, подобное слепое следование букве закона со стороны миграционной службы выглядит, по меньшей мере, жестоким, если не бесчеловечным.

Зачастую, чиновник миграционной службы, изучив в дистанционном режиме во время эпидемии сайт и документы компании, принимает решение, что форс-мажора для предприятия иммигранта нет, и его бизнес может спокойно и прекрасно функционировать.

Во всем мире форс-мажор есть, а у чиновника – нет. И это объяснимо. Ведь ему его зарплата поступает исправно, в том числе из тех денег, которые в течение многих лет платили предприятия бизнес-иммигрантов в бюджет Литвы.

Вряд ли чиновник департамента миграции обладает достаточными знаниями в области бизнеса. Иначе он не работал бы чиновником. Но решение принимает он. Чиновнику почему-то виднее, чем директору или собственнику, как работать фирме. Чиновник, оказывается, разбирается в любом бизнесе лучше, чем бизнесмен.

И что удивительно… Ведь всех бизнес-иммигрантов в миграционной службе знают давно. И претензий к их бизнесу или к ним самим раньше не было, вид на жительство продлевался. Но вот бизнес-иммигрант попал, вместе со всем миром, в трудную форс-мажорную ситуацию. И что делает чиновник, зарплата которого все эти годы формировалась из налогов жителей и бизнесов Литвы, в том числе и из налогов фирм бизнес-иммигрантов? Чиновник выставляет бизнес-иммигранта за дверь. И не просто «за дверь», а из страны, где он законопослушно жил несколько лет, исправно пополняя своими налогами государственный бюджет.

И дело не только в фактическом принуждении к смене места жительства, но и в добром имени. Ведь миграционная служба, по сути, обвиняет бизнес-иммигрантов в нарушении закона.

В результате, бизнес-иммигранты переносят свой бизнес и средства в другую страну.

Станет ли лучше Литве и ее жителям, если иммигрант закроет здесь свое предприятие и уедет? Станет ли от этого больше денег в бюджете? Станет ли больше рабочих мест?

Может было бы разумнее на время пандемии отменить положение об обязательном найме работников и обязательном фонде заработной платы на фирмах бизнес-иммигрантов?

Может лучше сохранить предприятия иммигрантов для будущих налогов и рабочих мест, а не добивать и изгонять их из страны, выжимая последние капли?

Может имеет смысл понять, что эпидемия – это форс-мажорные обстоятельства, что слепое следование букве, но не духу закона, приводит к еще большим человеческим трагедиям и наносит вред не только иммигрантам, но и самой Литве и ее гражданам.