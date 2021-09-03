Елена Фотьянова. "Сделать как было" не получится. Даже большинством голосов.

Это человек суеверный и пугливый, особенно в периоды кризисов и перемен, он постоянно в поиске волшебной палочки, на которой написано "сделать всё как было". Трампист, антиваксер, конспиролог, антимасочник, расист и гомофоб, уходящая натура, встревоженная тем, "куда катится мир", жрецы духовности, подниматели с колен, - всё это просто частные случаи многоголосого стона "сделайте всё как было".

Особенно динамично в эпоху соцсетей формируется субкультура отношения к науке.

"Покажите мне ваших динозавров / микробов / высадку на Луну", требует скептик, шокированный свалившимся на него в информационном потоке количеством сущностей, которые нельзя понять без специальной академической подготовки.

Обычно таким скептицизмом отличается самообразованец, кончавший гугл (прибежище "науки, понятной любому", спойлер — такой не бывает), или тот, кто лезет с аппаратом своей предметной области в другую. В любом случае это человек, неспособный уважать чужую экспертизу и распространяющий собственную экспертность на те области, рядом с которыми она и близко не лежала – "всё вздор, чего не знает Митрофанушка", конец цитаты.

Технически, нет никакой катастрофы в том, чтобы прогнуться под этого персонажа. В самом деле, ну во что, в худшем случае, может обернуться недоверие большинства населения к новому и непонятному?

Ну да, уйдут на нелегальное положение большие группы людей, перемрут вольнолюбивые природопоклонники, обменивающиеся друг с другом своими физиологическими жидкостями, утащат с собой порядочно непричастных, как это происходит в странах, полагающихся на естественный отбор. Не может быть, чтобы рынок не придумал способа и из этого умонастроения извлечь деньги, а ведь в конечном счёте определяется всё именно этим. За деньгами, а не за чем-то ещё движется принятие политических решений; наполнение бюджета одинаково мигает красным в голове любого субъекта.

Мы все, от ребёнка с монетками на школьный буфет до мегакорпорации или государства, этичны и разумны настолько, насколько можем себе позволить на свои деньги. Почему бы, гипотетически, демократическому государству не смириться с субкультурой отторжения нового и извлекать ресурсы из того, что оно имеет, никого не перевоспитывая?

Беда в том, что невежественный скептицизм ничего принципиально нового не создаёт. И любой рынок отлично понимает это. Высокотехнологичный препарат, сваренный малопонятной для неспециалиста и тем очень его раздражающей наукой, раздвигает границы создания прибавочной стоимости, двигает прогресс. Понятное и доступное притиранье из мышиных какашек - нет. Странная и подозрительная наука создаёт новые куски индустрий - топливо глобального человеческого роста. Понятная и доходчивая болтовня - не создаёт. Здесь на рынке идей проходит черта, которая делит всё, что сегодня покупается и продаётся, на принципиально новое, прирастающее, и этот постоянный рост обеспечивает наши монетки надёжнее золота, - и затихающее пережёвывание "того, как всегда было" ржавеющими челюстями, с одними только кишечными газами на выходе. Оставить на рынке из двух павильонов только этот второй — сам рынок долго не протянет.

Принимать то, чего не понимаешь, - трудно, но если вдуматься, не слишком: мы говорим по телефону, не задумываясь о физике преобразования сигналов, и летаем самолётами, ничего не зная о подъёмной силе и сечении крыла. Потому что мы цивилизованные. Цивилизованность – это уважение к чужой экспертизе. Это экономическая категория, приводной механизм открытия новых месторождений прибавочной стоимости. Только уважение к чужой экспертизе создаёт деньги (существенно, если важны деньги) и, соответственно, излишки на этичность (существенно, если важна этичность).

Что делать с субкультурой "не понимаю, значит, не доверяю" и "сделайте всё, как было", как демократическая, этичная цивилизация должна ограничить её социальную базу и, в эпоху информационной сверхпроводимости, - её разрушительную синергию, - совершенно новая и интересная социальная задача.