Эксперт: Кремль потерял в Европе не только многих союзников, но и важные инструменты пропаганды

- Какую аудиторию в Европе нацелена российская пропаганда и насколько эффективной она была или по-прежнему остаётся?

- Российская пропаганда рассчитана не на одну аудиторию, а на целый их ряд. Прежде всего пропаганда Кремля нацелена на тех людей, которые на Западе принимают решения. Это те люди, которые возглавляют страны, наиболее активно помогающие Украине. Следующая группа, которая является целью российских пропагандистов, – это обычные избиратели, которые, как представляется Москве, способны повлиять на тех западных политиков, принимающих решения по поддержке Украины. Целью российской пропаганды также являются "полезные идиоты" среди инфлюэнсеров, блогеров и прочих, влияющих на общественное мнение и информационную повестку в той или иной стране.

- Кремлю удалось до начала войны повлиять на мнение граждан западных стран и политиков, которые их представляют? Ситуация сейчас изменилась?

- Действия Российской Федерации в феврале прошлого года для многих стали шоком. Многие из тех людей, которые раньше занимали двусмысленную либо неоднозначную позицию в конфликте между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой, изменили свою позицию и стали на сторону Запада и Украины. Что означает, что из-за полномасштабного вторжения в Украину Москва потеряла многих из своих сторонников.

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Говорить об эффективности российской пропаганды сложно. С одной стороны, на Западе существует консенсус по поводу поддержки Украины в ее оборонительной войне против России. С другой стороны, мы видим, что некоторые страны оказывают либо недостаточную поддержку Киеву, либо вообще отказывают Украине в значимой помощи. Является ли это результатом пропаганды… Думаю, что, скорее всего, это следствие тесного экономического сотрудничества групп интересов из таких европейских стран и России.

- Как война в Украине повлияла на каналы российской пропаганды в Европе? А на поддержку Кремлем в Европе правых и ультраправых движений и политиков?

- Война нанесла сильный удар по пропагандистской сети, по крайней мере, по той части, которая работает открыто. Прежде всего, я имею в виду международные медиаресурсы, такие как Russia Today, Sputnik, а также каналы, которые так или иначе связаны с российским государством и ведут вещание на русском языке. Такие ресурсы и каналы попали под блокировку, были заблокированы их сайты. Каналы распространения российской пропаганды невозможно так быстро восстановить, как хотелось бы машине пропаганды Кремля. Вместе с тем нужно понимать, что некоторые крайне правые организации и проекты дистанцировались от путинского режима потому, что они поняли, что поведение России даже для них стало слишком токсичным.

- То есть каналы российского информационного воздействия на Европу оказались перекрытыми?

- Я говорю прежде всего об официальных каналах. Конечно, находятся люди, которые обходят эти блокировки, но количество пропагандистских каналов значительно сократилось. Российские пропагандисты, несомненно, прилагают массу усилий, чтобы найти новые способы распространения своего контента и влияния, но получается пока что хуже, чем было.

- Какую роль в деятельности российских пропагандистских СМИ занимают конспирологические теории и их распространение?

- Конспирологические теории в какой-то мере являются ядром российской пропаганды. Причем здесь можно говорить как о конспирологических теориях, которые изначально родились на Западе и получили помощь в распространении со стороны российских каналов, так и теорий, появившихся в самой России, которые путинский режим пытается распространить на Западе.

- Насколько конспирологические теории оказались эффективным инструментом пропаганды?

- Факт, что они довольно эффективны. У многих людей на Западе есть определенный скепсис по отношению к тому, что говорят элиты – распространена мысль, что "политики наверняка хотят обмануть простых людей". Конспирологические теории помогают людям объяснить почему "коррумпированные политические элиты не слушают людей", "принимают решения без оглядки на мнение простых людей". Конспирология объясняет не только это, но и помогает людям найти причину их собственных неудач – "я не достиг успеха, не по своей вине, а потому что существует глобальный заговор элит".