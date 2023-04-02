Поиск антиутопических литературных сюжетов, которые бы с пугающей точностью дублировали наше незавидное настоящее, обычно приводит к заезженному оруэлловскому «1984». Однако есть произведение пусть и довольно нишевое, но куда более близкое к нынешним персоналиям и событиям. Меметичное, сатирическое, конспирологическое (хотя, пожалуй, глядя на темпы реализации самых абсурдных теорий, уже можно неиронично заметить, что конспирология — воистину царица наук). Творение археомодерниста Александра Блога «Оккультные корни Энергетической Сверх-державы» стоит прочитать хотя бы ради гомерически смешных сцен, вписанных в совершенно жуткую атмосферу эдакого потаенного Кремля и путинских наркотрипов. И, конечно же, ради легендарного финала. Который не только стал мемом русского интернета, но и после 31 декабря 2022 года прямо-таки заиграл новыми красками.

Хотя, разумеется, несмотря на точное литературное попадание в реальные настроения, реальность же лишена главного — загадочности и мистики. В реальности перед нами — вороватый элемент из северостоличного криминалитета, в ночь с 2022 на 2023 поздравивший подданных то ли с новым годом, то ли с продолжением человеческого убоя. По «декорациям» уже ставшего легендарным новогоднего видеоролика не понять. В первую очередь не понять, что ролик новогодний.

В давно минувшую ночь 31 декабря нам есть, за чем вернуться. За пониманием, что новая российская нормальность уже ничем не задрапирована, не приукрашена нарядными огоньками. Девятиминутную речь Путин произнес на фоне 19-ти людей в военной форме, подобранным по канонам модного западного diversity (и все же как много общего у старых левых с новыми левыми), дабы разные слои населения могли почувствовать сопричастность к фоновым личностям и зарядиться патриотической энергией. Несколько женщин, обязательно — представители национальных меньшинств, неподвижно и сурово глядящие в камеру «наши ребята», периодически мелькающая в верхнем левом углу пугающая синюшная физиономия (ничего необычного: видимо, попавший в кадр ФСОшный заградотряд).

Идеологически верный людской агит-реквизит, вероятно, предварительно отсидевший на двухнедельном карантине и принявший участие в знаменитой программе перекрестной дефекации (кто не в курсе: правда али вброс, но в довоенные времена Baza «со ссылкой на источники» писала, что к Путину допускались лишь лица, предварительно сдавшие анализ кала. Сам Путин, согласно расследованию Paris Match, имеет специального сотрудника ФСО, который в зарубежных поездках собирает экскременты начальника — дабы скрыть данные о его, начальника, здоровье).

В любом случае фон необходим для усиления милитаристской речи и обозначения главного посыла — война теперь есть наша константа. Привыкайте жить так. Прежний Путин, умевший (и в силу тогда еще меньшего возраста, и большего самообладания) произносить слово «покараем» без лишних лицедвижений, сменился Путиным, исторгающим новогоднее поздравление с нескрываемой яростью. «Праздничное» видео поставило точку в невнятном 2022 году, где было страшно, непонятно и «скорее бы настал мир». И открыло путь в 2023 год, где война стала неотъемлемой частью и будней, и праздников. Гирлянд и шариков не будет. Будут тельняшки, погоны, вечные враги и черные пакеты для «героев».

Уже первый месяц 2023 года был запредельно наполнен кровью и жертвоприношениями. Напомним, что предположительно в те минуты, когда экраны и передавали новогоднюю пятиминутку ненависти, по зданию профтехучилища №19 на Кремлёвской улице в Макеевке Донецкой области был нанесен удар. По крайней мере, представитель самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что удар был нанесен в новогоднюю ночь в 00:01 по местному времени. Находившиеся в ПТУ российские мобилизованные, ежели верить вышеуказанным данным, пожили в 2023 году ровно минуту. По информации ТАСС, со ссылкой на донецких «правоохранителей», причиной удара по зданию ПТУ в Макеевке стала «высокая сотовая активность военнослужащих».

Что же, кремлевские боты да начальство быстро нашли крайних — это сами мобилизованные, устроившие новогодний прозвон ценой собственных жизней. Как заметил журналист Олег Кашин: «Если человек погибает — то он виноват сам. На этом принципе стоит российская государственность».

Впрочем, это не снимает ответственности с людей, прибывших на украинскую землю — ибо ослушаться приказа Начальника им было куда страшнее, чем бездарно прервать свое пребывание на этой земле. Есть версия, что массовая гибель военных была связана с тем, что они всей ватагой смотрели обращение Путина, сконцентрировавшись в одной локации. Нет хуже антуража и нелепее причины для потери единственной жизни. В конце января министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке сообщило, что Россия, вероятно, потеряла более 300 своих военных в результате удара ВСУ по Макеевке. Российская сторона все еще официально признает потери в 89 человек.

Примечательно, что пропагандистский портал «РИА Новости» тут же, после первого комментария Минобороны о потерях в Макеевке, опубликовал очередную ура-патриотическую новость об уничтожении «более 70 иностранных наемников иностранного легиона в районах Марково, Краматорск в ДНР, а также в Харьковской области». Дабы в сознании читателя семь десятков вымышленных натовских трупов хоть как-то уравновесили несколько десятков реальных своих.

Зато военкоры и идейные разжигатели войны негодовали все новогодние праздники, называя российское командование «дебилами с дипломами военных училищ и академий», а случившееся — «чудовищной некомпетентностью» и «преступлением». Нет, преступлением не украинской стороны, а российского руководства. Часть военкоровской плеяды склоняется к тому, что счет погибших в реальности идет на сотни. Впрочем, кому какая разница: как продолжает вещать Останкино, россиянам стоит поменьше думать о жизни — точнее, о ее ценности. Когда есть замечательная возможность завершить свой путь в плодородной украинской почве во имя духовности и девятомайской преемственности, пока «реинкарнация Субэдэя», то бишь Шойгу, отплясывал под саксофон на новогоднем корпоративе.

Собственно, после перехода авторитарной диктатуры к милитаристской и почти что тоталитарной, реалии России — это легализованная коррупция, легализованный феодализм, перестройка человеческого бытия на военно-мясные рельсы. Так, за несколько дней до Нового года Владимир Путин подписал ряд законов. Ряд законов, как это сложилось, непременно включает в себя: а) законы коррупционные; б) законы репрессивные.

Первый — это указ, освобождающий участвующих в «СВО» силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о доходах.

Второе — закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду. Диверсионным сообществом, как понимаете, можно при желании считать все, что угодно.

Причастность же к зоне «СВО» с последующей облегченной декларацией — это и вовсе превращение прежней золотой жилы в платиновую. Не секрет, как в свое время на «русском мире» заработали персонажи, вроде Александра Бородая.

Теперь заботиться о русских с оружием в руках, стремительно сокращая эту же самую русскую популяцию, неофеодалам стало еще выгоднее. Тем более, когда вся государственная машина нацелена на то, чтобы убедить популяцию в принятии новой нормальности. Как гласил ставший вирусным, поистине фееричный пост телеграм-канала «Логика Маркова»: «Массово фейки про удары ВСУ по городам России в новогоднюю ночь. Есть только привычные удары по Белгородской области». Привычные. Именно. 2023, анонсированный Путиным на фоне сплошного камуфляжного пятна, стартовал с большого макеевского жертвоприношения. Переводя смерть, взрывы и войну в категорию привычки. Это теперь новая реальность.

«Дорогие россияне! - Продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Это русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки. Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятие зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником».

Что же. Как минимум одно предсказание в книге Александра Блога оказалось поразительно точным. 20… года не будет. Будет вечный февраль двадцать второго.