Екатерина Орлова. Орда возвращается в Европу?

Советско-узбекская сказка, написанная в расстрельные 30-е - еще одна метафора так называемого "русского мира", где "русскость" существует лишь на экспорт. Летающие по небу марксисты, дикая животная стихия, сметающая традиционное общество, дабы заменить его нищетой, евразийством, интернационалом, унификацией.

Спустя сотни лет новая Орда начинает свой поход на Киевскую Русь, и в данном случае это даже не метафора. Это факт. Недаром многонациональная российская армия под руководством Сергея Күжүгет оглу Шойгу - министра обороны, создавшего в родной Тыве культ собственной личности с идеей себя, как реинкарнации монгольского полководца Субедея - воюет очень по-степному. Набегами, грабежами, беспощадным насилием. И недаром в Украине стоит грохот танковых гусениц - в отголоске которого слышен гром копыт ордынской кавалерии.

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И эта параллель не случайна. По информации в СМИ, в российских регионах сформировались уже более 40 добровольческих подразделений для участия в войне против Украины. Сформированы они по принципу землячества и этнической принадлежности с апелляцией к национальной самобытности и мифологии. Это якутский добровольческий отряд "Боотур", названный в честь первопредка якутов Эллэй Боотура. Татарские батальоны "Алга" и "Тимер" по замыслу республиканских чиновников "должны быть сформированы только из уроженцев Татарстана, чтобы они встали в строй плечом к плечу, знали друг друга, вместе шли и выполняли поставленные задачи". При зачислении в чувашский батальон связи "Атал", попасть в который тоже могут только жители республики, плюсом считается знание чувашского языка. В Чечне, как отрапортовал Рамзан Кадыров, укомплектованы четыре батальона Минобороны — "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых должны войти "исключительно чеченские ребята". 17 июля Кадыров пригрозил адским пеклом тем, кто хотя бы допустит мысль об отказе воевать против Украины. Вершиной же "русского мира" (и делаю акцент на этом словосочетании для усиления иронии) является идея создания батальона имени амира Тимура (Тамерлана) из узбекских гастарбайтеров. В связи с вышеперечисленным невольно напрашиваются следующие выводы.

Вывод первый. Создание этнобатальонов, названных в честь национальных героев, да с приоритетом для знающих условный чувашский язык - это однозначно задел на грядущий развал Российской Федерации.

Существует миф о некой "абсолютной русификации" и "полном обрусении" народов России, когда как реальность выглядит несколько иначе. На культуру, быт и размытие традиционного уклада малых народов, безусловно, повлияла свойственная современности унификация. В значительной мере - еще и урбанизация, которая в принципе ликвидирует традиционный уклад и заменяет этническую культуру культурой городской. Однако - в точности, как в СССР - в мифологию о некоем монолитном интернационале, как обычно, верят в основном русские, играючи отказывающиеся от национального самосознания в угоду государственной идеологии. Остальные же, не будь дураками, все же остаются собой. Недаром русские в армии демонстрируют трусость и разобщенность, отчего их хоть целую роту может избивать, не встречая ни малейшего сопротивления, один солдат из нацреспублики. У русских просто нет национальной солидарности и самоидентификации. У бурятов, чеченцев, ингушей - есть. А если есть самоидентификация и, теперь уже, собственная региональная армия, эту самоидентификацию подчеркивающая - то зачем нужна Москва?

Забавно, что российское общество - от ядерного электората до самих кремлевских элит - столько десятилетий, еще с советских времен, пугает само себя происками американцев, "желающих развалить страну". Вымышленную цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о "Сибири и Дальнем Востоке, не принадлежащих России", не цитировал только ленивый. Реальность же 2022 года оказалась куда прозаичнее: за два десятилетия мир даже намека не делал на гипотетическое спонсирование и разжигание сепаратистских настроений в России. Да и "злобных происков НАТО" тут даже и не надо - Россия сама чудесно справилась с разжиганием сепаратистских настроений в собственном тылу.

Вывод второй. Российское государство откровенно не готово к вызовам текущей войны, нелепо называемой "специальной военной операцией". Частично призывная, частично контрактная система набора войск в России - вроде как государства 21 века - дублируется и подкрепляется откровенно архаичной, практически феодальной практикой, при которой за создание военных формирований отвечают местные царьки.

Любителям истории происходящее может до боли напомнить события, развернувшиеся во второй половине XIX века в империя Цин. Регулярная цинская армия оказалась неспособной навести порядок в охваченной мятежами стране и терпела поражение за поражением от рук тайпинов, няньцзюней и других групп повстанцев. Тогда имперские власти были вынуждены прибегнуть к помощи крупных местных землевладельцев и чиновников, разрешив им формировать собственные армии для подавления восстания. И пусть эти армии, сплоченные по территориальному признаку, оказались достаточно эффективными против повстанческих группировок, в дальнейшем это сыграло свою отнюдь не самую положительную роль в судьбе Китая - ведь отдавать свою власть, подкрепленную силой штыков, региональные элиты совсем не собирались.

Синьхайская революция 1911 года лишь усилила центробежные процессы, почва для которых была уже подготовлена и обильно удобрена. Страна на десятилетия погрузилась в состояние анархии и гражданской войны, став уязвимой для японского вторжения. И если катастрофа довольно архаичного по меркам первой половины XX века Китая стала проблемой, в первую очередь, самих китайцев, то аналогичные процессы в Российской Федерации, буквально напичканной опасными производствами, обладающей ядерной энергетикой и большим количеством ядерного же оружия, вполне способны стать крайне неприятным сюрпризом для соседних стран и, в потенциале, всего мира.

И вывод третий, совокупный - вытекающий из первого и второго. Военизированные подразделения, для которых непременное условие существования - это осознание воинами своих корней и предков, после войны никуда не денутся. Они осядут в республиках, как армии "государств в государстве". Вполне вероятно - готовясь к грядущей бойне.

Ранее этим могла похвастаться только Чечня. Теперь же - хоть Якутия, хоть Башкирия. Еще задолго до войны, наблюдая за антинациональной политикой РФ, можно было сделать предположение - ежели в России "что-то начнется", то это будет резня всех против всех. Теперь же это пророчество имеет все больше фактических оснований. Революционная ситуация в России вполне может привести к кровавейшей внутригосударственной бойне, доселе невиданной в мире.

По сути, Кремль перетасовал историю и организовал два похода Орды на Русь - на Русь Киевскую и Русь Московскую. Киевская Русь сейчас обороняется, порождая мемы про "боевых бурятов". Московская Русь живет прежней жизнью: "я политикой не интересуюсь", "мы люди маленькие", "наверное, так надо", "Спасибо русскому герою Рамзану Ахматовичу Кадырову", "мочи укропов", "Путин - президент мира". И лишь небольшая прослойка населения понимает, в каком аду они сейчас заперты. Ибо новоиспеченные тамерланы однажды вернутся в Рязань с опытом Бучи. Маньяки, что научены добывать унитазы в бою, а женщин - через нож у горла, научились еще и главному - государство легализовало их право на насилие.

А значит, спустя время бучанская резня постучится в любой дом. И тогда политикой придется поинтересоваться, но, видимо, уже в последние минуты своей жизни.