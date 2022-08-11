Екатерина Орлова. Этническая гомеопатия и всемирный ГУЛАГ: корни "русского мира"

Закономерно, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, мир выбрал путь наименьшего сопротивления: вспомнив, что вроде как монополистом зла и самой удобной исторической аналогией является фашизм (да и у мировой общественности уже есть на этот термин нужный триггер).

Посему теперь мировое сообщество и пытается натянуть сову Путина на глобус Путлера. Хотя, если рассуждать рационально и без эмоций, от фашизма путинизм позаимствовал не так уж много.

Трактовки путинизма не просто различны. Они - полярны. Леволибералы уверены, что "русский фашист" Путин бьется за чистоту русской крови и угнетает "все нерусское". Националисты, напротив, обращают внимание на катастрофическое вымирание русского населения, репрессии в отношении правых активистов, завоз миллионов мусульманских мигрантов и создание "государств в государстве", где у чеченцев есть свой падишах, своя армия и выкаченные миллиарды из остальных регионов России. Коммунисты возмущаются, что "рыночный либерал" Путин вместе с олигархами построил проамериканский капитализм, уничтожив социалистический рай с бесперебойной поставкой лучшего в мире пломбира в счастливые пролетарские организмы. Либертарианцы считают, что Россия - СССР 2.0, где нет свободного рынка и развитого капитализма.

© Фото из личного архива

Если выслушать разные стороны, а после из этой мозаики попробовать собрать единый образ России, путинизма и "русского мира", то получится, что... перед нами олигархическо-капиталистическо-православно-советское государство, базирующееся на культе русского народа (но при этом борьба за права русских в самой России уголовно наказуема), сопряженное с племенным исламом и многоконфессиональным интернационалом. И это все окажется правдой.

Этом безумный микс и есть Россия. Это и есть путинизм. Это и есть "русский мир".

Изучая биографию, тезисы, политическую и экономическую модель России, ее национальную (скорее, антинациональную) стратегию, я больше склоняюсь к тому, что путинский режим должен быть осужден мировой общественностью именно как неосоветский - все же РФ честно объявила себя наследницей СССР. Но, опять же, это с определенными поправками. Потому что путинская Россия во многом "недосовок". При трактовке нынешней российской модели приставка "недо" будет преследовать нас всегда. Ибо - и тут мы подбираемся к главному - суть путинизма в отсутствии внятной идеологии. Это все и сразу. Попытки надергать опыт СССР, Российской Империи, Китая - но при этом демонстрируя поразительную тягу вычленить самое непродуктивное и античеловеческое, возведя это в абсолют. Полагаю, это самое отсутствие идеологии имеет определенную основу. Кроется она не только в параноидальном характере правящих чекистов, но и, вероятно, в сектантской псевдоисторической литературе, которой верхушка (в силу подобного характера) в свое время начиталась. Не стоит наивно полагать, что коллективный Владимир Путин - это некий человек "над ситуацией", который ментально и интеллектуально отличается от выжившего из ума пенсионера в Рязанской области, вопящего у телевизора про резню "хохлов". Владимир Путин и есть этот выживший из ума пенсионер. С той лишь разницей, что он в свое время смог продвинуться в нужных кругах и стать Верховным Выжившим Из Ума Пенсионером. Поведение российской верхушки красноречиво говорит о том, что она не просто потребляет мракобесный корм из одного корыта с электоратом, но и занимается прямой реализацией полученных идей и теорий.

В 2000-х в России взошла новая историко-футуристическая звезда, законодатель исторической моды. Человек, который прямо али косвенно, изобрел нашу с вами нынешнюю реальность. Зовут этого автора Владимир Кучеренко, а творит он под псевдонимом Максим Калашников. То, что Кремль знает о существовании данного персонажа, подтверждается, как минимум, одним фактом. В 2009 году президент России Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть открытое письмо Калашникова, где тот предлагает создать супер-инновационный "город будущего" близ Москвы, дабы поразить весь мир "русскими технологиями". В 2010 году этот "город" действительно появляется, правда, с весьма сомнительным "будущим". Имя ему - инновационный центр "Сколково". Руководителем рабочей группы был назначен первый заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Вот этот человек нам с вами будет особо интересен, ибо Сурков и есть главная теневая фигура путинизма в разных его проявлениях - от создания смыслового ядра госпартии "Единая Россия" до нынешних ракетных ударов по Киеву. К нему мы вернемся чуть позже.

Так что же такого писал Максим Калашников? В трудах персонажа обнаруживается православно-коммунистическо-монархическо-исламский коктейль с концепцией "фабрик троллей", патриотических технологий, которым "аналогов нет", призывы громить НАТО гиперзвуковыми ракетами и немедленно уничтожить суверенную Украину, как идею. И все это, напомню, задолго до событий 2014 года. По мнению Калашникова, единственный путь России - это национально-ориентированная диктатура. Под нацией он и понимает вышеописанный этнический микс из русских, "освобожденных" абхазцев и южных осетин, украинцев и вообще всех желающих (особенно нежелающих), кто будет жить под совокупным названием "русские". Под диктатурой - СССР сталинского образца, потому что Горбачев и Брежнев, разумеется, "предатели". Украину - стереть с лица земли ради освобождения и воссоединения братьев.

Стоит отметить, что Кремль реализовал предложенную идею с пугающей детализацией. Посему, принимая во внимание перечисленный набор этнополитических предпочтений, не стоит удивляться, что "русский мир" на оккупированных территориях Украины - это крики "Аллаху Акбар" где-то под Мариуполем, а также чеченские флаги, лезгинка, знамя СССР вперемешку с песнями про "Катюшу" и православными крестами. Сейчас мы наблюдаем реальность, которая является экранизацией трудов Калашникова. Спорить в данном случае, что же лучше - фильм или книга, совершенно бесполезно. Полный ад и то, и другое.

Важно отметить, что Максим Калашников является активным критиком Владимира Путина. Не спешите удивляться и искать противоречия. Жизнь в России учит главному - не записывать в союзники любого человека, который выступает против Путина. Потому что часть "антипутинистов" ненавидят Владимира Владимировича вовсе не за репрессии, нищету и войны. Они ненавидят его за то, что он - недостаточно Сталин. Недостаточно "мочит хохлов". Недостаточно убивает оппозиционеров. Иными словами, российский антипутинизм бывает в разы кровожаднее путинизма. По сути, Калашников критикует Путина за, кхм, недостаточный путинизм.

Кто знает, читал ли книги Калашникова сам Путин. Но есть основания полагать, что с этими трудами хорошо знаком вышеупомянутый Владислав Сурков, (по некоторым данным - в миру Асланбек Дудаев). Есть информация, что Сурков как-то лично встречался с Калашниковым. Говорили ли персонажи с глазу на глаз или же совершили обмен безумием через произведения друг друга (уточню чуть позже, что я имею в виду), но факт остается фактом. Именно Сурков-Дудаев и является тем человеком, который изобрел концепцию "русского мира". Пока мировая общественность, опять-таки, в силу исторической инерции и ради упрощения понимания, пытается наречь Путина фашистом, "русский мир" как раз таки никакого сохранения крови и уникального культурного облика нации не предполагает. Более того - наоборот.

То, что "русский мир" придумал именно чеченец Сурков-Дудаев, а зарабатывают на нем армянские медиамагнаты, украшающие своими фамилиями публикации: "Симоньян, Кеосаян и Бабаян провели форум "Русский Донбасс" - это тоже очень по-калашниковски. И в его книгах, и в самой дудаевской идее "русский мир" русские выполняют не функции нации, а субкультуры и проходного двора - заходи, кто хочет. Надо ли говорить, что для любого русского человека с национальным самосознанием это просто оскорбительно. Но поскольку в России нет ни политического национализма, ни самосознания, люди всерьез уверены, что величие - это когда ты убиваешь похожих на тебя внешне и культурно украинцев, параллельно заполняя русские города миллионами "тожерусских" граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Иными словами, "русский мир" функционирует по оруэловскому "Свобода - это рабство", "Война - это мир". То бишь: "Чем больше мы русских убиваем, размываем, замещаем - тем больше русские становятся великими". Этническая гомеопатия, оказывающая при этом эффект тяжелого наркотика.

А еще Сурков - поэт, песенник и автор художественных книг, написанных под псевдонимом Натан Дубовицкий. Поскольку Путин не умеет пользоваться Интернетом, то в сети Сурков-Дудаев-Дубовицкий может позволить себе откровенно насмехаться над начальством, коллегами, оппозицией и вообще всеми, провозглашая истинной (и практически богом) лишь самого себя. Сеттинг Суркова, помноженный на сеттинг Калашникова, дали поистине инфернальный результат. Только вчитайтесь в сурковские верши. "Всегда при деле, молчалив и скромен, я строю терем из горящих бревен". Или совсем в лоб: "Мы плетемся в обозе его бесконечной орды. Я буду, как ты, ты будешь, как он, мы будем, как все". Если вы захотите объяснить кому-либо этническую и метафизическую суть "русского мира", просто процитируйте эти два отрывка.

Сегодняшняя реальность за украинским и российским окном - это симбиоз фантазий сумасшедшего футуролога из нулевых Калашникова и не менее сумасшедшего поэта-госчиновника Суркова, одержимого идеей собственного величия.

Напоследок. В Новосибирской области есть одно удивительное место - поселение, созданное идейным последователем Максима Калашникова. Это дачное товарищество "Славянка", где - внимание - все 25 переулков названы в честь Сталина. Еще раз - 25 переулков, и все имени "Генералиссимуса Сталина". Жители этой сталинско-славянской коммуны обращались на региональное телевидение, возмущаясь поведением правления и невыносимыми условиями жизни. Жаловались они на жуткий холод в домах, низкую подачу электричества, коррупцию в правлении, тоталитарную манеру ведения общих собраний. Всем этим управлял властный старый мужик, при этом ещё и член Коммунистической Партии Российской Федерации, начитавшийся мракобесных книг про советско-православную сверхрасу. Замерзшая и обворованная славянка, заточенная в ГУЛАГ имени Джугашвили - что может быть красноречивее.

Только, вопреки инстинкту самосохранения и здравого смысла, славянка не желает спасаться. Она желает такой участи для всех остальных. Максимально распространяя Танатос, споры увядания, нищеты и смерти. Ибо терем из горящих бревен является не только символом самоуничтожения. Он призван еще и уничтожать других. Ибо там есть еще две важные строчки.

"Себе на радость в этот жаркий терем

Я буду прятать краденных царевен"