Жаркие дискуссии и действия, явившиеся следствием обсуждения закона о партнерстве, на самом деле выявляют глубинное неприятие "иного" некоторой частью литовского общества.

Есть некие "мы" и есть "другие", а значит есть "правильные" и "неправильные". И дело вовсе не в том, кто с кем спит. Антагонизм "мы и другие" опасен и агрессивен сам по себе.

Со "своими" не воюют и не дерутся. А с "другими" вроде как можно. "Другие" они уже и не совсем люди, и не совсем равные. И можно их "задвинуть".

Антагонизм к "чужим" - это весьма застарелая общечеловеческая проблема. И если сейчас кипит "разум возмущенный" по поводу однополых пар, то раньше он "кипел" по поводу сохранения рабства, запрету для женщин на образование и работу, права исповедовать христианство, права на аборт и т.д. до бесконечности - "сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь".

Деление на своих и чужих один из самых эффективных способов манипуляции и управления людьми.

Сначала начнем с регулирования или лечения "неправильной" ориентации, а там и "неправильные" мысли отрегулируем. И будем ходить в тоталитарном строю. Как в СССР или нацистской Германии.

Поэтому дискуссия, развернувшаяся вокруг закона о партнерстве важна не столько в плане прав однополых пар, хотя они, конечно, должны иметь такие же, как и разнополые пары, юридические права, касающиеся раздела имущества, прав наследования, свидетельства в суде и т.д. Истинная суть дискуссии в том, имеет ли право кто-то быть "другим", не похожим на тебя, имеющим иные мысли, взгляды, пристрастия. Речь идет о том, способны ли мы, доросли ли мы, достаточно ли мы цивилизованы, чтобы допускать существование "чужих" и позволить им иметь такие же права, что и у "своих"?

Мы окружены чужими, и сами являемся чужими для тех, кто окружает нас. Начиная с собственной семьи, где дети не понимают родителей, а родители – детей.

Однополые пары это всего лишь малая часть "других", живущих в Литве или вообще на планете. Мир состоит из меньшинств. Каждая отдельная группа людей является меньшинством, относительно иной, более многочисленной.

Литовцы – меньшинство в Латвии, а латыши – меньшинство в Литве. Полные люди в меньшинстве, относительно худых, пенсионеры в меньшинстве, относительно остального населения, водители в меньшинстве, относительно пешеходов, а вегетарианцы, относительно любителей мясной пищи.

Для того чтобы превратить любого человека в меньшинство, "другого", "чужого" достаточно просто навесить на него подходящий ярлык, классифицировать. А там можно и растаптывать всем своим "большинством".

И так было веками. Дремучими, кровавыми и жестокими.

Может пора становиться людьми, а не уподобляться религиозным

фанатикам из Талибана?