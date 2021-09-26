"Социализация — это самый опасный и экстравагантный миф в сегодняшнем образовании и воспитании детей", - писал доктор Рэймонд Мур, автор более 60 книг и статей о развитии человека, который провел обширные исследования по домашнему обучению и социализации.

Большие группы детей, шум приводят к нервному возбуждению и усталости. В результате ребенку трудно сосредоточиться, сложно учиться. Развиваются поведенческие проблемы.

Какой вид социализации происходит, когда больше 20 детей одного возраста помещают в один класс? Чтобы быть принятыми в группу, дети стараются выглядеть и быть похожими на окружающих, в результате рискуют забыть или никогда и не узнать, кто они на самом деле. Возникает сильное давление со стороны сверстников. Школьное обучение приводит к соперничеству, насмешкам, конкуренции и буллингу. Такова оборотная сторона социализации.

Может ли ребенок учиться, взаимодействуя со сверстниками, и чему он будет учиться? Ровесники и сами не знают, как правильно, пробуют то, что предложат: сигареты, конфеты — все подряд; как обезьянки подражают попавшему в поле зрения человеку.

По сути, взрослые перекладывают свою ответственность за воспитание на малознакомую группу детей и воспитателя, отправляют неокрепшую личность без четких принципов, взглядов и ценностей набираться знаний в группу неоформившихся сверстников. Это все равно что пустить годовалого ребенка в супермаркет и разрешить тянуть в рот все, что попало. Разве могут неоперившиеся птенцы учиться полету у младших братьев? Много ли выживет и сможет полететь?

Проанализировав более 8000 исследований о раннем детстве, доктор Рэймонд Мур пришел к выводу, что, вопреки распространенному мнению, детей лучше всего социализируют родители, а не другие дети.

Джон Холт, педагог, автор книг и адвокат домашнего обучения писал: "Если бы мне нужно было указать только одну причину, почему дети не должны ходить в школу, это была бы социализация, которую они там получают".

Школа заставляет учеников заниматься, питаться и ходить в туалет по звонку. Некоторые учителя наслаждаются своей властью и контролируют походы в туалет, как тюремные надзиратели, запрещая во время урока выходить из класса. Несмотря на то, что большинство учителей женщины, им будто и невдомек, что у девочки-подростка может быть менструация и для нее критично выходить, когда этого требуют обстоятельства. Буллинг в школе существует не только со стороны детей, но часто его причиной является поведение учителей.

Случаев, когда следствием социализации становится издевательство со стороны учителей или ровесников, множество. Помимо физического, существует психологическое насилие, которое трудно доказать, ребенок не всегда может его распознать, а оно оказывает пагубное влияние на формирующуюся личность.

В результате школьного обучения ребенок зарабатывает низкую самооценку либо опускается до уровня издевающихся, социализируется так, что из доброго и умного вундеркинда превращается в среднестатистического мужика, который пьет и унижает тех, кто не хочет быть как все.

Школа готовит детей к взрослой жизни, тренирует выносливость и умение выдерживать нагрузку в тридцать - сорок часов в неделю. Детей нагружают так, что у них не остается сил думать, только повторять выученные истины и стараться соответствовать установленным министерством образования стандартизованным тестам.

Домашнее и дистанционное обучение - это возможность распоряжаться личным временем самостоятельно, выбирать благоприятное время для занятий, быть в тепле, в комфортной одежде, с возможностью питаться и пользоваться уборной в любое удобное время, не спрашивая разрешения.

Обучающиеся на дому дети проявляют уверенность в себе, самоуважение, у них меньше проблем с поведением, есть время помечтать, и отдохнуть, чего лишены многие дети, чей график занятий частенько превышает по времени рабочую неделю взрослого.

Карантин позволил опробовать обе формы обучения, дал возможность сравнить и выбрать оптимальный для своего ребенка вариант. Благодаря закону о домашнем обучении, теперь каждый волен выбирать, что для него лучше, школьное заключение или домашнее обучение.