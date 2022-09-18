Дикость, жестокость, мародерство. Почему российские военные грабят Украину?

На днях "Кавказ.Реалии" опубликовал текст о вернувшихся домой военных из Дагестана, Ингушетии, Чечни и других кавказских республик. Легализованное насилие на войне закономерно трансформировалось в чувство вседозволенности в тылу. Это не только пьянство, домогательства к девушкам, агрессия, но бахвальство наворованным. Причем уровень, а главное, качество "трофеев", шокирует не меньше, чем животное насилие российской армии. Крайне тяжело осознать, что жители нефтегазовой державы, граничащей с Европой, в 21 веке готовы убить за пару сережек или часы - и, более того, всерьез считают это поводом для хвастовства. Зачастую эта ситуация объясняется нищетой и депрессивностью тех регионов, откуда прибыли российские "освободители" - посему клозеты и аккуратные украинские домики могли вызвать столь звериное возбуждение. Но помимо очевидной причины, есть еще явление более сложное. Которое не исчезнет, даже если резко настанет фэнтезийная Прекрасная Россия Будущего с рыночной экономикой, демократией и велодорожками. Потому что большие трансформации России надо начинать даже не со свободных выборов. При нынешнем ментальном фундаменте, на котором и выросло уродство тыла и фронта, на свободных выборах тут же изберут нового чекиста, рынок превратят в новый госрегулируемый недокапитализм, да и с велодорожками сделают что-нибудь паскудное. Начинать важно с осознания и последующей деконструкции этого самого фундамента. Ибо сих пор, в 2022 году, в России сохраняется гремучая смесь из православного и советского аскетизма - где "не жили хорошо, и нечего начинать" все еще популярная поговорка.

Разные идеи, основанные на благостности лишения, во многом схожи - даже если номинально их идеологи объявляют друг друга оппонентами. Визуально атеистический Советский Союз, так рьяно боровшийся с упитанными священниками и религией, по сути, просто заменил слово "грешник" на "классово враждебный элемент". Но смысловое ядро осталось прежним. "Классово верный элемент" не может помышлять о заморских яствах, отдавая предпочтение серой пролетарской котлете из рогов и копыт по ГОСТу. Начиная со сталинских времен, когда было решено отказаться от половых свобод раннего большевизма, "классово верный элемент" еще и не может помышлять о плотских утехах вне одобренного партией брака - тут уж совсем калька с религиозной морали. И, разумеется, все, что вкусное, сексуальное, красивое, яркое, удобное - это происки Сатаны, то бишь мирового капитала. Стоит ли говорить, что советская номенклатура заняла в новой иерархии ровно то же место, что и демонизируемые ими "упитанные священники" и "буржуи"? Вожди пролетариата совсем не по-пролетарски лихо потребляли крабов, говяжью вырезку, икру и заграничную "Нутеллу", пока нищий народ молился на бога-генсека и учил молитвенник-"Капитал". Аскетизм, насильно насаждаемый сверху, приводит к закрепощению личности. Закрепощение личности - к животной дикости, которая вырывается разрушительным тайфуном при виде запретного плода. Как это было во времена позднего СССР.

Вспоминается совершенно безумная история, которую стоит напечатать во всех учебниках истории, политологии и психологии, дабы общество раз и навсегда выучило трагические уроки тоталитарных марксистских экспериментов. 10 марта 1975 года на стадионе «Сокольники» проходила встреча молодежных команд по хоккею СССР и Канады. Спонсором поездки канадцев был мировой лидер по производству жевательной резинки Wrigley, продукцию которого канадцы должны были бесплатно раздавать советским зрителям. В рамках философии капиталистического запада это было всего лишь "рекламной кампанией", не более того. В рамках же мироощущения советского человека возможность прикоснуться к продукту "оттуда" стала, увы, дороже жизни. Как пионеров, октябрят и молодых коммунистов ни убеждали, что марксизм-ленинизм, те самые серые столовские котлеты и одинаковые рейтузы лучше западных бургеров, джинс и свободы, победить реальную жизнь рассказами про радости пролетарских лишений не удалось. В давке за капиталистическую жвачку - ту самую, из загнивающего Запада - погиб 21 человек. Еще 25 получили серьезные увечья. Циничная и безутешная мораль той трагедии проста: банальное "хочу кушать" и "хочу, как у них", банальное желание жевать жвачку сильнее нежизнеспособной лабуды про "научные коммунизмы" и "происки американского капитала", в рамках которой нельзя ни жевать, ни смотреть, ни жить, ни радоваться. Это жизнь, она работает так.

С тех событий в "Сокольниках" прошло 47 лет. С развала Советского Союза - более 30. Но поскольку постсоветское российское общество не обладает ни рефлексией, ни способностью к переоценке собственной истории, внуки погибших за жвачку теперь погибают за возможность урвать украинские ковры, золотые украшения и керамические унитазы. Формально это гибель за "великую идею". Только теперь вместо марксизма-ленинизма - за "русский мир", который, учитывая чекистское прошлое его создателей, вырос с предыдущей идеологией из одной песочницы. И вот приезжают из Тывы, Псковской области, Бурятии и Дагестана некие защитники Родины, идеологии, народа и разных сверхидей в Киевскую область, а там - не то, что бы как в Канаде, но уж точно не как в Псковской области - асфальт лежит в деревнях. Какой там "русский мир", какой марксизм-ленинизм - пока телевизор вещает об идеологическом, надо брать материальное.

Помните, проект "Беларускі Гаюн" опубликовал информацию о российских военных, которые из Мозыря слали в родные провинции электросамокаты, музыкальные колонки, инструменты? Больше всего посылок направилось в депрессивный сибирский Рубцовск - город, где градообразующим предприятием можно считать управление Федеральной службы исполнения наказаний, а тюрьмы - самым стабильным работодателем. Где теперь можно рассекать на украинском электросамокате, вдыхая упоительный смог от выбросов ТЭЦ. Вряд ли кто из отправителей ценного груза задумался, нет ли системного противоречия в том, что "освобождающие" добыли своим российским семьям 2 тонны вещей - вещей, что являются обыденными для "освобожденных"? Так может, не туда "освобождалку" направили? Но процесс оскотинивания идет столь плотно, что там уже не найдется места для сеанса самотерапии.

В орде нищих, унитазы ворующих, золотые кольца с трупов снимающих, обнаружатся, так сказать, идейные - что унитазы не воруют и даже кольца не снимают. Более того, сама неоднократно изучала страницы российских оккупантов, которые возомнили себя "аристократией духа" и архитекторами единой русской нации, расчехляя свое оружие не в битве за чужой магнитофон, а супротив Украины, как идеи. Однако есть один нюанс: как ни обрамляй свою философию антиукраинства, фундаментально кража целой суверенной страны мало отличается от кражи кружевного белья. Просто это мародерство в особых, международных масштабах. Кто-то убивает, потому что не видел клозета. А кто-то убивает, потому что не может простить, что у некой культурно, ментально, лингвистически близкой страны стало ПОЛУЧАТЬСЯ. Получаться путешествовать по безвизу. Получаться строить национальную идентичность - вместо очередного неосоветского "русского мира" с антинациональной риторикой. Получаться жить будущим, а не гореть в агонии умирающего Совка и тянуть в эту агонию других. Получаться - что самое главное - поверить в истинность иной поговорки. "Мы не жили хорошо, и надо начинать".

Ибо понятна животная логика давки. Животная логика - это добыть Wrigley себе. Но мало кто понимает жлобско-советскую логику давки. Может, Wrigley себе ты и не добудешь, но самое главное не дать это добыть другим.