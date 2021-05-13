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Что показал Парад Победы в Москве и выступление Владимира Путина, который заявbл, что "советский народ был один на пути к Победе"? На каком пути сейчас находится сам Путин и Россия? Об этом в первой части передачи говорим с российским политологом, ассоциированным экспертом Центра исследований Восточной Европы.

Вокруг Закона о партнерстве и Стамбульской конвенции в Литве разгорелись нешуточные страсти. В чем тут видят угрозы сторонники так называемых "традиционных ценностей" и как защищаться от "традиции" женщинам и меньшинствам?

На вопросы отвечает депутат Сейма Литвы от "Партии свободы" Моргана Даниэле.

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Ведущий Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 12.00.

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