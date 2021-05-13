Вокруг Закона о партнерстве и Стамбульской конвенции в Литве разгорелись нешуточные страсти. В чем тут видят угрозы сторонники так называемых "традиционных ценностей" и как защищаться от "традиции" женщинам и меньшинствам?
На вопросы отвечает депутат Сейма Литвы от "Партии свободы" Моргана Даниэле.
Ведущий Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 12.00.
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