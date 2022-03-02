Дарюс Куолис. Что происходит в Литве на фоне российского вторжения в Украину

Первое, с энтузиазмом поддерживают усилия власти по возрождению старого племенного "мышления народами" (оперированию этим понятием - прим. переводчика).

Второе, в обществе усиливаются авторитарные тенденции, при которых малейшее сомнение в том, что власти "не могут не ошибаться", пытаются приравнять "предательству Родины".

Третье, наше общество перед лицом угрозы практически не сплачивают для настоящего сопротивления.

Сейчас обо всем по порядку.

1. В эти дни прозвучал лозунг министра культуры о том, что "Никакой российский исполнитель не придет в Литву!", который публично поддержали и депутаты, и немалая часть общества. Якобы "настало время россиянам за все ответить!"

Такое "мышление народами" - не ново. Им была пропитана Европа в первой половине XX века. В 1940 г. ряд образованных литовцев отождествлял коммунистический режим с евреями, а спасавшая евреев Она Шимайтене свидетельствует, что в 1941-1943 гг. еврейские интеллигенты Вильнюсского гетто пытались избавиться от захватывающей их ненависти ко всему немецкому народу, эту ненависть они считали своим моральным поражением. Сама Она Шимайте, пережив Дахау, сохранила духовную силу и написала: "Большой любовью люблю Германию и немцев".

Вряд ли мы сегодня можем надеяться на такое моральное величие всего нашего общества. Но мы должны хотя бы требовать, чтобы наши политики не разжигали антирусскую истерику, не превратили борьбу с варварским российским режимом и его пособниками в борьбу с русским народом. Как это не тяжело, но именно сейчас нам и Западу важно разбудить Россию Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Андрея Сахарова, Сергея Аверинцева, Владимира Топорова. Кстати, в январе 1991 года даже после того, как советские танки давили наших людей, мы приглашали российских интеллигентов и деятелей искусства в Вильнюс и здесь обсуждали, как дальше оказывать сопротивление империи зла.

2. После предательства высших чинов власти в 1940 г., кажется, литовскому обществу недопустимо перед лицом угрозы полностью отказаться от здорового критического отношения с нашими политиками и представителями власти. Нашему государству требуется не слепое послушание общества, а открытый диалог между властью и гражданами.

Боязнь критического мышления, попытки пресечь любые публичные вопросы, каждое сомнение выдавать за "провокацию" и "выпад против государства" – это признали сбоев в нашем духовном состоянии. Мы не можем, борясь с российским режимом, превращать Литву "в малую Россию".

Когда, глядя смерти в глаза, украинский военный посылает российский военный корабль, это – героизм. Когда те же слова начинают использовать в адрес друг друга сидящие на диванах литовцы – это ничтожество.

Мы должны признать, что одна черта все же связывает российский режим с властью Литвы 1940 года и нашей нынешней "политической элитой". Это замкнутость. Во всех случаях существенные решения принимаются в узком и достаточно анонимном кругу. Никаких публичных дискуссий. Никаких весомых аргументов для общества.

Зрелое общество должно оценивать государственную политику не по звуку патриотической риторики, не по декларируемым желаниям, а по результатам. А последние результаты нашей внешней политики, к сожалению, очень неважные: Беларусь оккупирована российскими войсками, с ее территории сегодня атакуют Украину, а завтра удар могут нанести и по нам, у нас также есть окрепший союз России и Китая, который без проблем дал возможность России сплотить военные силы на западе. Да, это, вероятно, не произошло по воле Литвы. Но в Литве не было сознательных и волевых усилий для сопротивления этому.

Мы не можем сегодня требовать героизма от своих чиновников и политиков, выступающих с возвышенными речами и обещающих идти по стопам Юозаса Лукшаса-Даумантаса. Но заметить, что в отличие от Тбилиси 2008 года, в Киеве в 2022 году, во время российской инвазии, не было ни одного руководителя НАО или стран ЕС, ни одного министра и политика. В Киеве сейчас из всех западных дипломатов остался кажется только архиепископ Висвальдас Кулбокас, посол Ватикана в Украине. Слава ему.

3. И перед лицом угрозы гражданам Литвы не хватает надежной и исчерпывающей информации: что делать, как, каким способом защищаться в случае военной агрессии мужчина, которые могут взять оружие, и женщинам, которые хотят это делать, как себя вести, как защититься, как выжить детям, семьям, старикам?

Красочный пример: на стенде МО на Вильнюсской книжной ярмарке важнейшее "информационное издание" для общества - это жалкая брошюра Ричардаса Савукинаса "Как победить пропаганду". С красочными картинками.

20 января 1991 года в Москве в поддержку Литвы вышли ор 100 000 до 500 000 жителей.