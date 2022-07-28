Что сказал президент Литвы Гитанаса Науседы в Верховной Раде Украины?

Дорогой Володимир,

уважаемый Председатель Верховной Рады, члены Верховной Рады, дорогие братья и сестры украинцы, сегодня Вы сражаетесь за сохранение своего государства и народа. Ваше мужество сопротивляться не имеет себе равных, и молва о ваших подвигах ширится по всему миру.

Вы тысячи раз доказывали, что достойны имени своих доблестных предков. Нет сегодня в Европе такой пылкой, обжигающей грудь любви к Родине, как та, с которой каждое утро встают Ваши защитники свободы.

Я приехал сюда, в столицу свободного и независимого Украинского государства, чтобы поблагодарить Вас за то, что Вы так решительно отстаиваете свою независимость и показываете всем нам такой яркий пример.

Ваша борьба – это борьба и нас, литовцев. Это напоминает нам о тех временах, когда мы вместе сражались против общего врага.

Победы Вашего оружия сегодня - словно отражение триумфа легендарного полководца, гетмана Константина Острожского под Оршей. И когда Ваша артиллерийская бригада имени Великого Князя Витовта храбро идет в бой, мы гордимся этим, как подвигами наших кровных родственников.

Уважаемые,

поскольку Украина впервые празднует День государственности, и я хочу громко и четко заявить: Литва всегда была и будет с Вами. Свобода, независимость и территориальная целостность Вашей страны, как и безопасность и благосостояние Вашего народа, всегда будут нашей заботой.

Мы слишком много выстрадали вместе и перенесли слишком много несправедливости, чтобы быть равнодушными к страданиям друг друга. Поэтому сегодня Литва всеми силами поддерживает Украину, оказывает и будет оказывать – до победы - военную, гуманитарную и финансовую помощь.

С самого начала войны всю Литву объединяет большое желание помочь Украине. Не только государственные и муниципальные институции, но и простые жители Литвы, бизнес, неправительственные организации присоединяются к общим усилиям.

Будь то прибежище для временно перемещенных лиц, волонтерство или денежные пожертвования, даже краудфандинг покупки боевой техники - все меры хороши, лишь бы облегчить бремя Украины и ее народа.

В последнее время ко мне часто подходят люди и говорят: «Я горжусь тем, что я литовец, потому что моя страна так горячо поддерживает Украину». Не скрою – приятно слышать такие слова. Они свидетельствуют о том, что жители Литвы также больше всего дорожат Свободой, потому что без нее не будет ничего другого.

Уважаемые,

Литва поможет Украине добиваться победы в этой войне. Мы хорошо осознаем угрозу, которую представляют имперские амбиции России для безопасности всего региона.

Исторический опыт учит нас, что московского тирана нужно вовремя остановить. Мы не можем позволить себе повторять старые ошибки.

Поэтому Литва будет продолжать работать с партнерами и союзниками, чтобы сохранить сплоченность Запада, обеспечить долгосрочную поддержку Украины и ограничить способность России продолжать эту войну.

Сегодня мы ясно видим, что решений о введении международных санкций и оказании военной поддержки Украине, какими бы важными они ни были, все еще недостаточно.

Поэтому мы будем добиваться дальнейшего усиления санкций и обеспечения их эффективного выполнения, а также снижения зависимости всей Европы от российских энергоресурсов. Финансовые потоки, которые помогают Москве финансировать эту жестокую войну, должны быть заблокированы.

Литва своим примером показывает, что единственный способ освободиться от энергетического и политического диктата России — это принять решение и сохранять политическую волю.

Стремясь к энергетической независимости, Литва пошла на риск и вовремя выполнила необходимую домашнюю работу. Теперь мы готовы делиться своим опытом с другими странами. Мы рады, что все больше и больше стран Европейского союза полны решимости пойти по нашим стопам.

Литва также будет стремиться к тому, чтобы Российское государство и лица, виновные в военных преступлениях, нарушениях международного права и прав человека в Украине, были привлечены к ответственности. Безоглядные атаки на безоружных мирных жителей, детей, гражданские объекты: школы, детские сады, больницы, - не могут оставаться безнаказанными. Я верю, что справедливость восторжествует.

Братья и сестры украинцы,

проявление храбрости и решительности перед лицом смертельной опасности – Ваш ключ к сердцам людей во всем мире.Оставайтесь терпеливы и верны своим принципам. Не поддавайтесь слепой ненависти, как бы тяжело это ни было. Правда на Вашей стороне. В этом Ваше огромное преимущество перед лицом прикрывающегося ложью зла.

Самого большого восхищения заслуживает и способность властных институций Украины действовать максимально эффективно в условиях войны.

Вы уже доказали, что полны решимости добиваться членства в Европейском союзе.

Литва первой поддержала это стремление. Еще в марте 2021 года мы с Президентом Зеленским подписали в Киеве декларацию, в которой Литва обязалась помогать Украине в достижении европейской интеграции. То же самое мы повторили с Президентом Польши и накануне войны, 23 февраля, когда подписали меморандум о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Сегодня мы все уже можем радоваться историческому решению Европейского совета.

С момента победы Революции достоинства Украина неустанно идет по пути реформ. Этому не помешали ни предательски осуществленная Россией незаконная аннексия Крыма, ни начало войны в Донбассе.

Вы действительно много сделали, проводя в жизнь сложные, но очень нужные реформы. Сейчас самое главное – не останавливаться и продолжать двигаться вперед.

Опыт Литвы показывает, что основным условием успешной европейской интеграции является широкий политический консенсус. Очень важно, что такое положение закреплено и в Конституции Украины.

Мы поможем Украине пройти этот сложный путь. Мы продолжим оказывать экспертную поддержку и вместе с Вами будем добиваться скорейшего начала переговоров о членстве в Евросоюзе.

Пользуясь случаем, хочу также поздравить Ваше Правительство, которое на прошлой неделе на Конференции по восстановлению Украины представило конкретный план восстановления экономики страны. Я рад видеть Ваше горячее желание строить процветающую и европейскую Украину на основе прозрачности и ответственности!

Я знаю, что восстановление Вашей страны уже началось. Своими глазами сегодня я увижу первые работы в Ирпене, ранее так болезненно помеченном насилием оккупантов.

Желаю, чтобы после окончания войны такие работы быстро и бесперебойно шли по всей Вашей стране. Вместе со всем международным сообществом мы готовы помочь в реализации плана восстановления Украины. Мы уже помогаем по мере наших возможностей.

Уважаемые,

в одном из наших многочисленных разговоров Президент Зеленский сказал: «Гитанас, я никогда не думал, что стану военным президентом».

Наверное, никто из нас не рассчитывает стать президентом во время войны, за исключением тех, кто планирует войну сам. Но судьба выбирает своих героев. Сегодня весь мир восхищается борьбой Президента Зеленского и каждого защищающего Свободу украинца. Борьбой за свою семью, за свой дом, за свою Родину. Такой сильный народ никогда не будет побежден!

Долг каждого из нас сегодня — четко выбрать сторону Правды, а не Лжи и грубой Силы.

Невозможно одновременно искренне поддерживать Украину и заботиться о том, чтобы Россия «сохранила лицо». История учит нас, что тот, кто пытается усидеть на двух стульях, рано или поздно оказывается на полу.

Литва выбрала себе друзей уже давно - и никогда их не предаст!

Для меня будет большой честью вручить чуть позже сегодня орден Витаутаса Великого с Золотой цепью Президенту Зеленскому, а вместе с ним - и всему украинскому народу. Пусть эта высшая государственная награда Литвы символизирует историческую общность наших народов, общую борьбу и победы.

Вместе до победы! Слава Украине!