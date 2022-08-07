Честная медицина в Литве: все начинается с финансирования

«Бесплатная» государственная медицина, финансируемая из Больничной кассы, на самом деле ежемесячно оплачивается каждым работником Литвы из своей зарплаты. Еще до того, как он получит на свой счет заработанные за месяц деньги, работодатель обязан из его заработка вычесть и перечислить в Больничную кассу солидную сумму.

Что же происходит потом? Есть два варианта. Первый известен многим. Выглядит он так: регистратура – семейный врач – направление к специалисту – ожидание приема – получение консультации специалиста. Причем время «ожидания» редко бывает менее двух недель, а порой растягивается до двух месяцев и более.

Это «бесплатно». Точнее, платно и весьма дорого, если учесть все выплаты с зарплаты в Больничную кассу за много месяцев, а то и лет. Это плохой сервис. Дорогой и плохой.

Кроме прочего, этот предоплаченный сервис почему-то не включает значительную часть медицинской помощи, например, стоматологической.

В результате, жители Литвы, оплатив из налогов на свою зарплату «бесплатную» медицину, выбирают иной вариант и отправляются к платным докторам. То есть фактически платят за медицинскую услугу дважды. Сначала принудительно за плохую, долгую и «бесплатную», которой все равно не пользуются, а потом за быструю, качественную, но платную.

Почему можно уверенно говорить о том, что платная, частная медицинская услуга, скорее всего будет быстрой и качественной? Дело в том, что в этом случае начинают работать рыночные механизмы. К плохому частному доктору пациенты не пойдут. Плохой приватный стоматолог обанкротится. Плохой фрилансер массажист потеряет клиентуру. А плохой «бесплатный» доктор может сидеть в своем кабинете годами. Главное правильно оформить бумажки. О правильном лечении речи не идет.

Именно поэтому платная медицина, как правило, быстрее и качественнее «бесплатной». Но из-за особенностей налогообложения, платная медицина в реальности оказывается значительно дороже «бесплатной», ведь пациент платит дважды за одну и ту же услугу. Сначала, налогами, за «бесплатную» услугу, которой не воспользовался, а потом за платную, которую использовал.

И это, конечно, не честно.

Если человек воспользовался медицинской услугой, которую обязалась оплатить Больничная касса, но не сделала этого, то Больничная касса обязана вернуть пациенту деньги, которые он потратил на платные медицинские услуги. Причем не частично, а в полном объеме.

В идеале это должно выглядеть так.

Пациент решает, где он будет получать медицинскую помощь. В «бесплатной системе» Больничной кассы или в системе платной частной медицины. Если он выберет первое, то все останется как раньше. Если выберет второе, то он должен взять у доктора или медицинского центра чек и прийти с ним в Больничную кассу. И больничная касса обязана вернуть ему деньги, потраченные на платные медицинские услуги. Ведь она эти услуги не оказала, а деньги-то из налогов получила. Поэтому должна их человеку вернуть.

Человек имеет право выбора врача – частного или «государственного». Его здоровье принадлежит ему. Его деньги принадлежат ему, даже если изымаются в виде налогов. За «бесплатную» медицину он платит так же, как и за платную, со своей зарплаты. Причем за «бесплатную» он платит принудительно, ежемесячно, налогами. А, значит, если «бесплатная» медицина не может обеспечить нужного пациенту качества и необходимой ему оперативности оказания услуг, то Больничная касса обязана вернуть человеку деньги, потраченные им на частную качественную платную медицинскую помощь.

Такое изменение будет не только честным по отношению к пациенту, но и улучшит качество «бесплатных» услуг. Ведь на сегодня частная медицина в Литве развита крайне мало. И происходит это во многом из-за того, что у людей просто не остается на нее денег – все забирает Больничная касса. А если Больничная касса будет обязана возвращать деньги пациенту, то у «бесплатных» медуслуг появится серьезный конкурент – частные клиники. В итоге, «бесплатной» медицине придется находить способы работать лучше и эффективней.

Кроме этого, возврат пациенту денег из Больничной кассы поможет развитию частных медицинских центров и кабинетов в малых городах и небольших населенных пунктах. В итоге в выигрыше окажется заказчик услуг – пациент. Для него медицинские услуги станут ближе, качественнее и быстрее.