Не смотря на то, что шок от повышения цен и изоляции уже привели к тому, что часть россиян задумалась о последствиях агрессии Кремля, количество публичный и уличных протестов довольно незначительно. Во всяком случае, гораздо меньше, чем должно было бы быть в цивилизованной стране. Меньше, чем должно было быть в стране, которая хочет мира. Пока еще россияне предпочитают ходить на работу, а не на антивоенные протесты.
Украинцы рискуют жизнями, защищая сейчас весь цивилизованный мир. Защищая Европу. Защищая Литву. От нас же требуется всего лишь потратить несколько евро. Несколько дополнительных евро в месяц - это весьма незначительная цена для сохранения жизни, для сохранения мира, для победы над агрессором.
Речь идет о полном отказе от покупок у России нефти, газа, энергоресурсов и полезных ископаемых. Только эта мера, вызвав в России шок, может привести к массовым протестам, смене власти и прекращении агрессии.
До тех пор, пока Европа покупает у России газ и нефть, пока Европа этим подкармливает кремлевский режим, война будет продолжаться.
Если Европа откажется от российского газа и нефти, то стоимость бензина и дизеля может увеличиться. Подорожает газ. Но это всего лишь деньги. Это несоизмеримо с тем, что уже угрожает жизням украинцев и уже весьма ощутимо угрожает жизням жителей Европы, да и всего мира.
Деньги ничто по сравнению с жизнью и возможностью остановить войну.
Уже весна. Европа будет меньше тратить на отопление. Логистические цепочки будут перестроены и стоимость топлива, даже если и возрастет на какое-то время, потихоньку снизится. У Европы и остального цивилизованного мира достаточно и финансовых и административных ресурсов, для того чтобы минимизировать неудобства жителей от прекращения поставок из России чего бы то ни было, включая энергоносители.
И мы должны ради прекращения войны, ради ликвидации ядерной угрозы, ради спасения жизней жителей Украины и Европы найти в себе силы и смелость немножко потерпеть неудобства газового, нефтяного и иных эмбарго, которые должны быть наложены на Россию. И чем скорее это произойдет, тем быстрее наступит мир.
И, конечно, мировое сообщество с мандатом ООН или без него должно обеспечить над Украиной чистое небо. Бомбежки Украинских городов должны быть прекращены.
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