Бремя позора. В чем "хорошие-плохие русские" обвиняют "жестких" балтов и почему эти упреки не работают?

Похожие же мнения высказывались и в связи с введением санкций, "отменой русской культуры" и с ограничениями в выдаче виз россиянам. В претензиях в адрес Литвы, Латвии и Эстонии со стороны известных оппозиционеров, журналистов, активистов и других представителей российского общества (а также обычных пользователей соцсетей) можно выделить несколько основных упреков, которые повторяются от случая к случаю. В чем их суть, и насколько они обоснованы?

"Вы играете на руку кремлевской пропаганде и Путину!"

Это одна из самых популярных реакций россиян на любую критику в свой адрес (порой справедливую, а порой – нет), а также на отдельные случаи «отмены русской культуры» и «ограничения на въезд россиян» в Европу.

Как вы считаете, решение латвийских медиа-регуляторов об отзыве лицензии у "Дождя": — Maxim Mironov (@mironov_fm) December 6, 2022

На первый взгляд, все так и есть: путинские пропагандисты обожают рассказывать про умирающую демократию на Западе, про нарушения прав и свобод людей по всему миру и про то, что ни русские, ни украинцы, ни беларусы там никому не нужны. Кремлевская машина дезинформации быстро подхватывает любые факты, которые можно обыграть себе на пользу. Любой реальный факт несправедливого обращения с россиянами, действительно, может быть использован в дезинформационных нарративах. В случае с «Дождем» путинские приспешники Дмитрий Песков и Мария Захарова тут же указали на «иллюзию свободы слова на Западе».

Однако и до случая с "Дождем" ничто не мешало России (и Беларуси) изобретать совершенно умопомрачительные сюжеты об "ужасной" цензуре в западных странах (Delfi писало о приключениях немца Оливера, сторонника Лукашенко и Путина, который перепутал цензуру в Википедии с правительственной).

Необоснованность упрека в "игре на руку Кремля" в том, что коррупция, правонарушения и двойные стандарты есть в любой стране – и любой недостаток может стать топливом для пропаганды. Игра с путинской пропагандой в "не дай им повод" заранее обречена на поражение. А это значит, что ни одна страна не может в своих действиях (а иногда политикам приходится принимать правильнее, но жесткие и непопулярные решения) руководствоваться тем, что про не нее потом скажет российская пропаганда.

Более того, этот аргумент легко развернуть против самого говорящего: те, кто упрекают западные страны в русофобии и дискриминации, по сути, сами вторят классическим кремлевским нарративам.

"И как это поможет в борьбе с Путиным?"

Этот упрек только отчасти справедлив: важны не только символические (вывешивание одних флагов и сжигание других) и политических (например, ограничить прием студентов из России), но и практические действия в борьбе с врагом. Действительно, переименование улиц, напоминающих о России и о русской культуре, снос памятников и исключение условного Толстого из школьной программы не способствуют прямой победе над Путиным. И все же не стоит недооценивать важность символических и политических шагов – они помогают проявить солидарность и четко обозначить свою позицию в конфликте.

7. Отмена Кембриджских экзаменов, подтверждающих уровень владения английским языком в России.

Как это поможет остановить войну? Господи, да я уже и сам не знаю. Но зато русским будет сложнее поступать на учебу/работу зарубеж.

— базовый макс 🗿 (@levachshchina) December 1, 2022

Но есть и две серьезные проблемы, связанные с этим аргументом. Во-первых, борьба с Путиным россиян, украинцев и балтийских стран – это все-таки разные типы борьбы, потому что у них разные угрозы и разные приоритеты. Россияне борются с диктатором в своей стране и с внутренними проблемами общества, так не избавившегося от имперского и советского наследия. Украина борется с жестоким захватчиком, который прямо сейчас пытается ее уничтожить. А Литва, Латвия и Эстония стремятся защитить своих граждан, суверенитет и информационное пространство, исходя из негативного опыта предыдущей оккупации и в условиях реальной захватнической войны по соседству. Поэтому, то, что со стороны россиян выглядит как необходимость спасти от мобилизации и обескровить российскую армию, странами Балтии воспринимается как попытка массового проникновения на их территорию мужчин призывного возраста, причем граждан страны-агрессора.

Так же и в культурной сфере. Соглашаться или нет на нововведения на фоне войны – прерогатива граждан этих стран и их законных представителей во власти, а вовсе не россиян.

Если эти решения затрагивают права граждан русского происхождения в этих странах – то это их право отстаивать свою позицию (DELFI публиковал статью о в том числе и негативных реакциях на некоторые подобные инициативы в Литве).

Во-вторых, тут принципиально важно, из чьих уст звучит этот упрек. Личность говорящего имеет значение. Нравится это или нет, но такова реальность: мнение россиян на фоне войны России против Украины часто имеет меньший моральный вес в глазах людей. И это естественная реакция.

"Страны Балтии противоречат своим же европейским ценностям!"

Обвинения западных стран вообще, и балтийских республик в частности, в нарушении "европейских ценностей" – это, на мой взгляд, один из наименее продуманных аргументов. Произнося словосочетание "европейские ценности", каждый почти наверняка представляет себе некое сочетание демократии, верховенства права и защиты прав и свобод человека. Однако строгого определения этому понятию дать невозможно.

Дождю @tvrain - лучи поддержки! Надеюсь, вы найдете страну, которая уважает свободу слова и европейские ценности, и возобновите вещание! — Никита Юферев (@NikitaYuferev) December 6, 2022

Безусловно, Европейский союз также выражает некоторую часть европейских ценностей. Исследователи, журналисты, чиновники предлагают разные взгляды на "европейские ценности", а политики описывают их по-разному в зависимости от своих идеологий и программ. Даже если договориться о базовом списке "европейских ценностей", содержание любой из этих ценностей будет слегка меняться в зависимости от страны и контекста. Например, интерпретация "светскости государства" во Франции и Турции, в Литве и Германии будут различаться (причем, даже на законодательном уровне). В разных европейских странах могут разниться взгляды на ограничения прав человека, на политкорректность, на рыночную экономику и так далее.

И, как и в случае с предыдущим аргументом, важно, кто берется критиковать соблюдение европейских ценностей. Конечно, россияне могут видеть ошибки и указывать на них, но в контексте войны и тотального нарушения всех европейских ценностей Россией они так или иначе воспринимаются как представители страны-агрессора и их критика в глазах других обществ, особенно балтийских, вызывает, мягко говоря, недоумение. С точки зрения беспристрастной логики, это не всегда справедливо. Но это факт жизни, с которым россиянам придется смириться (как когда-то немцам), пока Россия не избавиться от негативного имиджа.

"Вы и ваши двойные стандарты…"

Этот аргумент также очень популярен, благо обвинить в двойных стандартах можно почти кого угодно. Действительно, в любой стране, включая Литву, Латвию и Эстонию, можно найти местных жителей, симпатизирующих Путину ("а почему тогда не могут получить визы россияне, бегущие от Путина?"), бизнесменов, по-прежнему ведущих бизнес с Россией или делавших бизнес в России даже после аннексии Крыма ("вы разделяете с нами вину за происходящее"), политиков, сказавших что-то не то в Facebook или Twitter ("а господин/госпожа N и сами не всегда были за Украину").

Латвийский чиновник Аболиньш, отменивший сегодня Дождь, считал, что Путин "удерживает Россию от хаоса", восторгался его речью по поводу аннексии Крыма, и требовал держать Украину "подальше от ЕС", чтобы в Латвию не хлынула "миллионная толпа русскоязычных". У меня все. — Yulia Latynina (@YLatynina) December 6, 2022

Да, с одной стороны, такие претензии по-своему справедливы. Например, весной этого года вышел доклад Investigate Europe, который показал: десять стран ЕС поставляли оружие России несколько лет спустя после введения оружейного эмбарго против России в 2014 году (в списке, кстати, нет Литвы, Латвии, Эстонии). И таких историй, действительно, много.

С другой стороны, бывают ситуации, в которых любой ход – плохой ход. Например, когда Литву обвинили в двойных стандартах из-за пропуска на свою территорию Ксении Собчак, которую подозревают (и не без оснований) в работе на Кремль. Однако у той был израильский паспорт. Здесь страна ставится в сложное положение: либо она нарушает свои законы ради политически верного «месседжа», не пропускает Собчак и вдогонку получает упреки в антисемитизме, либо соблюдает свои законы и позволяет ей транзитом проследовать через свою территорию.

Даже если справедливы моральные упреки россиян к ЕС – страны Европейского союза все равно должны принимать свои решения, взвешивая множество факторов. Этой осенью, когда россияне массово бежали за рубеж из-за мобилизации, Латвия и Эстония отказались давать им убежище или гуманитарные визы на этом основании. Литва же заявила, что массово пускать не будет, но будет рассматривать обращения в индивидуальном порядке. Эта позиция балтийских стран вызвала негодование части россиян ("просите не воевать за Путина, а сами не пускаете бегущих от повестки"). Это тоже, по сути, упрек в двойных стандартах – но не очень справедливый. Моральное обязательство (а от призыва, кстати, бежали среди прочих и пропутинские россияне) не участвовать в войне против Украины прежде всего лежит на россиянах. Замечательно, если другие страны помогают им в этом. Но другие страны должны думать и о своих приоритетах, таких как национальная безопасность, стабильность общества и поддержка Украине.

Люди, обвиняющие других в двойных стандартах, часто давят на чувства и эмоции оппонента или же на его чувство справедливости, но понятое упрощённо («разве вы можете не помочь людям, бегущим от диктатуры?»). Но особенно во время войны страна не может одинаково заботиться о сохранности своих граждан и граждан страны-агрессора. В таких условиях прием иностранцев – не обязанность другого государства, а его жест доброй воли и гостеприимства. И тем, кто продолжает требовать, хорошо бы вспомнить русскую поговорку: «Насильно мил не будешь».

Не перекладывать ответственность

Многие упреки в адрес балтийских стран часто прикрывают растерянность людей, которые не смогли предотвратить скатывание российского общества в состояние милитаристской диктатуры, а сейчас не состоянии остановить войну России против Украины.

При этом война идет уже десятый месяц, и многие украинцы встретят 2023 год в ужасающих условиях – без воды, света, тепла, без любимых людей, уехавших или погибших, без домов. Инфляция и энергетический кризис, ускоренные российской войной, портят жизнь людям по всему миру.

Как бы ни было неприятно это осознать наиболее активным представителям российского общества, но именно им придется нести на себе бремя преодоления этого позора. Это очень сложная задача на долгие годы вперед. Но пока они это не поймут и не перестанут винить во всем Запад, они так и не встанут на этот важный – и неизбежный – для России путь.