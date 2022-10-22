"Брат" реализовался полностью - от бандитов 90-х годов до нынешней войны

На стенах домов в центре Петербурга, сообщили городские власти, будут проецироваться портреты главного героя Данилы Багрова и режиссера фильма Алексея Балабанова, в городе открылась большая выставка, посвященная творчеству последнего, а в метро выпустили ограниченную серию проездных карточек с героем "Брата", мгновенно ставших раритетами.

Петербург, в котором снимался этот фильм, может задать тон всей стране. 12 декабря будет юбилей демонстрации фильма по телевидению (на фестивалях он показывался с весны). Одновременно в Москве вспомнили об идеи установки памятника сыгравшему главную роль Сергею Бодрову, погибшему 20 лет назад. Также этой весной фильм был выпущен в повторный прокат. Сейчас — самое время кремлевским пропагандистам поднять на свои знамена Данилу Багрова. Но пока инициатива, кажется, идет снизу. Потому что есть нюанс.

Фильм появился во времена, которые сейчас принято называть в России "лихими 90-ми" - эпоху нарождающегося капитализма, заказных убийств и бандитов, которые еще не успели стать респектабельными бизнесменами. Главный герой — простой парень из глубинки, попавший с чеченской войны в большой город и с трудом ориентирующийся в новом для себя мире, убивает плохих людей и спасает хороших. Это не фильм про Рэмбо, Багров именно что простой парень, такой же как все, всякий видит в нем себя. Однако он имеет смелость делать то, что всякий тоже хотел бы, но не может. Вот кавказцы издеваются над робким кондуктором в трамвае, а он наставляет на них ствол, и они трясутся, суют ему деньги и говорят "Не убивай, брат". "Не брат ты мне", - отвечает он, а дальше непечатно. Отсчитывает ровно стоимость проезда, отдает ее кондуктору, а кошелек бросает на пол.

В вышедшем через 3 года "Брате-2" Багров попадает в Америку, чтобы мстить американцам за своего друга. Здесь он встречает проститутку русского происхождения Дашу (заблудшая душа), которую потом увезет с собой в Россию. Отбиваясь по ходу дела от украинской мафии ("Вы мне ещё за Севастополь ответите!"), Данила настигает главного злодея и прежде, чем стрелять в него, произносит монолог, что сила не в деньгах, а в правде. Его непутевый брат проникается американской жизнью и, даже попав в руки полицейских, кричит, что хочет здесь остаться. А Данила вместе с Дашей бегут в самолет с криком "Не нужна нам ваша Америка" и уже в салоне она говорит стюарту: "Мальчик, водочки нам принеси: мы домой летим".

Её дословно процитирует и выложит в Instagram Юлия Навальная, садясь два года назад вместе с мужем на рейс из Германии в Россию, где, как надеялся лидер протеста, народная поддержка не позволит отправить его за решетку. Это красноречивое свидетельство того, насколько глубоко и надолго "Брат" вошел в культурный бэкграунд всех слоев российского общества. При всем этом Алексей Балабанов не был милитаристом. Во всех его фильмах война — это бессмысленные смерти и искалеченная психика тех, кто остался живым. Он просто был очень талантлив, тонко чувствуя и отражая дух и настроение времени.

Созданный 25 лет назад герой все эти годы жил в принтах на футболках и граффити на стенах, наклейках на машины и телефонных чехлах, как правило с обрезом на плече и цитатой "В чем сила, брат?". Пережил создателей и, наконец, дождался своего часа. Он не виноват: не он сделал общество таким. Он сам еще тогда, на старте, воплотил в себе все тайные мечты и желания общества. И вот мечты сбылись. Он, в некотором смысле, пророк.

"Брат" реализовался полностью — со всеми режиссерскими нелогичностями. В кадре Багров пафосно говорил, что "русские на войне своих не бросают" и при этом даже не подумал спасать брата из рук полиции. Точно так же, завешав все города России плакатами с буквой Z и слоганом "своих не бросаем", русская армия, отступая из Украины, оставляла тела солдат, а мобилизованные сейчас вынуждены, как в средневековье, экипировать себя сами — от трусов до бронежилетов. Но нужна победа, и мы за ценой не постоим.

Российская пропаганда могла бы уже давно активно взять в оборот образ Данилы Багрова, и, например, массово водить на этот фильма школьников (российские кинотеатры были бы рады такому подарку, так как из-за остановки проката западных фильмов находятся на грани банкротства). Но у "Брата" есть серьезный изъян: можно победить украинскую мафию и даже заставить американцев уважать себя. Однако потом ты сядешь в самолет и вернешься в Россию, где всем заправляют бандиты. И этого ощущения из фильма не убрать.