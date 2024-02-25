Большая военная база. Что сейчас строят россияне на захваченных территориях и почему это угрожает Европе

Керченский мост имеет свои ограничения и уязвимости – в случае его разрушения, восстановление может занять значительное время. В то же время железнодорожное сообщение на оккупированной территории юга Украины будет менее уязвимым и возобновление его будет проще и быстрее. При этом, поставки российской военной техники и живой силы на Запорожскую и Херсонскую области благодаря новой железной дороге значительно ускорятся.