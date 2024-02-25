Большая военная база. Что сейчас строят россияне на захваченных территориях и почему это угрожает Европе

Территорию, захваченную российскими оккупантами, теперь можно считать одним большим военным объектом армии РФ. Военный компонент в этом районе постепенно усиливается. За последние несколько лет Кремль создал четыре новых воинских части в оккупированных Луганской, Донецкой и Запорожской областях Украины. Кроме того, там созданы многочисленные военные полигоны.
Чтобы обеспечить свое присутствие на этой территории, Минобороны РФ создало четыре военных комиссариата и активно проводит принудительную мобилизацию местного населения. Свою роль в репрессивной деятельности на оккупированных территориях выполняют подразделения главного управления военной полиции. Военные осуществляют осмотр и проверку документов, а также контролируют транспортные средства, пассажиров и водителей (в том числе, обращают внимание на татуировки и контент мобильных телефонов) на блокпостах и патрулируют населенные пункты, находящиеся на оккупированной территории.
Павел Лисянский, правозащитник и основатель "Института стратегических исследований и безопасности", говорит, что по аналогии с оккупационными администрациями, осуществляющими контроль над гражданской властью, Минобороны РФ также приняло меры по расширению своей структуры.
Так оккупированные территории Украины вошли в состав Южного военного округа. В зону ответственности этого округа входят Кавказ, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также Астраханская область.
"Это системная работа по превращению захваченных частей Украины в милитаризованную зону, где будут находиться воинские части для постоянной угрозы остальной украинской территории", – говорит Лисянский.
Помимо воинских частей и комиссариатов, Кремль создает военизированные учебные заведения. Стоит отметить, что некоторые из них были основаны в 2015 году на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а в 2022 году были интегрированы в систему российских высших учебных заведений.
Однако сейчас этот процесс еще более масштабный – россияне создают новые военизированные образовательные учреждения, например филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе. Основное училище находится в Санкт-Петербурге, а филиалы были открыты во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Обучение ведется с 5-го класса и продолжается в течение 7 лет. Мариупольский филиал рассчитан на 560 курсантов.
Имитация СССР
Превращение оккупированных территорий в военную базу осуществляется поэтапно. По словам Веры Ястребовой, директора "Восточной правозащитной группы", оккупанты построили два из пяти запланированных штатных полигонов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей для обучения российских военнослужащих.
В октябре 2023 года специалистами российского Военно-строительного комплекса был сдан в эксплуатацию первый полигон для подготовки военнослужащих. На полигоне создано учебное тактическое поле для практической тренировки военнослужащих в условиях городского боя с различной плотностью застройки. Также здесь располагается крупнейшее военное стрельбище, позволяющее проводить занятия по огневой подготовке с использованием всех видов стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, на полигоне были построены современные танкодром и автодром.
Аналогичным образом уже функционирует и штатный полигон "8 общевоенный полигон "Звездный", расположенный на оккупированной территории Донецкой области. Его площадь составляет около 27 гектаров и включает в себя зоны обучения артиллеристов, танкистов, снайперов, штурмовиков, гранатометчиков, пулеметчиков и других военных специалистов. На полигоне может одновременно тренироваться от 3 до 4 тысяч человек.
Строительством полигонов занимается филиал "Южного строительного управления", подчиняющегося российскому военному ведомству.
Ястребова указывает, что для Кремля приоритетом является не промышленное развитие оккупированных регионов Донбасса и юга Украины, а именно их использование в стратегических военных целях – тренировка и последующее вступление в боевые действия с украинскими силами.
Аналогичные меры, направленные на создание военизированных подразделений, проводятся на оккупированных территориях РФ такими силовыми органами, как ФСБ, Министерством внутренних дел и Росгвардии. Например, ФСБ уже сформировала военную часть на временно оккупированной территории Донецкой области.
Кроме того, на оккупированной территории Донецкой области были созданы две воинские части Росгвардии. Они не только занимаются фильтрацией местного населения, но и организуют заградительные отряды.
Россияне пытаются создать локальные военные подразделения в Херсонской и Запорожской областях – они организуют силовые структуры для привлечения местных жителей в боевые отряды. Так, к примеру, проводится формирование батальона Судоплавого и батальон имени Маркелова.
Эксперты уверены – в такие батальоны россияне "забирают" местных жителей, чтобы показать, что между украинцами есть конфликт. Таким образом, российская пропаганда хочет представить картинку, что некоторые украинцы (на оккупированной территории) восстали против "киевского режима".
Логистика также важный компонент в милитаризации оккупированной части Украины. В последние годы Россия активно развивает свою железнодорожную инфраструктуру, строя новые линии и расширяя существующие. Но сейчас Кремль идет еще дальше, начав строительство железнодорожной линии, которая соединит город Ростов-на-Дону с временно оккупированной территорией Украины – Донецкой, Запорожской, Херсонской областями и Крымом. Этот проект, названный "Железнодорожная линия северного Приазовья", позволит укрепить связи между Россией и оккупированным полуостровом.
Керченский мост имеет свои ограничения и уязвимости – в случае его разрушения, восстановление может занять значительное время. В то же время железнодорожное сообщение на оккупированной территории юга Украины будет менее уязвимым и возобновление его будет проще и быстрее. При этом, поставки российской военной техники и живой силы на Запорожскую и Херсонскую области благодаря новой железной дороге значительно ускорятся.
Цели оккупации
Лисянский говорит, что планы Кремля - возродить "российскую империю" аналог Советского Союза. Во времена СССР вдоль западной границы были расположены многочисленные военные базы и гарнизоны, а также военные округа, такие как Львовский военный округ. Таким образом советская империя была настроена на борьбу против НАТО, и эти военные объекты были частью этой стратегии.
Подобным образом Россия стремится расширить свои границы, захватывает территории Украины и создает там военные базы. "Их цель - приблизиться к границам НАТО и Восточной Европы и создать угрозу безопасности этих стран", – отмечает Ястребова.
В своих планах по возрождению империи РФ не ограничивается только военными базами. Она также использует экономические, политические и пропагандистские инструменты для достижения своих целей. Например, Кремль активно использует экономические рычаги давления на другие страны, чтобы добиться от них лояльности и поддержки.
"Все эти действия являются частью плана России по возрождению империи. Этой цели подчинены все аспекты ее внешней и внутренней политики. Западным странам необходимо быть готовыми к противодействию этим планам и защите своих интересов и своей безопасности", – считает Лисянский.