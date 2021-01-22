Например, слушать Киркорова не запрещают (можете поехать на его концерты в Россию или Беларусь, а, может, даже в Грозном или Крыму кто-то побывает вместе с деградировавшим французским актером Жераром Депардье). Я только что без проблем нашел в каталоге Apple Music восемь альбомов Киркорова – если кому-то нравится, можно слушать. Там же без ограничений можно найти и более матерых "ватников", чей имидж построен на российской агрессии и прославлении СССР – и Олега Газманова, и любимую Владимиром Путиным группу "Любэ", чей шовинистский патриотизм топочет по сцене солдатскими сапогами и красуется военной униформой.

Кому очень нравится фашистский, расистский и насаждающий российский шовинизм Кремля фильм Алексея Балабанова "Брат 2", тот может свободно посмотреть его на YouTube. Если кому-то захочется блевать от главного героя с детским лицом Данилы Багрова, несущего "правду" ("в чем сила, брат? – сила в правде) и от ненависти к Западу и Америке, если вас начнет мутить, знайте, вас предупреждали.

Сейчас о том, "чем музыка не угодила" – Киркорова не впускают в Литву не из-за музыки. Если бы мы запретили музыку из-за ее художественного уровня, то тут надо было бы начинать не с Филиппа Бедросовича Киркорова: я не являюсь большим музыкальным критиком, но точно нашел бы с кого начать в Литве. Меня в молодости, например, очень травмировала группа Trečias balius, еще сохранилась эта кассета. "Бал у моря" (Balius prie jūros) – песня о белом дельфине ("белый дельфин, прыгай через волну, белый дельфин, подай мне руку"); я из-за нее до сих пор не могу нормально спать.

Киркорова не впускают даже не потому, что он - "ватник", хотя он - "ватник". Если бы исполнитель тихо мечтал об СССР, вытирал слезы и сопли, просматривая видео с поднимающимся в небо олимпийским мишкой на закрытии московской олимпиады 1980 года, его никто не запретил бы. Он мог бы играть и петь, нашлись бы и слушатели.

Но Филипп Киркоров - крупный игрок в России, он дает большие концерты, запускает большие проекты, которые нуждаются в поддержке контролируемых государством СМИ: пропагандистское телевидение и кремлевская идеологическая инквизиция знает, кого игнорировать, а кого показывать (подобным образом верным служением и платой за него отличается придворный режиссер Никита Михалков). Поэтому господин Киркоров тоже знает, что ничто случайно не происходит, поэтому он не то, чтобы публично целует в зад Владимира Путина, он не допускает ошибок: когда надо поддержать оккупацию Крыма, Филипп Киркоров ее поддержит. И поддерживает.

И именно поэтому ему на 5 лет запретили въезд в Литву. Наши друзья украинцы составили ясный список: в нем все, кто публично одобрил оккупацию Крыма (Крым, как вы знаете, был частью Украины, которую Кремль оторвал из-за амбиций Владимира Путина попытаться пришить его к трупу СССР), этих людей в Украину не впускают. Если мы - лояльные друзья Украины - для нас дело чести и совести поддержать такой список.

Если вы спрашиваете, при чем тут Украина (другие, тоже "ватники", говорят так: лучше смотрите за собой, при чем тут эти украинцы и белорусы), то подумайте о таком простом моменте: те, кто вчера поддержал оккупацию Крыма, без проблем послезавтра поддержат присоединение Клайпедского края к Калининградской области (я никого к этим действиям не побуждаю, и никому такую идею не подкидываю, но возможная российская агрессия и провокации в Клайпеде - один из вариантов, отражение которого готовят те наши люди, которые должны думать о потенциальных угрозах для Литвы) – или какую-нибудь Клайпедскую народную республику. Если вы в последние 30 лет не видели, как подобное делают, пора раскрыть глаза.

Честно говоря, если бы не скандал с выделением помощи в рамках пандемии COVID-19 организаторам концертов "ватников", то мы и забыли бы об этом: Литва была слишком неорганизованной и пугливой, постоянно уступала идеологическим противникам и их концертам, которые, кроме прочего, пользуются помощью Кремля, представляя собой инструмент мягкой силы.

То, что мы забываем об угрозах и легкомысленно относимся, насмешливо машем рукой, считая, что "русские нападают - это паранойя Ландсбергиса, очнитесь" - было бедой Литвы на протяжении последних 30 лет, и только благодаря упорству дальновидных политиков, несмотря на то, что они нам казались такими неудобными, мы иногда вспоминаем, что Литва живет рядом с государством-террористом, которое проявляет агрессию, злонамеренно отторгает чужие территории и травит с помощью химического оружия своих же оппозиционных деятелей.

Это страна, где человека пытаются убить, а когда он все равно потом возвращается, сажают его в тюрьму, это режим, глава которого располагает поместьем у моря размером с 39 таких стран, как Монако, стоимостью в миллиард долларов США, а записанным на фиктивных владельцев – вы считаете, что такая страна не представляет угрозы для своих соседей и что ее влияние никак не надо ограничивать? Это вам не дорога рядом с домом Сквернялиса.

Вы думаете, что все это шутки? Значит, вы также безнадежны, как те люди, которые ходят на концерты Киркорова.