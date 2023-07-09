Хороший современный пример того, как люди, которые могли и хотели быть свободными, удивляли мир гласностью и новизной, а потом снова попали в мутную лужу советской жизни, – Грузия . Грузины избрали пророссийское правительство, которое покорно спрашивает Кремль и Путина , как бы еще нежнее поцеловать их в зад, и вот восстановили авиасообщение с Россией, опять едут в Грузию не только беженцы от мобилизации, но и отдыхающие из городов и поселков России, и страна радостно вернулась в свое прошлое.

Это прошлое было создано их руками и является их собственной ответственностью: жители Литвы сами проектировали и строили ужасные дома, готовили отвратительную пищу и пропагандистские телепередачи, работали учителями и профессорами, которые каждый день лгали и морочили голову молодому поколению по указанию партийных органов. Делали они это ради более комфортной жизни, зарплаты или талона на пылесос или телевизор.

Когда я пишу о блюдах из прошлого, которые должны быть уничтожены, всевозможных холодцах и винегретах ( "Ужкальнис уничтожает. Большой список блюд из советского прошлого, которые должны исчезнуть" ) или о советском воспитании и образовании ( "Ужкальнис педагог. Советское образование, или Почему их воспитали травмированными?" ), людей это бесит, потому что они не хотят думать о прошлом как о страшной травме, которая привела ко многим сегодняшним трудностям и недостаткам.

Так и в Литве все эти травмированные ностальгией о том, что "не все было так плохо в те времена", вспоминают, каким хорошим было советское время, особенно для привилегированных. Дизельное топливо, удобрения и фураж можно было воровать в колхозах, отопление в многоквартирных домах почти ничего не стоило, так что можно было окна зимой держать открытыми, а как здорово было съездить в Москву к господам в союзные министерства со скиландисами и литовскими настойками, в обмен на получение запаса дефицитных материалов! Люди вспоминают об этом как о забавной проделке и хитрости крепостного крестьянина.

Они гордятся этим, как и театральные режиссеры, которые транслировали вольные мысли в театрах на "эзоповом языке", не будучи замеченными цензорами. Нет, они не были свободны: свобода – это когда ты говоришь что хочешь, а не когда тебе больше позволяют. Раб, которому разрешили походить без цепей в выходные, все равно остается рабом.