Андрюс Ужкальнис. Почему нужно постоянно говорить о страшном советском времени

Когда я пишу о блюдах из прошлого, которые должны быть уничтожены, всевозможных холодцах и винегретах ("Ужкальнис уничтожает. Большой список блюд из советского прошлого, которые должны исчезнуть") или о советском воспитании и образовании ("Ужкальнис педагог. Советское образование, или Почему их воспитали травмированными?"), людей это бесит, потому что они не хотят думать о прошлом как о страшной травме, которая привела ко многим сегодняшним трудностям и недостаткам.
Это прошлое было создано их руками и является их собственной ответственностью: жители Литвы сами проектировали и строили ужасные дома, готовили отвратительную пищу и пропагандистские телепередачи, работали учителями и профессорами, которые каждый день лгали и морочили голову молодому поколению по указанию партийных органов. Делали они это ради более комфортной жизни, зарплаты или талона на пылесос или телевизор.
"А что мы могли сделать?" – много, каждый хозяин своей жизни, какой бы ни был режим.
Хороший современный пример того, как люди, которые могли и хотели быть свободными, удивляли мир гласностью и новизной, а потом снова попали в мутную лужу советской жизни, – Грузия. Грузины избрали пророссийское правительство, которое покорно спрашивает Кремль и Путина, как бы еще нежнее поцеловать их в зад, и вот восстановили авиасообщение с Россией, опять едут в Грузию не только беженцы от мобилизации, но и отдыхающие из городов и поселков России, и страна радостно вернулась в свое прошлое.
Так и в Литве все эти травмированные ностальгией о том, что "не все было так плохо в те времена", вспоминают, каким хорошим было советское время, особенно для привилегированных. Дизельное топливо, удобрения и фураж можно было воровать в колхозах, отопление в многоквартирных домах почти ничего не стоило, так что можно было окна зимой держать открытыми, а как здорово было съездить в Москву к господам в союзные министерства со скиландисами и литовскими настойками, в обмен на получение запаса дефицитных материалов! Люди вспоминают об этом как о забавной проделке и хитрости крепостного крестьянина.
Они гордятся этим, как и театральные режиссеры, которые транслировали вольные мысли в театрах на "эзоповом языке", не будучи замеченными цензорами. Нет, они не были свободны: свобода – это когда ты говоришь что хочешь, а не когда тебе больше позволяют. Раб, которому разрешили походить без цепей в выходные, все равно остается рабом.
Конечно, ничего уникального здесь нет. Нацистский этап Германии, со всеми преступлениями и огромным стыдом за страшные преступления, длился всего 12 лет (мы в Советском Союзе протянули пятьдесят), а чтобы в этом разобраться, стране понадобилось не менее тридцати. Еще долго после войны немцы не хотели признавать коллективную ответственность, упрямились и ворчали – сколько можно об этом говорить? Совсем как литовцы.
Когда в 1970 году – через двадцать пять лет после окончания войны – канцлер Германии Вилли Брандт внепланово встал на колени у мемориала жертвам гетто в Варшаве, на глазах у ошеломленных польских хозяев и немецкой делегации, более половины немецкого населения и большая часть прессы были возмущены: мы же не просили его покаяться, мы никого не убивали и в этом нет ни нашей вины, ни нашей ответственности.
И немцы тоже повторяли, что не все было плохо при Адольфе Гитлере, не надо все показывать в черно-белом цвете.
Сегодня воспоминания о том, откуда мы пришли и от чего смогли освободиться, как никогда актуальны: война в Украине и поведение русских оккупантов на подконтрольной им территории полностью перекликаются с тем, что пережила Литва в советском прошлом.
Не только репрессии и зверства, но и жалкий быт, ложь пропаганды, намазанная толстым слоем, неприязнь к свободному миру и западным ценностям – все это было и у нас, в Литве, и всегда есть риск вернуться к этому.
В начале Второй мировой войны в Литве было много наивных людей, которые считали, что дружить с Россией действительно нужно. Стоит того. Газет они не читали, питались слухами – сегодня их потомки раздражаются, когда им напоминают о советских временах или рассказывают тем, кто не знает (или забыл).
Правда о прошлом нужна, потому что ложь легко распространяется сама, особенно если подпитывается закостеневшими воспоминаниями и обидами: когда говоришь о советской эпохе, которая абсолютно ничего хорошего Литве не принесла (только не успела испортить все, что у нас было), тёти и дяди, охваченные ностальгией, чувствуют, будто их жизнь обесценивается. Им есть чем гордиться, только ни одна из этих вещей не является заслугой режима и порядка.
Недавняя история содержит все необходимые уроки: быт и политику, государственное управление и искусство советской Литвы надо знать, чтобы мы понимали, как не надо себя вести. Все нужно делать наоборот, не так, как было тогда (конечно, если мы хотим лучшего мира на нашей земле). Иначе работать и учиться, иначе воспитывать детей, иначе относиться к животным, другие книги читать и писать, другие фильмы снимать и спектакли ставить, иначе одеваться и питаться, иначе обставлять жилье.
Не все будет идеально, ведь совершенству нет предела, но точно будет лучше. Советская система не случайно была империей зла, и дистанцироваться от нее, как больной, восстанавливающийся после тяжелой операции, должен избавиться от всех вредных привычек, разумнее, чем пытаться собирать на помойке ценные безделушки.