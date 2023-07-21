Андрюс Ужкальнис. Ломать памятники, не строить

Не согласитесь. Это подтверждает ураган страстей и буря советских гормонов, которая поднялась из-за намеченного увековечивания Ю. Марцинкявичюса в виде скульптурной дани.
Для литовца скульптура (или надгробие для мамочки, которую все полюбили после смерти) – это способ общения с памятью и окружающей средой. Так было не всегда: этому научили пять советских десятилетий, превратившие Литву в настоящую Северную Туркмению. Только мавзолей с маринованным покойником, как в Москве, мы не устроили – хотя литовцы, едущие в российскую столицу, охотно стояли в очередях на экспозицию костюмированного трупа. Втайне думали: о, если б я так папочку похоронил в Панемуне, как бы все соседи завидовали!
В свободной межвоенной Литве ажиотажа памятников не было. Мы были более западными и сдержанными и умели любить умом и сердцем, а не бронзой и гранитом.
Теперь памятники подобны символам культа новых идолопоклонников, а памятные таблички – словно каменные скрижали Моисея с Божьими заповедями, добытыми уже не на горе Синай, а в муниципальных мастерских.
Сегодняшнее сильное желание поставить памятник Ю. Марцинкявичюсу закономерно: динозавры советского сознания хотят почтить память советского литовского поэта наиболее советским способом.
Сегодня я воздержусь от объяснений, почему Ю. Марцинкявичюс – действительно советский поэт, несмотря на его присоединение к созданию новой Литвы в годы национального возрождения (конъюнктуру и направление ветра поэт чувствовал).
Если вы хотите понять, в чем была глубокая советскость Ю. Марцинкявичюса, учитесь работать с источниками. О нем недавно писал вŠiaurės Atėnai Витаутас Толейкис, а в 2019 г. др. Нерия Путинайте издала книгу, которую в то время весьма проклинали и осуждали – "Звенящая глина: Праздники песни и трилогия Юстинаса Марцинкявичюса как столпы советской литовскости".
Почему же тогда так яростно защищают Ю. Марцинкявичюса – вместе с другими коллаборационистами и продавцами свободы: Саломеей Нерис, Пятрасом Цвиркой, Людасом Гирой, не говоря уж о Костасе Кубилинскасе? О последнем многие говорят: «я не знаю как там насчет политики, но его стихи для детей прекрасны, это часть моего детства».
В таком случае хорошо, что у вас было детство, потому что благодаря К. Кубилинскасу у некоторых детей не было родителей. Саломея Нерис прославляла Иосифа Сталина и получала горстями премии, гонорары и жалованье «народного депутата», а палачи почитаемого ею И. Сталина увозили, расстреливали и пытали жителей Литвы.
Итак – откуда такое сопротивление и защита прошлого?
Посмотрите, кто его защищает.
Союз писателей, институциональное наследие Советов (кормушка, придуманная коммунистической властью для лояльной интеллигенции: с улучшенными квартирами, домами отдыха, специальными магазинами – почитайте мемуары коммунистического выкормыша Юозаса Балтушиса, как он доил советское добро) – вот оплот советской ностальгии и реакционной защиты советской эпохи.
Когда-то, в эпоху национального возрождения, самым реакционным и самым цепляющимся за прошлое классом были педагоги, которые до последнего момента охотились за триколорами, значками Саюдиса в школах и опрометью бросались снимать с доски объявлений «Новости Саюдиса» – пока не увидели, что власть изменилась, перевернулись в воздухе, сменили шкуру и усердно начали запускать «Народную песню» на полную громкость. История повторяется: теперь в России та же самая порода учителей, только говорящих на другом языке, соревнуется в том, кто первый заметит и изобличит антивоенные настроения.
Нет более маринованного и застрявшего в прошлом творца, чем творец с проштампованным членским билетом и одобренным властью статусом. Задумка Владимира Ленина (того самого, который лежит замаринованный в Москве) удалась: «Профсоюзы – школа коммунизма».
Засунув людей искусства в профсоюзы («творческие союзы»), имеющие исключительное право на распределение дефицита, советы создали класс привилегированных, гарантированно лояльных и дисциплинированных красных творцов, которые своих не бросают, живых или мертвых.
Советского Союза больше нет, статую Пятраса Цвирки сняли, даже с Зеленого моста снесли памятники оккупантам и насильникам, но прочнейший засахарившийся гранит остается в сердцах и упрямых головах, оседланных засаленными очками, обмотанными скотчем, и этот гранит голыми руками не возьмешь.
Спецназ той интеллигенции закален в ожесточенных боях за квартиры с улучшенной планировкой (в Жверинасе и на улице Милдос в Антакальнисе), за талоны на автомобили «Жигули» и «Волга», на шубы и дубленки, за возможность лечиться в спецполиклиниках и получать икру перед Новым годом, за приглашения детей на улучшенную елку Центрального Комитета с очень хорошими подарками – и эта интеллигентская зондеркоманда не отдаст вам Юстинаса Марцинкявичюса , потому что он их полевой командир, боевой генерал.
Обратите внимание, как этих персонажей из прошлого раздражает, например, издательская практика: теперь ведь издают те книги, которые покупают, а в те времена были члены творческих союзов, заслуженные деятели искусств, народные артисты, лауреаты премий – и они получали тиражи, переводы на русский и узбекский языки (чем больше языков, тем выше статус в номенклатуре писателей). Художники получали выставочные залы и участие в выставках за рубежом.
И, конечно же, лучшие могли наслаждаться творческими командировками в «капиталистические страны»: хорошо служишь своей власти – можешь наслаждаться миром, которым власть не позволяет наслаждаться другим. Пока советские люди выстраивались в очередь за копытами, Ю. Марцинкявичюс черпал вдохновение на вражеской территории.
Как мыслят творческие силы, обласканные властью, мы увидели недавно: у заслуженной актрисы, приглашенной в особняк президента Литвы, спросили, о чем она будет говорить с президентом. Они радостно поделились: будет просить повышения зарплат в театре!
Вы можете представить какого-нибудь актера Бродвея, который встретился с президентом США и просит повышения зарплаты в мюзикле?
Советская система давала творцам эксклюзивные курорты в Паланге и Ниде, заставляя их взамен отказываться от человеческого достоинства и самоуважения. Придворный шут не должен слишком себя переоценивать – его щедро кормит власть, но нечего важничать.
Вот почему их любимый лозунг для нахальной молодежи звучит так: «не высовывайся!» Знай свое место.
Незрелой молодежью они считают всех, кто не одет в засаленный костюм из «Лилии» и старый советский галстук (тоже засаленный) – тот самый, в котором еще его деда, бывшего истребителя, хоронили в 1976 году.
Сословие творческих придворных советской эпохи, давно утративших способность создавать что-то востребованное и привлекательное, плохо приспособленных к современной игре (фонды доить они не могут, но не из-за идеологических барьеров, а потому, что не знают никаких языков, кроме русского, о загранице знают из журнала «Вокруг света» 1985 года и не способны подключиться к Интернету с помощью проводного телефона ВЭФ с крутящимся диском), теперь направляют свою энергию в привычное русло.
Они борются с любой застройкой, особенно со зданиями магазинов, яростно защищают все деревья от вырубки (деревья для них – священные божества, и не только потому, что напоминают им их собственную деревянную прозу) и придумывают памятники, приятно напоминающие им гробницы и знаменитую Писательскую горку, которая для атеистов – как Елеонская гора.
Знаете, пусть они ставят этот памятник, если хотят. Люди должны быть бдительными, и такие памятники, как ныне действующая гимназия имени Саломеи Нерис, многим напомнят о том, как глубоко проникли корни советских сорняков в землю Литвы, которая так много выстрадала.