Андрюс Ужкальнис. Ломать памятники, не строить

Для литовца скульптура (или надгробие для мамочки, которую все полюбили после смерти) – это способ общения с памятью и окружающей средой. Так было не всегда: этому научили пять советских десятилетий, превратившие Литву в настоящую Северную Туркмению. Только мавзолей с маринованным покойником, как в Москве, мы не устроили – хотя литовцы, едущие в российскую столицу, охотно стояли в очередях на экспозицию костюмированного трупа. Втайне думали: о, если б я так папочку похоронил в Панемуне, как бы все соседи завидовали!