Научный подход требует учитывать все факторы, а не только те, которые выгодны исследователю или подходят под его идею. Акцентирование одних данных и замалчивание других больше похоже на манипуляцию или пропаганду, а не на науку. Поэтому имеет смысл дополнить сведения, которыми оперируют "алармисты потепления" теми данными, которые не укладываются в их "стройную картину мира".

Плохо или хорошо?

Вряд ли этой зимой, получая счета за отопление, жители Европы беспокоятся о возможном повышении среднегодовой температуры на 1-2 градуса. Люди, скорее всего, хотели бы, чтобы температура сейчас была значительно выше нуля. Например, как в эоцене, когда среднегодовая температура на планете была на 14 градусов выше современной, а Антарктида, Гренландия и заполярные области Канады были покрыты тропическими лесами.

Почти всю свою письменную историю человечество живет в гораздо более жесткую климатическую эпоху, чем 10-20 миллионов лет назад. И за последние тысячелетие люди неоднократно замерзали и переживали «год без лета». И вряд ли сейчас кто-то в Европе отказался бы от потепления не на 2 градуса, которыми нас пугают климатологи, а на все десять. Это сохранило бы сотни евро семейных бюджетов.

Но ледники то тают?

Тают. И по версии климатологов ледники Антарктиды тают из-за теплых ветров со стороны океана.

Для тех, кто не бывал в полярных широтах, этот тезис кажется достаточным. Но попробуйте провести эксперимент - подуйте феном на холодную воду. Попробуйте ее таким образом нагреть. Вряд ли у вас получится что-то даже в домашних условиях. А уж в условиях Арктики или Антарктики не получится и подавно. Снижение температуры с минус сорока до минус двадцати или любой иной минусовой температуры не приведет к таянию ледников. Вода тает при плюсовой, а не минусовой температуре.

Ледники тают не сверху. Сверху температура в полярных областях стабильно ниже нуля. Они тают снизу. И океан нагревается снизу. И греют все это не заводы и пароходы, а вулканическая активность земли. Промышленность и автомобили тут не при чем.

И если внимательно посмотреть на то, где ледники таят, то мы обнаружим, что это происходит в области Срединно-Атлантический рифта (разлома), т.е. связано с движением тектонических плит и сопровождающей их движение выделением тепла.

Поэтому и тают ледники далеко не везде. В Новой Зеландии, например, ледники не тают, а увеличиваются. Но это не вписывается в климатическую теорию потепления, поэтому этот фактор старательно замалчивается.

Подъем мирового океана - это проблема?

Климатологи утверждают, что таяние ледников вызовет повышение уровня мирового океана и затопление прибрежных районов. И в качестве примера приводят Бангладеш, где такое затопление действительно имеет место.

Но вот вопрос. А что об этом думают голландцы, которые уже несколько веков живут ниже уровня атлантического океана? Ведь Нидерланды, начиная с 13-го века, задолго до начала промышленной революции, путем постройки дамб, каналов и используя для откачки воды лишь силу ветряных мельниц, забрали у моря половину современной территории страны. При этом четверть страны находится на целых 5-7 метров ниже уровня моря.

Сингапур в 20-21 веке также забрал у океана значительную часть своей территории, используя другие технологии.

Эти страны почему-то с мировым океаном справились. А Бангладеш – нет. Так может дело не в таянии ледников и не в подъеме уровня океана, а в управлении страной?



А что машины?

А машины, конечно, надо переводить на электричество. И "топить" солнцем и ветром - неисчерпаемыми источниками, чистыми источниками, которые не влияют на здоровье жителей и не создают смог городов, в отличие от угля, нефти и газа.

Забота о здоровье людей – вот достойная причина отказа от ископаемого топлива, а вовсе не потепление.

Пусть полезные ископаемые остаются в земле. Это, кстати, будет способствовать и сохранению водных ресурсов, используемых при добыче нефти.

Любопытно, кстати, что активные дебаты и критика добычи нефти звучит лишь в адрес компаний США или Европы. Но почему-то никто не призывает Саудовскую Аравию прекратить добычу нефти, никто не требует от Китая прекратить выбросы. Мы не видим активистов экологических компаний у ворот китайских заводов или возле нефтяных скважин Ближнего Востока. Может, протесты экологов не столь невинны, как представляется?

Или все дело в предвыборных программах американских демократов и республиканцев? Ведь демократы постоянно критикуют республиканцев за неэкологичность и винят в потеплении. А поскольку любое событие в США эхом отзывается по всему миру, то, не понимая банальной причины предвыборной агитации, люди втягиваются в "борьбу с глобальным потеплением".

Ужасный парниковый газ…

…которым дышат растения и мировой океан.

Углекислый газ, которым нас пугают климатологи, – это всего лишь пища для растений и океанского планктона.

Микроскопические океанские диатомеи, поглощая углекислый газ, наполняют атмосферу кислородом. И их доля в "добыче" этого газа для атмосферы равна 25%.

За время существования жизни на Земле, уровень двуокиси углерода менялся многократно. И были периоды, когда его концентрация была многократно выше, чем сейчас, приводя к процветанию древних лесов. И, напротив, именно падение уровня СО2 в атмосфере привело несколько миллионов лет назад к сокращению лесов и появлению степей, саванн и пустынь задолго до появления современного человека и промышленности.

Уберите СО2 из атмосферы и жизнь на Земле прекратится, потому что "от голода" погибнут все растения. А с ними и животные, которые этими растениями питаются, и хищники, которые питаются травоядными, и мы.

Уберите СО2 и жизнь прекратиться в океане, поскольку пищевая цепочка в морях так же начинается с зеленых водорослей, с планктона, который "ест" углекислый газ.

Без СО2 Земля превратиться в безжизненную пустыню куда быстрее, чем если его количество возрастет.

Да и пугать человечество, обладающее современными технологиями пустыней дело не совсем честное. Алармисты потепления утверждают, что парниковый эффект вызовет не буйство зелени и лесов, как было в действительности много миллионов лет назад при повышении СО2 без вмешательства человека, а опустынивание и засухи. Но Израиль, ОАЭ с некоторыми другими арабскими странами хороший пример того, как многовековая пустыня превращается в рукотворный цветущий и плодоносящий оазис. Бывшие каменистые пустыни Израиля исправно поставляют на европейские прилавки множество фруктов и овощей, включая весьма влаголюбивые помидоры. Так что мешает масштабировать эти технологии? При желании, человечество даже Сахару смогло бы превратить в цветущий сад.

Впрочем, если так хочется уменьшить количество СО2 в атмосфере, то есть способ и дешевле, чем превращение пустынь Африки и Ближнего востока в леса.

Хотите уменьшить СО2 - посадите деревья. Но их вырубают. И не только в Африке, Индонезии или Амазонии, но и в Литве.

И это при том, что лишь один, самый обыкновенный папоротник "съедает" за день 5 литров СО2. Что уж говорить о деревьях, которые утилизируют СО2 из атмосферы гораздо эффективнее и в огромных масштабах.

Однако прямо сейчас в Южной Америке активно вырубают леса Амазонии, освобождая место для пастбищ, на которых будут пастись коровы, потому что европейские покупатели хотят гамбургеры.

Но откажитесь от мяса - и леса перестанут вырубать.

Рациональное зерно

При ближайшем рассмотрении, многие тезисы борцов с глобальным потеплением выглядят, по меньшей мере, спорными. И все же здравое зерно в этих разговорах есть.

Человек уже много тысячелетий изменяет облик планеты. Впрочем, планета этим занимается уже миллиарды лет.

И Земля никогда не была "стабильной". И никогда не будет.

Использование энергии солнца, ветра, приливов гораздо разумнее и лучше для здоровья людей и животных, чем использование "полезных" ископаемых.

Озеленение планеты гораздо эффективнее, чем призывы с трибун. Проблема в том, что произнести речь гораздо проще и легче, чем взять лопату и посадить дерево.

Однако далеко не у всех есть доступ к трибунам, и люди, вырубающие леса, истощающие океан, добывающие полезные ископаемые просто зарабатывают себе на жизнь, просто хотят выжить. Речь не идет о владельцах компаний. Речь идет о работниках. Дайте им возможность зарабатывать на жизнь, охраняя и сохраняя природу, и варварское использование ресурсов прекратиться. Начните платить людям в Южной Америке по 2 евро в день за посадку и охрану леса, и они тут же прекратят вырубку, потому что вырубка приносит им лишь 1 евро в день.

И именно этому должны быть посвящены речи с трибун, экологические программы, государственные и международные инвестиции.

И дело тут не в глобальном потеплении, пользы от которого может быть куда больше, чем вреда. Дело в здоровье и уровне жизни.

И если мы хотим сохранить жизнь в океане, леса планеты и их обитателей, то можно начать с малого. С себя. Например, откажитесь от мяса и морепродуктов (это пойдет на пользу здоровью, особенно для мужчин, сократив количество агрессии и сердечно-сосудистых заболеваний), перейдите на неисчерпаемые источники энергии, поставив солнечные батареи на крыше своего дома, и посадите деревья хотя бы в своем дворе.