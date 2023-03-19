Андрей Соколов. Наказание для невиновных?

Рассмотрим это предложение.

По литовским законам для того, чтобы подать прошение о получении гражданства Литвы, необходимо легально прожить в Литве более 10 лет.

Это значит, что сейчас данное предложение затрагивает права и интересы тех граждан России и Беларуси, которые приехали в Литву до оккупации Крыма, легально получили временный, а потом и постоянный вид на жительство в Литве, легально прожили в стране 10 и более лет.

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Это предложение также ограничивает в праве подать прошение о получении гражданства Литвы их детей, приехавших в Литву 10 и более лет назад в возрасте 5 лет и старше.

Еще через несколько лет это ограничение коснется детей граждан России и Беларуси, которые приехали в Литву в возрасте до 5-ти лет, а то и родились в Литве.

Как это может способствовать "обеспечению интересов национальной безопасности"?

На данный момент в Литве проживает несколько тысяч семей граждан России и Беларуси, которые приехали в Литву более 10 лет назад, легально жили в стране, платили налоги, создавали бизнесы, интегрировались в литовское общество. Дети этих граждан учились в литовских школах, и мало кто из этих детей ассоциирует себя со "страной исхода". Большинство этих детей прекрасно владеют литовским языком и считают Литву, а не Россию или Беларусь своей родиной.

Как быть с тем, что большинство из этих граждан России и Беларуси эти 10 лет и более жили в Литве именно в надежде сменить гражданство и окончательно распрощаться со своей "первой родиной"? Именно эту возможность обещал закон Литвы этим людям 10 лет назад.

Любой закон – это общественный договор. Государство ставит некоторые условия и берет на себя определенные обязательства. И если жители условия выполняют, то государство обязано выполнить свои обязательства.

Предложение МИДа ставят на этих обязательствах крест. В одностороннем порядке и без каких-либо разумных оснований.

Что касается недвижимости, то тут еще менее понятна логика законодателей и МИДа.

Если люди приехали в Литву легально, получили временный или постоянный вид на жительство, то им надо где-то жить. А для этого надо купить дом или квартиру.

И люди, приехавшие в Литву год, два, пять, десять лет назад так и сделали. Закон это позволял.

А когда люди живут в стране по нескольку лет, то они иногда меняют город или улицу проживания, то есть продают старую и покупают новую недвижимость.

Что тогда такого удивительного в том, что несколько тысяч семей россиян, легально проживающих в Литве «приобрели в 2020 г. в Литве 632 объекта недвижимости, в 2021 году – 786, в 2022 г. – 699.» На эти цифры ссылается депутат Л. Кащюнас, аргументируя одобрение инициативы МИДа.

Но что в этих цифрах особенного? Люди живут. У них рождаются дети. Они хотят улучшить или изменить свои жилищные условия. Что так напугало господина Кащюнаса в этих цифрах? И как запрет, одобряемый Кащюнасом, сочетается с принципом неприкосновенности частной собственности и презумпцией невиновности?

И чем перед господином Кащюнасом и МИДом провинились дети этих граждан России и Беларуси, которые живут в этих легально купленных домах и квартирах?

Каким образом запрет на покупку недвижимости может обеспечить интересы национальной безопасности? Россияне и беларусы увезут эту недвижимость?

Нельзя бороться со злом с помощью другого зла, потому что в итоге победит зло.

Нельзя ложью победить ложь, потому что в итоге победит просто другая ложь.

Если мы хотим победы добра над злом, победы правды над ложью, то надо противопоставлять злу добро, использовать методы добра, создавать добро. Если мы хотим поражения лжи, то мы должны противопоставлять лжи правду, использовать методы правды.

Это гораздо сложнее, чем то, как люди привыкли делать веками, побеждая зло всего лишь более сильным злом, а ложь побеждая большей ложью. И так по кругу. Быть добрым, гуманным, справедливым, соблюдать права и свободы труднее, чем быть злым и агрессивным. И чтоб этот круг разорвать, придется выбрать то, что труднее.

Люди не могут выбирать национальность, место рождения или гражданство. Наказывать людей по признаку места рождения, паспорта или национальности довольно неприлично для демократической страны 21-го века.