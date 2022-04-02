На самом деле все не так уж сложно, а если вашему примеру последуют другие, то шансы выжить у населяющих планету животных и растений, да и людей тоже, повысятся.

Сам себе эколог

20-й век был веком безудержного потребления. Появление пластмасс, искусственных материалов, роботизированных заводов и т.д. породило огромное количество красивых, полезных, нужных, а также бесполезных и ненужных вещей, наполнивших наши дома.

Рано или поздно, все эти вещи оказываются в мусорном баке и отправляются на свалку, превращая нашу планету в отхожее место.

Мусор – это одна из наиболее болезненных экологических проблем. Но каждый из нас может по мере сил участвовать в ее решении. И речь идет вовсе не о раздельном сборе мусора, хотя и о нем тоже, речь об осознанном потреблении.

Первое о чем нужно задуматься возле магазинного прилавка – а действительно ли мне это нужно? Или этот товар через день-месяц-год окажется в мусорном ведре?

Или, например, выбирая сахар, можно схватить килограмм в пластике, а можно секунду подумать и взять бумажный пакет – от такого пакета будет меньше долговечного мусора.

Можно каждый раз на кассе поддаваться «искушению полиэтиленовых пакетов», а можно носить с собой многоразовую сумку. Просто помнить, что ее нужно всегда иметь при себе на случай посещения магазина.

Да и для овощей-фруктов разумнее использовать многоразовые пакеты. Благо сейчас во многих магазинах Литвы есть и дешевые многоразовые сумки на кассе и многоразовые сетки у прилавков с овощами.

Но не только еду мы покупаем в магазинах. Мы покупаем еще и одежду, обувь, промышленные товары. Новенькие, блестящие, дорогие. Хотя точно такие же, пусть чуть менее блестящие, зато значительно более дешевые, бывшие в употреблении, можно купить с рук или в магазинах секонд-хенд.

Боитесь, что кто-то посмотрит на вас косо? Ну так это проблемы косящего, а не ваши. Если вы купите, допустим, рубашку или туфли в секонд-хенде, то значит мусора на планете станет меньше. Ведь или эта вещь окажется у вас, или отправиться на свалку.

Давая вещи вторую жизнь, вторые руки, вы буквально уменьшаете количество мусора и грязи для всех. И если кто-то на вас покосился за бывшую в употреблении вещь, то все дело в том, что этот покосившийся, покупая блестящую новинку, в реальности разводит вокруг себя грязь и мусор. Ну и чье поведение, чей выбор достойны большего уважения?

Экологичной сделать жизнь гораздо проще, чем кажется: донести обертку и окурок до урны, найти применение старой вещи, сдержать себя от покупки у прилавка, положить в карман или машину многоразовую тканевую сумку или рюкзак, завести многоразовые пакетики-авоськи для овощей и фруктов.

Но это лишь начало. Есть множество маленьких и больших шагов, которые вполне под силу каждому.

Для примера возьмем реновацию. Это дело в Литве сейчас добровольное и зависит от итогов голосования жильцов. Т.е. для того, чтобы уменьшить количество сжигаемого топлива, сделать жилье более экологичным, достаточно сказать «да» на собрании жильцов. Это даже проще, чем вынести мусор! А средства, потраченные на реновацию в рассрочку, вернутся теплом, здоровьем и снижением коммунальных платежей.

А если собрание дома сможет слегка заглянуть в будущее, то имеет смысл голосовать и за установку солнечных батарей на крыше. Ведь за счет этого электричества можно получить независимость от внешних поставщиков и цен. Улучшить состояние атмосферы.

Но дом и квартира, приватная жизнь – это не единственное место, где каждый отдельный человек может влиять на состояние окружающей среды. И влияет. И каждый день, поступок и шаг могут влиять как благотворно, так и пагубно.

Значительную часть жизни мы проводим на предприятиях, на работе. И часто не задумываемся над тем, как наше предприятие влияет на окружающую среду. А влияет почти любое предприятие.

Например, у каждого производства есть отходы. Куда они деваются?

Да, многие заводы и фабрики платят за утилизацию и выбрасывают этот вопрос из головы. Но кроме сжигания и переработки, большую часть отходов можно пустить в дело, а не в мусор. Например, отходы швейного производства или мебельной фабрики могут превратиться в игрушки или расходные материалы для художественных школ.

Сбор и рециркуляция дождевой воды с крыши предприятия и использование ее для технических целей или канализации, позволит сберечь питьевую воду и водные ресурсы. И пусть экономия или выгода от этой инновации будет минимальна, но это будет лучше, чем нерациональное и нецелевое использование питьевой воды.

И если уж с целью облагораживания территории производится вырубка деревьев и кустарников, то на их месте должны появиться новые деревья. И лучше фруктовые, которые весной будут радовать взгляд и насекомых опылителей, а осенью накормят людей и птиц плодами.

Точно так же нужно относиться к повсеместному покосу газонов. Ведь скашивание травы лишает насекомых-опылителей и мелких животных экологической ниши. А если насекомых становится меньше, то становится меньше и птиц. Да и урожай в садах и огородах жителей уменьшается.

Поэтому, решая проблему красивых газонов и профилактики заболеваний, передающихся с клещами, разумнее и выгоднее не устраивать многократные покосы, тратя на это деньги, а засеять места, отведенные под скос, низкорослыми многолетними цветковыми растениями – ползучим клевером, пролеской, фиалкой и т.д.

Любое дело состоит из множества маленьких шагов. Эти шаги суммируются и, в итоге, природа расцветает не только в резервациях ботанических садов и национальных парках, но и на улицах городов, во дворе вашего дома.