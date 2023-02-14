Аналитик: Кремль теряет влияние в Азии и на Ближнем Востоке

- В настоящее время внимание европейских СМИ и политиков в основном сосредоточено на войне России против Украины. О том, что Россия делает на Ближнем Востоке и в Африке, в настоящее время говорится мало или вообще ничего.

- Кремль ведет две войны - классическую с оккупацией, танками, ракетными ударами против Украины, и вторую - гибридную, в которой Россия сражается со всеми западными странами, которые поддерживают Киев. Гибридная война идет по всему миру, в каждом уголке, куда Москва может дотянуться, эта война не такая зрелищная, как та, которая идет в Украине, поэтому большинство людей о ней ничего не подозревает. События гибридной войны, даже если нам кажется, что они происходят очень далеко от нас, могут оказывать значительное влияние на войну в Украине и на глобальное столкновение западных стран с империализмом Москвы.

С одной стороны, борьба идет за контроль над природными ресурсами, Кремль пытается избежать санкций, которые Запад применил к России, из-за войны, развязанной Путином против Украины. С другой стороны, идет постоянная борьба, в которой ставка – изоляция Российской Федерации на международной арене. Россия фактически шантажирует ряд стран, в том числе и из Африки, что сделает невозможными поставки зерна из Украины, добиваясь при помощи шантажа поддержки войны. Кремль манипулирует общественным мнением, воспоминаниями о колониальном прошлом, пытается влиять на страны, добывающие нефть и газ.

Способность государства восстанавливать свои ресурсы, использованные в войне, является одним из основных факторов, которые могут принести победу. Именно поэтому противодействие деятельности Москвы в Африке просто необходимо. Необходимо не допустить, чтобы у Кремля появился шанс на восстановление потраченных ресурсов либо в войне с Украиной, либо в результате западных санкций.

- Чего именно Москва пытается добиться на Ближнем Востоке?

- В Африке, как я уже говорил, идет в основном гибридная война, в которой участвует относительно небольшое количество бойцов ЧВК “Вагнер”. Москва пытается так или иначе подчинить или поставить в зависимость ряд африканских стран.

На Ближнем Востоке совершенно иначе. Здесь Москва принимала участие в войне в Сирии, здесь находилось множество российских военнослужащих, которых после начала нападения на Украину ей пришлось перебросить на украинский театр военных действий. В результате влияние России в этом регионе значительно ослабло, то же самое можно сказать о Закавказье, откуда Кремлю пришлось отозвать своих военных.

- Можно ли рассчитывать на то, что страны Центральной Азии, бывшие советские, а затем российские сателлиты, присоединятся к коалиции западных стран, поддерживающих Украину и противостоящих планам Путина?

- Россия не может сейчас себе позволить начать в Центральной Азии вторую “горячую” войну. Фактом является то, что у Российской Федерации нет союзников, она добивается признания со стороны союзников либо при помощи шантажа, либо при помощи дезинформации и организации переворота, как это было в Центральноафриканской Республике, Мали или в Буркина-Фасо. Даже союзники России по Организации Договора о коллективной безопасности осознают, что членство в этом союзе им навязано Кремлем, а сам ОДКБ - неоимпериалистический инструмент в руках Москвы. Пока страны-члены ОДКБ боятся России, они состоят в этом псевдосоюзе, как только их страх перед Кремлем исчезнет, Организация Договора о коллективной безопасности начнет разваливаться. Азербайджан, Казахстан, Киргизия входят в состав Организации Тюркских Государств, влияние Кремля в этих странах постепенно сокращается, а влияние Турции увеличивается, помимо этого у Казахстана есть крепкие связи с Китаем.

Пытается играть в свою игру и Иран. В свою очередь Таджикистан с Ираном объединяет общая культура. Я бы сказал, что Россия изо всех сил пытается сохранить свое влияние в Центральной Азии и в Закавказье.

Возвращаясь к вашему вопросу, стоит ли ожидать разворота бывших постсоветских стран Центральной Азии в сторону Запада, отвечу — не стоит. Очевидно, что в этих странах к западным ценностям, в особенности таким, как демократия и свобода слова, относятся без особого энтузиазма. Исключением являются два кавказских государства – Грузия и Армения, которая является членом ОДКБ. В их случае путь еще долог, но место этих стран — в семье демократической Европы.

- А какая во всем этом роль у Ирана? Появляется все больше доказательств того, что Тегеран поставляет России вооружение.

- Сотрудничество Ирана и России в области поставок вооружений иначе как выстрелом Тегерана себе в ногу и не назвать. Иран до сих пор никогда не заключал союзов с Россией. Фактически о каком-то сближении Тегерана и Москвы можно говорить только в рамках новейшей истории, начала XXI столетия. На самом деле Иран вряд ли сможет что-то выиграть благодаря союзу с Россией, а вот потерять сможет.

- Говорят, что в обмен на поставку беспилотников Россия предлагает Тегерану современные истребители СУ-35. Перспектива того, что иранские ВВС получат на вооружение СУ-35 может вызвать какую-то реакцию у Израиля?

- Насколько известно, Тегеран может получить около двадцати четырех СУ-35, вопрос в том, когда они это получат. Очевидно, что, поставляя дроны в Россию, Иран получил обещание на поставки истребителей, но, учитывая, сколько и какого типа боевых самолетов находится на вооружении соседних стран, я очень сомневаюсь, что двадцать четыре истребителя СУ-35 смогут серьезно нарушить равновесие в регионе. Гораздо более серьезным знаком было бы появление в вооруженных силах Ирана противоракетных систем С-400.

Реакция со стороны Израиля может проявиться в террористических актах на территории Ирана, кибернетических атаках на инфраструктуру, атаках на иранских ученых или высокопоставленных военных.

- Может ли Москва попытаться вызвать массовую миграцию беженцев и использовать их в качестве “оружия” против Европейского Союза?

- Путин хотел бы использовать беженцев против Европы, но, чтобы это произошло, ему требуется добиться сотрудничества ряда стран на Ближнем Востоке и Африке.