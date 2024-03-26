Александр Левченко. Зачем Кремлю "украинский след" в теракте

Участники этого действия были дворниками, таксистами и парикмахерами и не могли самостоятельно организовать теракт: поджечь огромное здание таким образом, чтобы оно сгорело за несколько минут, точно всё рассчитать, войти, сориентироваться на местности, убить много людей и уйти за час до того, как приехали спецслужбы. Так называемые террористы были не подготовлены к теракту: они не собирались быть смертниками, но почему-то не одели маски, очевидно, российские спецслужбы, аккуратно проводили их до белорусской границы, где и взяли. Террористы выезжали на том самом "Рено", который был уже всем известен, попался на все камеры, ехали 400 километров все вместе и не разбегались. Поэтому становится понятным, что это теракт, был организован афганским центром ИГИЛ при кураторстве российских спецслужб. Это единственная трактовка, которая может все объяснить. То есть, с одной стороны, ИГИЛ как действительно реальная террористическая организация, а с другой — российские спецслужбы, которые сотрудничают с ней.