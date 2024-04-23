Александр Левченко. Мир по "принципам справедливости" Пекина и бандитистким категориям Путина

Интересно, готов ли Пекин отказаться от части своих территорий, включая Тайвань ? Пожалуй, нет, потому что это не справедливо, но Китай намекает, что Украина для окончания российской агрессии должна это сделать, ведь Москва просто игнорирует международное право, поэтому достичь с ней договоренности в рамках действующей системы территориальной целостности государств-членов ООН невозможно.

Если Москва не воспринимает Устав ООН и принципы деятельности этой международной организации универсального характера, то пусть об этом открыто заявит. И если её поддерживает в этом Пекин, пусть также откровенно об этом скажет. Но возникает тогда логичный вопрос, что эти две страны делают в ООН и особенно в Совете Безопасности, как постоянные члены? То, что Путин рассуждает категориями бандитского Петербурга, где он украл свои первые миллионы, никого не удивляет. Удивительно, что в эту игру вовлекается столь авторитетная страна как Китай. Нужно ли это Пекину? Ведь по принципам справедливости Россия должна вернуть Китаю более миллиона квадратных километров своей территории восточнее озера Байкал всё к побережью Тихого океана, которые Петербург украл у Китая в 1858 г. по Айгунскому и в 1860 г. по Пекинскому мирным договорам.