А вам какое дело до того, кто с кем и как? Живи и дай жить другим

Что будем следующим пунктом обсуждать, митинговать и узаконивать?

Как воспитывать своих детей? Как дышать? Как тщательно пережевывать пищу и помогать эти обществу? Был такой плакат в советских столовых…

Может дело не в том, кто и какие семьи и партнерства создает, а в том, что твориться в голове обывателя? В нашей с вами голове. И есть ли в ней место терпимости, уважению и принятию другого?

Основа любого процветающего мирного общества – это толерантность к иному мнению, иному поведению, иному выбору, иному образу жизни, иной национальности, иному языку, иной культуре, иному укладу, иному менталитету?

У украинской поэтессы Лiны Костенко есть такие строки:

У Люксембурзі або десь в Монако,

Мабуть, немає мислячих інако.

Бо де бувають мислячі інако?

Мабуть, лиш там, де мислять всі однако.

Але ж навіщо мислити однако,

Та ще в країні, більшій за Монако?

А ведь Литва побольше Монако будет… И прогресс, богатство, научные изобретения создаются не в единообразном военном строю, а в разнообразном обществе, где в результате соединения разных взглядов, менталитетов и культур рождаются новые идеи, новые бизнесы, делаются открытия и изобретения. Не случайно самой успешной страной являются США – средоточие огромного разнообразия укладов, культур, цветов кожи и иммигрантов из всех остальных стран мира.

Удивительно даже не то что для того чтобы люди могли жить так как хотят и с кем хотят требуется какой-то отдельный закон, а то, что обсуждение такого закона порождает волнения и демонстрации. Как будто нет других проблем. Как будто от того, с кем и как спит и живет сосед, зависит личное благополучие.

И суть даже не в банальных, много раз повторенных, истинах, что эволюция создала животных разными, что однополые "семьи" встречаются, например, у птиц. И не в том, что в античном мире, из которого выросли европейский менталитет и европейская культура, однополые партнерства были вполне обыденной реальностью. Вся суть в простом вопросе: а вам какое дело до того, кто с кем и как? Вам от этого горячо или холодно? Каким боком это касается лично вас?

"Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека", - писал Иммануил Кант.

Живите и дайте жить другим так, как они этого хотят.

И это правило касается не только партнерства. Это универсальный принцип, который затрагивает любые аспекты жизни людей.

Имейте свое мнение и дайте право другим людям иметь иное мнение.

Высказывайте свои мысли и уважайте высказывания других.

Делайте свой бизнес и дайте другим делать свой.

Выбирайте место жительства, страну жительства и дайте другим делать это также свободно.

Управляйте страной и бюджетом, но дайте заработать и тем, кто платит налоги.

Учите детей так, как считаете нужным, но дайте другим делать это иначе.

Дайте стране стать разнообразной. Различия – это богатство.

Вы же не хотите всю жизнь есть одну картошку или сидеть на хлебе и воде. Вы ждете сейчас открытия кафе и ресторанов, вы ходите в супермаркеты, на полках которых лежат разные продукты. Вы хотите есть на обед не то же самое, что ели на завтрак.

Никого ведь не огорчает обилие разных марок машин на рынке, вместо единственных Жигулей. Так дайте людям спокойно жить в разных укладах, иметь разные взгляды и привычки, любить разных людей и воспитывать детей по-разному.

Странно, что для такого элементарного принципа нужен отдельный закон.

Но если нужен, так пусть будет.