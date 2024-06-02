Что происходит с экономикой оккупированных областей Украины: разрушение, уничтожение и кровь

Так среди фактических данных российские аналитики признают, что общий объем реализованной промышленной продукции в оккупированной Донецкой области в 2021 году составил 206,9 млрд руб. Это порядка 49% от объема 2013 года, то есть до оккупации. Интересно, что в перерасчете на рубли можно проследить, какие сферы наиболее пострадали от рук оккупантов. Так в 2013 году в Донецкой области химическая промышленность произвела продукции на 24 млрд рублей, а в 2012 году – 1,2 млрд рублей. Машиностроение до оккупации выпустило продукции на 14 млрд рублей, а в 2021 году 7 млрд рублей.