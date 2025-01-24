Страны разные, но вызовы те же: Delfi участвует в эксклюзивном международном проекте

Редактор проекта в Литве Юстина Мацюнайте рассказала, что Delfi – хорошо знакомое и часто участвующее в международной деятельности СМИ, поэтому приглашение зарубежных партнеров присоединиться к проекту „Пульс“ нас не удивило, это стало важной оценкой качества.

„Партнеры доверяют нашей компетентности, ценят качество содержания, они видели, что мы можем работать с разными темами, поэтому и пригласили нас принять участие в „Пульсе“. Быть частью большой международной сети - огромное достоинство, у нас появляется много партнеров, а также источников, которые могут рассказать о проблемах в их странах. У нас есть возможность подумать о том, что, быть может, в нашей стране есть такие же вызовы“, – сказала редактор.