Страны разные, но вызовы те же: Delfi участвует в эксклюзивном международном проекте

Редактор проекта в Литве Юстина Мацюнайте рассказала, что Delfi – хорошо знакомое и часто участвующее в международной деятельности СМИ, поэтому приглашение зарубежных партнеров присоединиться к проекту „Пульс“ нас не удивило, это стало важной оценкой качества.
„Партнеры доверяют нашей компетентности, ценят качество содержания, они видели, что мы можем работать с разными темами, поэтому и пригласили нас принять участие в „Пульсе“. Быть частью большой международной сети - огромное достоинство, у нас появляется много партнеров, а также источников, которые могут рассказать о проблемах в их странах. У нас есть возможность подумать о том, что, быть может, в нашей стране есть такие же вызовы“, – сказала редактор.
По ее словам, „Пульс“ – это проект, который оказывает свое влияние во всей Европе. Темы охватывают четыре направления: зеленый курс, демократия и проявление гражданской позиции, расширение ЕС, влияние принимаемых решений.
„Когда мы видим похожие вызовы в разных странах, можем говорить о проблемах в более широком контексте, оказывать влияние не только в Литве, но и на уровне ЕС, делиться хорошим опытом, применяя то или иное решение“, – сказала Мацюнайте.
Важно качество содержание и сотрудничество
По словам Мацюнайте, команда, работающая над проектом – небольшая: это два журналиста Delfi. Однако они создают качественное содержание на важные темы.
„Проект всесторонний. Мы анализируем сложные международные темы, в которые важно углубляться, осознавать контекст, однако иногда мы представляем темы попроще, охватывающие опыт разных стран Европы. Кстати, такие темы любят и наши читатели, и читатели в других странах“, – сказала редактор.
Много внимания уделяются темам обороны и экономики. По ее словам, именно эти темы больше всего интересуют иностранных партнеров, их интересует ситуация в Литве. Есть и эксклюзивное содержание.
„Мы часто готовим эксклюзивные статьи. Например, было интервью с ученым Гарвардского университета, с которой никто до сих пор из Литвы и Европы не говорил. Статья посвящена тому, что война в Украине приводит к ядерному кризису в Европе“, – сказала Мацюнайте.
Журналисты проекта еженедельно удаленно обсуждают темы, поэтому касаются актуальных вопросов, политических тем из разных стран, экономических, социальных или даже стихийных явлений. Журналисты ищут идеи, которые актуальны для большинства или хотя бы для части стран. Между тем живые встречи, мастер-классы проходят каждых три месяца в разных странах. Цель этого – обеспечение более тесных связей и обсуждение дальнейших тем.
Один из организаторов проекта, представитель OBCT Лоренцо Феррари обращает внимание на то, что темы, появившиеся в процессе дискуссий, часто соединяют проблемы, существующие в разных странах и поднимают их на уровень ЕС, обращают внимание учреждений и даже могут инициировать некоторые решения.
„Мы сравниваем страны и регионы, мы находим решения, которые могут быть действенными, мы поднимаем вопросы, о которых иногда забывают или которых не видят“, – сказал Феррари.