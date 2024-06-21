2024.06.21 07:00

Delfi – в международном проекте СМИ PULSE: два года будет создавать содержание с 10 странами

 
ru.DELFI.lt
DELFI
DELFI
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

PULSE – международная инициатива в сфере журналистики, во время которой создают и распространяют содержание, охватывающее все страны Европы, социальные, экономические и геополитические проблемы.

В инициативе участие принимают 10 национальных СМИ, в их числе Delfi – Литва, Deník Referendum – Чехия, Der Standard – Австрия, EFSYN – Греция, El Confidencial – Испания, Gazeta Wyborcza – Польша, Hotnews – Румыния, HVG – Венгрия, Il Sole 24 Ore – Италия, Mediapool – Болгария) и 3 международные организации СМИ (OBCT, n-ost, Voxeurop).

СМИ, которые принимают участие в инициативе PULSE, создают и распространяют журналистское содержание, охватывающее все страны Европы. Особое внимание уделяют странам, о которых пишут меньше всего, в их число входят сельские местности и страны ЕС средних размеров.

Продолжительность проекта-инициативы - два года. За это время планируется создать 2050 единиц оригинального содержания. Не менее 160 журналистов будут освещать 4 темы: зеленое преобразование ЕС (EU’s green transition), демократия и основополагающие права, свобода самовыражения и гражданственность (democracy and fundamental rights, freedom of expression and civic participation), изменение влияния ЕС в мировом масштабе (the EU and global power dynamics), расширение ЕС (EU’s enlargement).

Центр сотрудничества PULSE, который возглавляет OBCT, создает и распространяет журналистское содержание, ежедневно сообщает о событиях в Европе, создает дополнительную сеть внешних партнеров.

Информационные редакции участвуют в создании продукции Hub’o,охватывающей все страны Европы. Все вместе эти крупные международные информационные центры готовят репортажи о событиях в Европе с точки зрения новых и разных перспектив.

PULSE также охватывает распространение содержания в третьих странах и в 4 открытых тематических сетях, к которым могут подключиться все журналисты и которые посвящены этим вопросам, важнейшим темам, таким, как расширение ЕС, динамика европейских и мировых сил, экологический переход ЕС; СМИ и информационное общество.

Контактные данные:

Координатор проекта: Кьяра Сигеле | chiara.sighele@cci.tn.it

Координатор редакции: Лоренцо Феррари | ferrari@balcanicaucaso.org

Партнеры PULSE:

OBCT (Италия);

Delfi (Литва);

Deník Referendum (Чехия);

Der Standard (Австрия);

EFSYN (Греция);

El Confidencial (Испания);

Gazeta Wyborcza (Польша);

Hotnews (Румыния);

HVG (Венгрия);

Il Sole 24 Ore (Италия);

Mediapool (Болгария);

n-ost (Германия);

VoxEurop (Франция).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии