Delfi – в международном проекте СМИ PULSE: два года будет создавать содержание с 10 странами

В инициативе участие принимают 10 национальных СМИ, в их числе Delfi – Литва, Deník Referendum – Чехия, Der Standard – Австрия, EFSYN – Греция, El Confidencial – Испания, Gazeta Wyborcza – Польша, Hotnews – Румыния, HVG – Венгрия, Il Sole 24 Ore – Италия, Mediapool – Болгария) и 3 международные организации СМИ (OBCT, n-ost, Voxeurop).
СМИ, которые принимают участие в инициативе PULSE, создают и распространяют журналистское содержание, охватывающее все страны Европы. Особое внимание уделяют странам, о которых пишут меньше всего, в их число входят сельские местности и страны ЕС средних размеров.
Продолжительность проекта-инициативы - два года. За это время планируется создать 2050 единиц оригинального содержания. Не менее 160 журналистов будут освещать 4 темы: зеленое преобразование ЕС (EU’s green transition), демократия и основополагающие права, свобода самовыражения и гражданственность (democracy and fundamental rights, freedom of expression and civic participation), изменение влияния ЕС в мировом масштабе (the EU and global power dynamics), расширение ЕС (EU’s enlargement).
Центр сотрудничества PULSE, который возглавляет OBCT, создает и распространяет журналистское содержание, ежедневно сообщает о событиях в Европе, создает дополнительную сеть внешних партнеров.
Информационные редакции участвуют в создании продукции Hub’o,охватывающей все страны Европы. Все вместе эти крупные международные информационные центры готовят репортажи о событиях в Европе с точки зрения новых и разных перспектив.
PULSE также охватывает распространение содержания в третьих странах и в 4 открытых тематических сетях, к которым могут подключиться все журналисты и которые посвящены этим вопросам, важнейшим темам, таким, как расширение ЕС, динамика европейских и мировых сил, экологический переход ЕС; СМИ и информационное общество.
Контактные данные:
Координатор проекта: Кьяра Сигеле | chiara.sighele@cci.tn.it
Координатор редакции: Лоренцо Феррари | ferrari@balcanicaucaso.org
Партнеры PULSE:
OBCT (Италия);
Delfi (Литва);
Deník Referendum (Чехия);
Der Standard (Австрия);
EFSYN (Греция);
El Confidencial (Испания);
Gazeta Wyborcza (Польша);
Hotnews (Румыния);
HVG (Венгрия);
Il Sole 24 Ore (Италия);
Mediapool (Болгария);
n-ost (Германия);
VoxEurop (Франция).