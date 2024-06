Delfi – в международном проекте СМИ PULSE: два года будет создавать содержание с 10 странами

Продолжительность проекта-инициативы - два года. За это время планируется создать 2050 единиц оригинального содержания. Не менее 160 журналистов будут освещать 4 темы: зеленое преобразование ЕС (EU’s green transition), демократия и основополагающие права, свобода самовыражения и гражданственность (democracy and fundamental rights, freedom of expression and civic participation), изменение влияния ЕС в мировом масштабе (the EU and global power dynamics), расширение ЕС (EU’s enlargement).