В Вильнюсе открывается новый огромный книжный - Mnogoknig: скидки на всё и бесплатные развлечения для всей семьи

Вас ждут скидки 20% на все товары, а также развлекательная программа для всей семьи! Встречать вас будут веселые аниматоры, поэтому советуем приходить с детьми.

Магазин откроет свои двери уже в 10:00, а развлекательная программа начнется в 12:00.

Mnogoknig – крупная сеть магазинов по продаже книг на русском языке, а также настольных игр, игрушек и канцелярских товаров. Магазины находятся по всей Европе: Латвия, Эстония, Литва, Германия и Польша.