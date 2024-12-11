В Вильнюсе открывается новый огромный книжный - Mnogoknig: скидки на всё и бесплатные развлечения для всей семьи

Вас ждут скидки 20% на все товары, а также развлекательная программа для всей семьи! Встречать вас будут веселые аниматоры, поэтому советуем приходить с детьми.
Магазин откроет свои двери уже в 10:00, а развлекательная программа начнется в 12:00.
Mnogoknig – крупная сеть магазинов по продаже книг на русском языке, а также настольных игр, игрушек и канцелярских товаров. Магазины находятся по всей Европе: Латвия, Эстония, Литва, Германия и Польша.
Какой бы жанр вам ни был по вкусу: детективы, романы, классика, фантастика, сказки — всё это есть в наличии. Подросткам наверняка понравится аниме — произведениями этого направления заполнено сразу несколько полок. Любознательные могут обзавестись энциклопедиями. Представлены и школьные пособия, прописи и другие обучающие материалы. Магазин работает с крупными компаниями по производству и изданию печатной продукции. Отсюда – приемлемые цены.
Кроме того, в ассортименте имеется богатый выбор настольных игр для любой компании – как классические, например „Монополия“, так и редкие коллекционные игры. А также различного рода художественные наборы, игрушки, канцелярские товары и многое другое, как для себя, так и чтобы подарить друзьям.
Присоединяйтесь к мероприятию на Фейсбуке, чтобы не пропустить: https://www.facebook.com/events/932440034918854/
А также следите за новостями в социальных сетях на аккаунтах Mnogoknig.lt на Фейсбуке и @mnogoknig_vilnius в Инстаграме.
Контакты:
Адрес: J.Kubiliaus g.16, Вильнюс
Время работы:
Пн-сб: 10.00 – 21.00
Вс: 10.00 – 18.00