Таких тренажеров нет ни в одном клубе Литвы: уникальная программа для тех, кто страдает от болей в спине и суставах

Проблемы современного человека

По словам Маргариты Каляцкене, старшего кинезиотерапевта клуба Paupio Kinezioteka, с помощью современных методов кинезиотерапии в клубе решаются проблемы позвоночника и суставов, такие как грыжи, боли, ограничения движения и т. п.

«Чаще всего к нам обращаются люди, которых мучают проблемы позвоночника, т. е. боли в пояснице, шее, грудном отделе. Немало клиентов приходят с проблемами суставов, т. е. с болями в плечах, бедрах, коленях, реже – в предплюснах и локтях. Хватает и тех, у кого нарушена осанка, искривлен позвоночник», – рассказывает М. Каляцкене.

Однако есть и такие, кто обращается в клуб, чтобы улучшить общее физическое состояние.