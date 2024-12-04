Паланга готовится к самым большим праздникам – чем в этом году удивит курорт, и почему бронировать места надо сейчас?

Приближаются главные праздники года, Паланга из популярного места отдыха превращается в столицу зимних чудес. В этом году необычные декорации, культурные мероприятия и различные развлечения создадут праздничную атмосферу. Здесь будет уютно и родителям с детьми и пенсионерам. Если вы хотите пережить уникальный опыт – поспешите, гостиницы и рестораны сейчас предлагают праздничные пакеты, поэтому лучше всего позаботиться о бронировании заранее.