Паланга готовится к самым большим праздникам – чем в этом году удивит курорт, и почему бронировать места надо сейчас?

Особое внимание M.-K.Чюрлёнису
Директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене рассказала, что в этом году праздники приобретут необычный оттенок – тема Рождества будет связана с известным литовским художником и композитором Микалоюсом-Константинасом Чюрлёнисом.
„Тема этих зимних праздников – „О тебе, о море и звездах“ – навеяна творчеством Чюрлёниса, которое является своеобразным указателем на чувства и мир природы творца“, – сказала Кмитене.
Она сказала, что в праздники Паланга будет освещена рождественским светом –главная елка украшена по мотивам творчества композитора, здесь будут мотивы моря, звезд и таинственные символы. По словам Кмитене, Рождество в Паланге будет необычным – оно будет отражать дух М.-К.Чюрлёниса и вдохновлять как местных жителей, так и гостей со всей Литвы.
В рождественский и новогодний период гостям Паланги предложат посетить разные выставки и мастер-классы, концерты – от популярных исполнителей до классических выступлений.
„В декабре начнется настоящая зимняя сказка. Мы предлагаем всем окунуться в нее и наслаждаться ею – время чудес приближается“, – сказала Кмитене.
Важность подготовки и разнообразие программы
По словам президента Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лауры Таучюте, предприниматели к большим праздникам начинают готовиться осенью. „В сентябре уже обсуждают идеи, а в октябре заказывают декорации и планируют деятельность. Каждая гостиница, каждый ресторан выбирает свою тему, чтобы гости почувствовали особое настроение“, – сказала Таучюте.
Палангский бизнес готовит на праздники разные программы – от роскошных ужинов до музыкальных выступлений и детских спектаклей. „С каждым годом праздничная программа становится все разнообразнее. Гостиницы, у которых есть большие конференц-залы, готовят спектакли не только для гостей, но и для всей общины. Это дает возможность даже небольшому бизнесу отправить своих клиентов на интересные мероприятия“,– сказала Таучюте.
Палангские гостиницы и рестораны ориентируются на разные аудитории – от молодых пар до семей с детьми и пожилых людей. „Каждый гость найдет то, что ему нравится: есть зимние виды деятельности, специальные программы. Все больше гостиниц предлагает мероприятия для детей, например, спектакли и выступления аниматоров“, – сказала Таучюте.
На Рождество и Новый год палангские гостиницы и рестораны готовят эксклюзивные ужины, в их числе и традиционный ужин в Сочельник из 12 блюд. Рестораны дают возможность заказать праздничный ужин на месте или на вынос, а некоторые гостиницы готовят тематические вечера и живые концерты на праздники.
Цены не выше, чем год назад
По словам Таучюте, в праздники палангские гостиницы обычно заполнены на 90–100%, особенно на Новый год, когда люди едут к морю посмотреть на фейерверки.
„Бронировать номера на праздники начинают с середины осени. Я всегда рекомендую бронировать номер или апартаменты заранее, поскольку предложения последней минуты могут разочаровать – популярные места обычно бывают заняты“, – сказала собеседница.
В Паланге предлагают места проживания на любой вкус – от частного жилья до 5-звездочных гостиниц, поэтому все могут найти, что подойдет для их бюджета.
Таучюте сказала, что в этом году цены остались прежними. Предприниматели понимают, что нельзя повышать цены, если ты хочешь привлечь гостей. Кроме того, в Паланге можно найти разные предложения, поэтому каждый гость найдет то, что ему подходит.
Основные мероприятия:
6 декабря зажгут огни на елке в Паланге, а 7 декабря – в Швянтои.
26 декабря состоится традиционный концерт Палангского оркестра „Час рождественской музыки“ в палангском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии.
27 декабря в курзале состоится традиционный вечер танцев „Без ботинок веселее“.
Встреча Нового года – 31 декабря состоится „Новогодний 5“ концерт, на котором выступит группа виолончелистов Cello Club. В новогоднюю ночь собравшихся ждут фейерверки на Палангском пирсе и на пешеходной площади в Швянтои.
5–31 декабря в городской библиотеке можно увидеть выставку Baltas laikas творческой группы палангских художников, там же будут проходить дискуссии и различные мероприятия. Кроме того, Дед Мороз по традиции 14 и 21 декабря придет в палангский бассейн, чтобы порадовать детей и их родителей.
Праздник растянется на весь декабрь и до начала января. Горожане смогут ходить на концерты, посетить Ярмарку добра, которая пройдет с 9 по 13 декабря, и выставку миниатюр „Малая волна“.
По словам Кмитене, Паланга старается предоставить развлечения для всех приезжих, неважно, чем они интересуются - музыкой, искусством или семейными развлечениями.
„Рождество в этом году в Паланге будет особенным – от вдохновляющих декораций до незабываемых культурных и развлекательных мероприятий. Паланга ждет всех, кто хочет пережить магию Рождества“, – сказала она.