Образование, которое меняет всё: компетенции для успешного будущего

Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Литве предлагает молодым людям доступное и современное европейское образование. Университет стремится сделать образование максимально доступным для всех, поэтому процедура поступления упрощена до минимума. На многие специальности достаточно сдать тест по английскому языку и пройти онлайн-собеседование. Дополнительные экзамены предусмотрены лишь на некоторых программах. Подробности узнавайте на сайте ЕГУ.
Также университет оказывает визовую поддержку студентам из разных стран.
Современные и востребованные профессии
При выборе будущей профессии молодые люди часто ориентируются на карьерные перспективы, ожидаемую заработную плату и востребованность на рынке труда. Стоимость качественного образования часто может быть высокой, отчего люди не рискуют своими финансами, не уверенные в том, что после выпуска получат соответствующую выгоду.
Американские специалисты из CollegeNPV провели анализ данных Министерства образования США и Бюро трудовой статистики, чтобы выявить, дипломы по каким специальностям окупаются лучше всего. Компьютерные и информационные науки, математика и бизнес, социальные науки вошли в топ-10 самых ценных специальностей с точки зрения ожидаемого пожизненного дохода за вычетом стоимости образования.
Программы именно по этим специальностям доступны абитуриентам в ЕГУ. Девять программ бакалавриата предлагают получить востребованные профессии в области экономики и бизнеса, информатики, дизайна, права, медиа и коммуникации и других. Семь программ магистратуры позволят углубить знания и навыки в области публичной политики, гендерных исследований, международного права, визуального искусства и других. Докторская программа по философии подойдет тем, кто хочет заниматься наукой и преподаванием.
Преимущества обучения в ЕГУ
Поддержка и сопровождение. Студенты получают помощь на всех этапах обучения начиная с поступления, заканчивая поиском работы.
Международное сотрудничество. ЕГУ приглашает гостевых лекторов из университетов Европы, США и других стран.
Визовая поддержка. Университет оказывает визовую поддержку молодым людям из разных стран.
Доступное образование. Стоимость обучения в ЕГУ ниже, чем во многих других университетах Европы. А также благодаря либеральной модели образования студенты могут учиться на русском, беларуском и английском языках.
Программы академического обмена. Студенты ЕГУ ездят учиться по обмену в зарубежные университеты.
Бакалаврская программа "Бизнес-экономика"
В этом году в ЕГУ стартовала новая бакалаврская программа "Бизнес-экономика" Школы экономики и бизнеса BISEB, которая совмещает в себе фундаментальные компетенции в области экономики и бизнеса, работы с данными и data science, искусственного интеллекта.
Обучение на программе начинается на русском языке с постепенным переходом на английский для более комфортной адаптации. Помимо основного преподавательского состава, для проведения занятий будут приглашаться гостевые лекторы из университетов Европы и США.
У студентов программы "Бизнес-экономика" будет уникальная возможность поучаствовать в бизнес-инкубаторе, чтобы попробовать запустить собственный стартап при поддержке менторов. Наши студенты начинают накапливать практический опыт с первого курса. Участие в проектных мастерских и лабораториях позволяет им работать над реальными кейсами, разрабатывать решения для бизнеса и применять полученные знания на практике. Они также смогут принять участие в экономических исследованиях в проектах BEROC Research Center, FREE Network.
Бакалаврская программа "Информатика"
Филиал ЕГУ "Школа цифровых компетенций" (SDC, до недавнего времени — "EPAM School of Digital Engineering") третий год ведет подготовку бакалавров по практико-ориентированной программе "Информатика“.
В отличие от большинства образовательных программ других университетов студенты данной специальности с первого семестра могут выбрать одну из трех специализаций — "Java EE“, ".Net“, "JavaScript/TypeScript", которую будут углубленно изучать на протяжении четырех семестров. Главная цель программы - подготовить junior software development инженеров в соответствии со всеми современными требованиями IT-компаний. Фундаментальные знания в сфере разработки цифровых продуктов дополнены предметами, лежащими в основе главных трендов развития IT-индустрии: "Cloud technologies", "Machine Learning", "Cryptography & blockchain". С учебным планом программы можно ознакомиться по ссылке.
Обучение на программе проводится в малых группах (12-15 человек) практикующими специалистами IT-индустрии. Каждый студент программы "Информатика" может рассчитывать на менторство и поддержку со стороны руководства, участие в стажировках и тренингах, программах обмена и международных хакатонах. Так, например, все три команды Школы цифровых компетенций, которые соревновались с более чем 250-ю командами 8-10 ноября 2024 в ежегодном крупнейшем в ЕС хакатоне Junction в Хельсинки, завоевали призовые места (2-е, 3-е и 5-е). Это очень значимый успех для наших дебютантов такого крупного международного соревнования с более чем 1000 участниками из 50+ стран мира!
Презентация "Компетенции завтрашнего дня"
Узнать больше о программах ЕГУ, отвечающих современным требованиям, вы можете на презентации „Компетенции завтрашнего дня: как выбрать высшее образование для успешной карьеры“, которая состоится 23 ноября в 14:00 по Вильнюсу.
Эксперты Европейского гуманитарного университета, Школы экономики и бизнеса BISEB и Школы цифровых компетенций SDC расскажут, какие навыки нужны для успешной карьеры и как правильно выбрать высшее образование.
Место проведения: Вильнюс, пр. Саванорю, 28, 5 этаж, Школа экономики и бизнеса BISEB / онлайн — ZOOM, YouTube.
Приходите и получите ответы на вопросы — это поможет вам сделать осознанный выбор своего профессионального пути. Узнайте больше о востребованных навыках, возможностях учебных программ и перспективах трудоустройства.
Программу мероприятия и регистрацию вы найдете по ссылке.