Образование, которое меняет всё: компетенции для успешного будущего

Обучение на программе проводится в малых группах (12-15 человек) практикующими специалистами IT-индустрии. Каждый студент программы "Информатика" может рассчитывать на менторство и поддержку со стороны руководства, участие в стажировках и тренингах, программах обмена и международных хакатонах. Так, например, все три команды Школы цифровых компетенций, которые соревновались с более чем 250-ю командами 8-10 ноября 2024 в ежегодном крупнейшем в ЕС хакатоне Junction в Хельсинки, завоевали призовые места (2-е, 3-е и 5-е) . Это очень значимый успех для наших дебютантов такого крупного международного соревнования с более чем 1000 участниками из 50+ стран мира!