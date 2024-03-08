"Космопарк": дети из Вильнюса впервые отправятся в космос

Если у вас есть дети от 2-х лет и даже старше 18-ти, то непременно берите их с собой. В торговом центре «Европа» 15 марта откроет свои двери первая в Литве интерактивная космическая выставка для всей семьи «Космопарк».
Теперь у жителей Вильнюса точно не будет вопросов, где интересно провести время с детьми.
Вас ждет более 40 космических зон, каждая из которых по-своему впечатлит:
- Космические тренажеры настоящих космонавтов
- Предполетные испытания
- Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности
- Зоны виртуальной и смешанной реальности
- Исследование Марса
- Взлет на ракете в кресле космонавта
- Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией
- Экскурсия по МКС
- Знакомство с пришельцами
- Общение с космонавтами с орбиты
- Посещение плазмокомнаты
- И многое другое.
Отправиться в космос в Вильнюсе можно будет только до 31 августа в ТЦ «Европа».
Только в КОСМОПАРКЕ вас ждут удивительные аттракционы и множество открытий. Выставка интерактивна, что позволяет полностью погрузиться в тайны космоса!
На выставке организовываются как индивидуальные, так и групповые экскурсии.
Космопарк будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.
Возраст
3+
Стоимость
Для детей (с 4 до 14 лет):
В будние дни 9,90 евро
В выходные и праздники 11,90 евро
Для взрослых (с 15 лет):
В будние дни 13,90 евро
В выходные и праздники 15,90 евро
Для детей до 3 лет (включительно) вход бесплатный.
Адрес: Konstitucijos 7
Сайт выставки: https://kosmopark.ue/
Телефон: +37066553557