До 15 часов на английском в неделю. Как русскоязычная школа Stembridge становится мультилингвальной

– Да, в Вильнюсе есть государственные школы, предлагающие обучение на русском языке, – рассказывает директорка Stembridge Елена Савко. – Однако нагрузка на них критически выросла в последние годы. Классы переполнены и педагоги просто не справляются с таким количеством детей. Плюс присутствуют старые методы преподавания, жесткая дисциплинарная система. Все это неизбежно приводит к проблемам с адаптацией учеников. Нам важно было создать школу со здоровой атмосферой, способствующей раскрытию и развитию личности каждого ребенка.

Однако сейчас в школе появляется все больше детей, которые родились в Литве и постоянно живут здесь. Но предпочитают обучение в русскоязычных школах.

Школа Stembridge открылась в Вильнюсе в 2021 году. Первыми ее учениками стали эмигранты из Беларуси, Украины и России, которым нужно было качественное образование на русском языке.

Важно отметить, что прием в школу Stembridge проходит не по успеваемости учеников, а по соответствию ценностям школы. Всех родителей, которые оставили заявку, приглашают познакомиться со школой и побеседовать с директоркой. Это позволяет создать благоприятную среду и придерживаться принципа: школа должна быть для учеников, а не наоборот.

Мягкое, но интенсивное погружение в английский язык

За время работы в Литве нам стало очевидно, что детям недостаточно давать образование только на русском языке, нужно думать об их будущем. Командой школы было принято решение усиливать обучение на английском языке.