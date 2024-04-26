Для облегчения болей в области позвоночника и суставов применяется специальная методика: цель – улучшить здоровье без лекарств

Улучшение состояния возможно и без медикаментов
Сидячий образ жизни, спортивные или производственные травмы, повреждение мышц и прочие подобные вещи приводят к болям в позвоночнике и суставах. Специальные комплексы силовых декомпрессионных упражнений на мультифункциональных электронных тренажерах отвечают на этот вызов.
В двух словах кинезитерапию можно описать, как «лечение движением», хотя, конечно, за этим стоят десятилетия исследовательской работы и практики таких титанов, как В.Дикуль, У.Весткотт и С.Бубновский.
В клиниках кинезитерапии существенно улучшили свое здоровье и самочувствие миллионы людей по всему миру. Что самое интересное в методе — это не медикаментозное лечение. Улучшения достигаются без использования таблеток.
Цель – восстановить качество жизни
В центр „Paupio Kinezioteka" может обратиться практически любой от мала до велика, начиная с 6 лет и заканчивая 80+. Движения, используемые в кинезитерапии, являются естественными для человека, поэтому подходят для людей разного возраста, веса и состояния здоровья. Правильная диагностика и программа упражнений избавляют от болей и снижают риск рецидива — когда боль возвращается после прекращения занятий.
"Декомпрессионные упражнения отлично подходит для реабилитации организма после операций или травм. Например, даже если вы носите гипс после перелома руки, имеет смысл обращаться к нам и делать специальные упражнения, потому что это поможет мышцам не атрофироваться за время ношения гипса.
А бывают такие случаи, когда никакой очевидной травмы нет, и человек не может сделать банальных бытовых вещей — например, почистить зубы или высушить волосы феном, потому что у человека острая боль в плече или спине. В таких случаях резко падает уровень качества жизни.
Вернуть качество жизни, вкус жизни и радость от собственного тела — это наша задача как специалистов", — рассказывает кинезитерапевт Андрей Смирнов.
«Трехслойная» проверка
Поскольку комплекс упражнений подбирается индивидуально, для начала вам нужно будет пройти углубленную консультацию, которая состоит из 3 частей:
1) консультация с кинезитерапевтом;
2) миофасциальная диагностика;
3) тестирование с инструктором на тренажере.
На первом этапе вы рассказываете специалисту, что вас беспокоит, есть ли острые боли, и так далее. То есть обсуждаете ваши насущные проблемы со здоровьем и ваши цели по улучшению самочувствия.
Во время миофасциальной диагностики кинезитерапевт проводит мануальный осмотр, понимает, в каком состоянии находятся ваши мышцы и суставы. Если на консультацию вы принесете результаты ранее проведенных обследований (например, МРТ, КТ, выписку от ортопеда) или послеоперационные выписки, специалисты центра будут вам благодарны. Эта информация поможет разработать более эффективный план упражнений.
"Например, приходит пациент и говорит, что у него боль в ноге. Но на самом деле у него травма позвоночника, а боль просто отражается в ногу. Мы понимаем, что в травмированном регионе уменьшен кровоток. Мы разрабатываем для пациента такую программу, которая поможет улучшить приток крови к травмированному месту, а заодно — во всем организме.
Для этого еще хорошо использовать холодный душ и ванну. Сначала страшно, потом тоже очень страшно, но организм обычно благодарен за такие "издевательства" и начинает лучше функционировать", — отмечает Андрей Смирнов.
После составления общей картины по состоянию здоровья кинезитерапевт передает вас в руки инструктору, который протестирует в тренажерном зале именно те мышцы, которым нужна помощь. В результате этой "трехслойной" проверки составляется полностью индивидуальная программа упражнений, которая в каждом конкретном случае учитывает особенности организма, сопутствующие заболевания и допустимую нагрузку.
Курс терапии состоит из трех этапов
Курс терапии поделен на 3 модуля по 12 занятий каждый. Занятия длятся в среднем от 45 минут до часа.
Первый модуль состоит из индивидуальных тренировок на антигравитационных тренажерах. На каждой тренировке вы под неусыпным оком инструктора будете выполнять комплекс упражнений, составленный специально под ваши нужды. Цель этого модуля — избавить вас от острых болей, если таковые имеются, восстановить трудоспособность и избавить от страха перед движением и нагрузкой, который, как правило, появляется, когда что-то начинает болеть.
На шестом занятии первого модуля проводится дополнительная консультация у кинезитерапевта — он должны убедиться, что разработанный комплекс упражнений дает ожидаемый результат или же нужны корректировки.
Второй модуль занятий в клубе „Paupio Kinezioteka" — это более глубинная проработка индивидуальных упражнений и задач. Тренер, проконсультировавшись с кинезитерапевтом, может несколько усложнить упражнения и увеличить нагрузку. Это позволит значительно улучшить кровообращение, что положительно сказывается не только на позвоночнике и суставах, но и на всем организме.
В рамках третьего модуля занятий пациент закрепляет полученный результат, осваивая все более новые техники декомпресионных упражнений.
После третьего модуля с разрешения кинезитерапевта возможно перейти на абонемент самостоятельных занятий, который позволяет поддерживать и улучшать уровень самочувствия долгие годы и предотвращать кризисные ситуации в мускулатуре и скелете.
Плюсы командной работы
"Одна из самый больших ценностей в нашей работе — это взаимодействие в команде. Мы консультируемся между собой по каждому пациенту, подбирая наилучшие варианты для реабилитации или профилактики. Еще мы всегда приглядываем за тем, что человек делает в зале.
Например, человек приходит заниматься без тренера, но мы видим, что он какое-то упражнение делает не совсем верно. В таких случаях мы подходим, поправляем технику, чтобы убедиться, что человек не навредил себе", — говорит главный спортивный инструктор Каспарс Сталидзанс.
Работа в команде и регулярные проверки прогресса приносят поразительные плоды — как правило, после прохождения первого модуля упражнений пациенты отмечают, что боль исчезла, а тело стало более сильным и энергичным.
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