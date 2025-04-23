Даугавпилс приглашает соседей вместе отметить 750-летний юбилей города!

В этом году Даугавпилс отмечает не только свое 750-летие, но и ряд других знаменательных дат, таких как столетие герба города, столетие латгальской традиции совместного пения и 85 лет со дня возрождения Латгальского праздника песни. Именно поэтому Праздник города станет прекрасной возможностью не только узнать историю Даугавпилса, но и познакомиться с культурой и традициями Даугавпилса и Латгалии в современном контексте.

В течение четырех дней Даугавпилс предложит широкую программу культурно-развлекательных мероприятий, которая будет интересна всем — семьям с детьми, любителям культуры и тем, кто хочет познакомиться с историей, традициями и культурным многообразием Даугавпилса.