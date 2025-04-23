Даугавпилс приглашает соседей вместе отметить 750-летний юбилей города!

В этом году Даугавпилс отмечает не только свое 750-летие, но и ряд других знаменательных дат, таких как столетие герба города, столетие латгальской традиции совместного пения и 85 лет со дня возрождения Латгальского праздника песни. Именно поэтому Праздник города станет прекрасной возможностью не только узнать историю Даугавпилса, но и познакомиться с культурой и традициями Даугавпилса и Латгалии в современном контексте.
В течение четырех дней Даугавпилс предложит широкую программу культурно-развлекательных мероприятий, которая будет интересна всем — семьям с детьми, любителям культуры и тем, кто хочет познакомиться с историей, традициями и культурным многообразием Даугавпилса.
Праздничные мероприятия начнутся в четверг, 29 мая, музыкально-театральным кабаре представлением «Такова жизнь…» (“Tāda ir dzīve…”) в Даугавпилсской крепости, где на сцене встретятся звезды латвийской музыки и театра. В пятницу, 30 мая, в Музее Ротко откроется летний выставочный сезон, а на площади Виенибас выступят латвийская группа современной фолк-музыки «AUĻI» и хип-хоп-дуэт «Latgalīšu Reps», а также группы «ABBORN – ABBA Classic Show» и «RICO SANCHEZ & the GYPSIES».
Кульминацией праздника станет суббота, 31 мая, когда в городе пройдет праздничное шествие, концерты с участием групп «SUDDEN LIGHTS» и «Би-2», а также фейерверк и дискотека. В воскресенье, 1 июня, Праздник города завершится большим концертом Латгальского праздника песни на отреставрированной Стропской эстраде, где соберутся вместе тысячи певцов, танцоров и музыкантов со всей Латвии, чтобы создать незабываемый праздник совместного пения.
В эти дни в Даугавпилсе также будет возможность насладиться различными другими мероприятиями. Семьи с детьми смогут посетить парк развлечений с играми и развлечениями для всех возрастных групп. Гурманам обязательно понравится предложение уличных кафе. На праздничной ярмарке на улице Ригас каждый найдет разнообразные сюрпризы, угощения и поделки местных ремесленников.
В рамках праздника также будет работать «Улица туризма», где каждый желающий сможет почерпнуть полезные идеи для отдыха и путешествий не только по Даугавпилсу и Латгалии, но и по всей Латвии и странам Балтии. В свою очередь, «Городок образования» предоставит возможность ознакомиться с возможностями образования для заинтересованных людей разного возраста.
Даугавпилс открывает свои двери и сердце для всех и приглашает своих соседей из Литвы вместе отпраздновать 750-летний юбилей!
Подробная программа праздника доступна на сайте www.daugavpils.lv.